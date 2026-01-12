Apex100 Automator
- 专家
- Eric John Peter Meissner
- 版本: 2.0
- 激活: 7
Apex100 Automator 是一款完全规则化的 Expert Advisor（EA），基于交易时段流动性扫单（Session Liquidity Sweep）策略开发，专门用于100,000 欧元 Prop Firm（资金管理公司）账户的自动化交易。
该系统的核心并不在于交易频率，而在于交易质量与规则的严格执行。
如果市场条件不符合策略要求，EA 将不会进行任何交易。
系统不会强行进场。
交易的关键不在于数量，而在于质量。
等待合适的市场条件，本身就是系统优势的一部分，也是控制回撤的关键。
策略逻辑（会话扫流动性 & 回收确认）
Apex100 Automator 会在预定义的交易时段内，自动识别并计算会话高点（Session High）与会话低点（Session Low）。
在交易时段结束后，EA 会重点监测流动性扫单行为（Liquidity Sweep），即价格假突破会话区间上下方、吸收流动性后迅速回归区间的情况。
只有在以下条件同时满足时，才会开仓：
-
会话高点或低点的流动性被明确扫取
-
价格随后结构性回收（Reclaim）回到会话区间内
该系统刻意避免传统突破交易，核心思想是：
在假突破之后，以更高胜率进行理性入场。
时间周期与交易品种设计
黄金（XAUUSD）
-
主要信号执行基于 3 分钟周期（M3）
-
同时在更高时间周期（尤其是 H4）上也表现稳定且具备盈利能力
-
固定 Risk-to-Reward 结构：1:3 / 1:5 / 1:7
-
适用于精准的日内交易，并结合高周期市场结构
白银（XAGUSD）
-
在 H4 周期上表现尤为稳定
-
会话结构清晰，价格波动更平滑
-
使用相同的流动性扫单逻辑，并针对白银特性进行优化
EA 本身为周期无关型系统，但上述时间周期组合被证明是最稳定、最可靠的使用方式。
核心功能
-
自动计算 Session High & Session Low
-
基于历史 M1 数据构建稳健的会话区间
-
流动性扫单识别（非突破型 EA）
-
可选的回收确认（Reclaim Close）
-
仅在会话结束后执行交易
-
每日最多一笔交易（防止过度交易）
-
基于 ATR 的止损计算，自动校验经纪商最小止损距离
-
多目标分批止盈结构
-
支持 Netting 与 Hedging 账户
-
可选追踪止损（Trailing Stop）
Prop Firm 风控与交易纪律
Apex100 Automator 内置了一套专为 Prop Firm 规则设计的日内风控系统。
日内风险控制 & 交易锁定
-
日内风险与账户 Equity 动态挂钩
-
默认配置适用于 100,000 欧元资金账户
-
每日最大亏损可自定义
-
交易锁定（Trade Lock）机制可自由配置
日内盈利锁定
-
默认设置为：当日盈利达到 +3,000 欧元后自动停止交易
-
盈利目标 完全可调整
-
支持设置更高的日盈利目标
（但建议使用保守的默认参数）
一旦触及当日限制：
-
不再允许新开仓
-
系统自动锁定，直至下一个交易日
-
有效防止情绪化交易与规则违规
风险管理与仓位控制
-
仓位大小 根据日内风险自动计算
-
随着账户 Equity 增长或下降，手数自动动态调整
-
额外的保证金安全检查
-
不存在激进的手数放大机制
-
使用建议：
-
100K 账户建议直接使用默认参数
-
根据经纪商条件 检查并微调一次手数设置
-
推荐使用方式
-
专为 100,000 欧元 Prop Firm 账户设计
-
默认参数已针对该账户规模进行优化
-
支持个性化调整，但应谨慎修改
-
核心目标：稳定性、合规性、长期资本保护
系统理念
Apex100 Automator 并不会频繁交易——
它只在真正合适的时机出手。
如果市场未形成符合策略的结构，EA 会保持观望。
这种克制正是系统优势的一部分，也是专业 Prop Firm 交易方式的体现。
不强行进场。
不情绪化操作。
不承担不必要的风险。
重要声明
本 Expert Advisor 仅用于测试、评估和教学目的，代表一套完全规则化、专为现代 Prop Firm 要求设计的自动交易系统。
金融市场交易具有高风险。
亏损可能超过投入资金。
过往表现不代表未来收益。