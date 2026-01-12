Apex100 Automator 是一款完全规则化的 Expert Advisor（EA），基于交易时段流动性扫单（Session Liquidity Sweep）策略开发，专门用于100,000 欧元 Prop Firm（资金管理公司）账户的自动化交易。

该系统的核心并不在于交易频率，而在于交易质量与规则的严格执行。

如果市场条件不符合策略要求，EA 将不会进行任何交易。

系统不会强行进场。

交易的关键不在于数量，而在于质量。

等待合适的市场条件，本身就是系统优势的一部分，也是控制回撤的关键。

策略逻辑（会话扫流动性 & 回收确认）

Apex100 Automator 会在预定义的交易时段内，自动识别并计算会话高点（Session High）与会话低点（Session Low）。

在交易时段结束后，EA 会重点监测流动性扫单行为（Liquidity Sweep），即价格假突破会话区间上下方、吸收流动性后迅速回归区间的情况。

只有在以下条件同时满足时，才会开仓：

会话高点或低点的流动性被明确扫取

价格随后结构性回收（Reclaim）回到会话区间内

该系统刻意避免传统突破交易，核心思想是：

在假突破之后，以更高胜率进行理性入场。

时间周期与交易品种设计

黄金（XAUUSD）

主要信号执行基于 3 分钟周期（M3）

同时在 更高时间周期（尤其是 H4）上也表现稳定且具备盈利能力

固定 Risk-to-Reward 结构： 1:3 / 1:5 / 1:7

适用于精准的日内交易，并结合高周期市场结构

白银（XAGUSD）

在 H4 周期上表现尤为稳定

会话结构清晰，价格波动更平滑

使用相同的流动性扫单逻辑，并针对白银特性进行优化

EA 本身为周期无关型系统，但上述时间周期组合被证明是最稳定、最可靠的使用方式。

核心功能

自动计算 Session High & Session Low

基于历史 M1 数据构建稳健的会话区间

流动性扫单识别（非突破型 EA）

可选的回收确认（Reclaim Close）

仅在会话结束后 执行交易

每日最多一笔交易 （防止过度交易）

基于 ATR 的止损计算，自动校验经纪商最小止损距离

多目标分批止盈结构

支持 Netting 与 Hedging 账户

可选追踪止损（Trailing Stop）

Prop Firm 风控与交易纪律

Apex100 Automator 内置了一套专为 Prop Firm 规则设计的日内风控系统。

日内风险控制 & 交易锁定

日内风险与账户 Equity 动态挂钩

默认配置适用于 100,000 欧元资金账户

每日最大亏损可自定义

交易锁定（Trade Lock）机制可自由配置

日内盈利锁定

默认设置为： 当日盈利达到 +3,000 欧元后自动停止交易

盈利目标 完全可调整

支持设置更高的日盈利目标

（但建议使用保守的默认参数）

一旦触及当日限制：

不再允许新开仓

系统自动锁定，直至下一个交易日

有效防止情绪化交易与规则违规

风险管理与仓位控制

仓位大小 根据日内风险自动计算

随着账户 Equity 增长或下降，手数自动动态调整

额外的保证金安全检查

不存在激进的手数放大机制

使用建议： 100K 账户建议直接使用默认参数 根据经纪商条件 检查并微调一次手数设置



推荐使用方式

专为 100,000 欧元 Prop Firm 账户 设计

默认参数已针对该账户规模进行优化

支持个性化调整，但应谨慎修改

核心目标：稳定性、合规性、长期资本保护

系统理念

Apex100 Automator 并不会频繁交易——

它只在真正合适的时机出手。

如果市场未形成符合策略的结构，EA 会保持观望。

这种克制正是系统优势的一部分，也是专业 Prop Firm 交易方式的体现。

不强行进场。

不情绪化操作。

不承担不必要的风险。

重要声明

本 Expert Advisor 仅用于测试、评估和教学目的，代表一套完全规则化、专为现代 Prop Firm 要求设计的自动交易系统。

金融市场交易具有高风险。

亏损可能超过投入资金。

过往表现不代表未来收益。