Apex100 Automator – Prop Firm 会话扫流动性 EA（100K）

Apex100 Automator 是一款完全规则化的 Expert Advisor（EA），基于交易时段流动性扫单（Session Liquidity Sweep）策略开发，专门用于100,000 欧元 Prop Firm（资金管理公司）账户的自动化交易

该系统的核心并不在于交易频率，而在于交易质量与规则的严格执行
如果市场条件不符合策略要求，EA 将不会进行任何交易
系统不会强行进场。

交易的关键不在于数量，而在于质量。
等待合适的市场条件，本身就是系统优势的一部分，也是控制回撤的关键。

策略逻辑（会话扫流动性 & 回收确认）

Apex100 Automator 会在预定义的交易时段内，自动识别并计算会话高点（Session High）与会话低点（Session Low）

在交易时段结束后，EA 会重点监测流动性扫单行为（Liquidity Sweep），即价格假突破会话区间上下方、吸收流动性后迅速回归区间的情况。

只有在以下条件同时满足时，才会开仓：

  • 会话高点或低点的流动性被明确扫取

  • 价格随后结构性回收（Reclaim）回到会话区间内

该系统刻意避免传统突破交易，核心思想是：

在假突破之后，以更高胜率进行理性入场。

时间周期与交易品种设计

黄金（XAUUSD）

  • 主要信号执行基于 3 分钟周期（M3）

  • 同时在更高时间周期（尤其是 H4）上也表现稳定且具备盈利能力

  • 固定 Risk-to-Reward 结构：1:3 / 1:5 / 1:7

  • 适用于精准的日内交易，并结合高周期市场结构

白银（XAGUSD）

  • 在 H4 周期上表现尤为稳定

  • 会话结构清晰，价格波动更平滑

  • 使用相同的流动性扫单逻辑，并针对白银特性进行优化

EA 本身为周期无关型系统，但上述时间周期组合被证明是最稳定、最可靠的使用方式。

核心功能

  • 自动计算 Session High & Session Low

  • 基于历史 M1 数据构建稳健的会话区间

  • 流动性扫单识别（非突破型 EA）

  • 可选的回收确认（Reclaim Close）

  • 仅在会话结束后执行交易

  • 每日最多一笔交易（防止过度交易）

  • 基于 ATR 的止损计算，自动校验经纪商最小止损距离

  • 多目标分批止盈结构

  • 支持 Netting 与 Hedging 账户

  • 可选追踪止损（Trailing Stop）

Prop Firm 风控与交易纪律

Apex100 Automator 内置了一套专为 Prop Firm 规则设计的日内风控系统

日内风险控制 & 交易锁定

  • 日内风险与账户 Equity 动态挂钩

  • 默认配置适用于 100,000 欧元资金账户

  • 每日最大亏损可自定义

  • 交易锁定（Trade Lock）机制可自由配置

日内盈利锁定

  • 默认设置为：当日盈利达到 +3,000 欧元后自动停止交易

  • 盈利目标 完全可调整

  • 支持设置更高的日盈利目标
    （但建议使用保守的默认参数

一旦触及当日限制：

  • 不再允许新开仓

  • 系统自动锁定，直至下一个交易日

  • 有效防止情绪化交易与规则违规

风险管理与仓位控制

  • 仓位大小 根据日内风险自动计算

  • 随着账户 Equity 增长或下降，手数自动动态调整

  • 额外的保证金安全检查

  • 不存在激进的手数放大机制

  • 使用建议：

    • 100K 账户建议直接使用默认参数

    • 根据经纪商条件 检查并微调一次手数设置

推荐使用方式

  • 专为 100,000 欧元 Prop Firm 账户设计

  • 默认参数已针对该账户规模进行优化

  • 支持个性化调整，但应谨慎修改

  • 核心目标：稳定性、合规性、长期资本保护

系统理念

Apex100 Automator 并不会频繁交易——
它只在真正合适的时机出手。

如果市场未形成符合策略的结构，EA 会保持观望。
这种克制正是系统优势的一部分，也是专业 Prop Firm 交易方式的体现。

不强行进场。
不情绪化操作。
不承担不必要的风险。

重要声明

本 Expert Advisor 仅用于测试、评估和教学目的，代表一套完全规则化、专为现代 Prop Firm 要求设计的自动交易系统。

金融市场交易具有高风险。
亏损可能超过投入资金。
过往表现不代表未来收益。


