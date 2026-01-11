Silver Prop Challenge EA 50K Account

Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K

Bu Expert Advisor, seans bazlı likidite süpürme (Liquidity Sweep) stratejisini uygular ve 50.000 EUR sermayeli Prop Firm (özel fonlama şirketi) challenge hesapları için özel olarak geliştirilmiştir.

EA, belirlenen işlem zaman aralığında seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans tamamlandıktan sonra piyasada yalancı kırılımlar (likidite süpürmeleri) arar.

Bir işlem yalnızca likidite alındıktan sonra fiyat seans seviyesinin tekrar içine döndüğünde açılır. Bu yaklaşım, klasik breakout stratejilerindeki ani ve duygusal girişleri bilinçli olarak engeller.

EA zaman diliminden bağımsızdır, ancak H1 ve H4 zaman dilimlerinde en iyi performansı gösterir, çünkü bu periyotlarda seans yapısı çok daha net görülür. İşlem sinyallerinin değerlendirilmesi ise M1 zaman diliminde hassas ve istikrarlı şekilde yapılır.

Ana özellikler

Sabit bir işlem zaman aralığına dayalı seans High ve Low hesaplaması

Geçmiş M1 verileri kullanılarak sağlam seans yapısı oluşturma

Likidite süpürme tespiti (klasik breakout EA değildir)

Sweep sonrası seviye geri kazanımı (Reclaim Close) için opsiyonel onay

İşlemler yalnızca seans tamamlandıktan sonra açılır

M1 zaman diliminde sinyal değerlendirmesi ile tutarlı ve net girişler

H1 ve H4 için optimize edilmiştir , diğer tüm zaman dilimlerinde çalışabilir

Seans başına maksimum 1 işlem (overtrading önleme mantığı)

Otomatik Stop Loss ve çoklu Take Profit hesaplaması

ATR tabanlı Stop Loss ve broker minimum stop seviyesi doğrulaması

Netting ve Hedging hesap türleriyle uyumludur

Prop Firm risk kontrolü & işlem disiplini

Dahili günlük drawdown (Daily Drawdown) koruması

1.800 EUR sabit Daily Loss Guard Günlük zarar 1.800 EUR seviyesine ulaştığında, o gün için trading otomatik olarak durdurulur Bir sonraki işlem gününe kadar yeni pozisyon açılmaz

Bu limit, çoğu 50k Prop Firm’in uyguladığı 2.000 EUR günlük maksimum kayıp sınırının altında olacak şekilde belirlenmiştir ve hesabın güvenliğini sağlar

Günlük kayıp sınırına ulaşıldığında, trading otomatik olarak ertesi güne kadar kilitlenir

Anti-revenge trading mantığı : günlük kilit sonrası yeni işlem açılması engellenir

Varsayılan olarak tek yönlü işlem (BUY veya SELL ayrı ayrı aktif edilebilir)

Risk yönetimi

Parça pozisyon başına varsayılan lot: 0.03 lot (tamamen ayarlanabilir)

Yetersiz marjin durumunda pozisyon boyutunun otomatik olarak düşürülmesi

Ayarlanabilir oranlara sahip çok hedefli Risk-to-Reward yapısı

Kısmi kâr alımından sonra Break-Even mantığı (Netting hesaplar için)

Opsiyonel Trailing Stop özelliği

İşlem yapılan enstrümanlar

XAGUSD (Gümüş) için optimize edilmiştir

Benzer volatiliteye sahip diğer CFD veya Forex enstrümanlarına uyarlanabilir

Yanlış sembollerde işlem açılmasını önleyen dahili sembol filtresi

Hesap & challenge modeli

50.000 EUR Prop Firm hesapları için tasarlanmıştır

Aşamalı kâr hedefi yapısı: Aşama 1: +%10 kâr hedefi Aşama 2: +%5 kâr hedefi

Challenge hedeflerine ulaşıldığında EA otomatik olarak işlemleri durdurur

Önemli bilgiler

Bu Expert Advisor test, değerlendirme ve eğitim amaçlı olarak geliştirilmiştir ve Prop Firm kurallarına uygun, disiplinli ve kural tabanlı bir algoritmik işlem modelini temsil eder.

Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir.

Zararlar beklentilerin üzerinde olabilir.

Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.