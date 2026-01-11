Silver Prop Challenge EA 50K Account
- Uzman Danışmanlar
- Eric John Peter Meissner
- Sürüm: 2.0
- Etkinleştirmeler: 5
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K
Bu Expert Advisor, seans bazlı likidite süpürme (Liquidity Sweep) stratejisini uygular ve 50.000 EUR sermayeli Prop Firm (özel fonlama şirketi) challenge hesapları için özel olarak geliştirilmiştir.
EA, belirlenen işlem zaman aralığında seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans tamamlandıktan sonra piyasada yalancı kırılımlar (likidite süpürmeleri) arar.
Bir işlem yalnızca likidite alındıktan sonra fiyat seans seviyesinin tekrar içine döndüğünde açılır. Bu yaklaşım, klasik breakout stratejilerindeki ani ve duygusal girişleri bilinçli olarak engeller.
EA zaman diliminden bağımsızdır, ancak H1 ve H4 zaman dilimlerinde en iyi performansı gösterir, çünkü bu periyotlarda seans yapısı çok daha net görülür. İşlem sinyallerinin değerlendirilmesi ise M1 zaman diliminde hassas ve istikrarlı şekilde yapılır.
Ana özellikler
-
Sabit bir işlem zaman aralığına dayalı seans High ve Low hesaplaması
-
Geçmiş M1 verileri kullanılarak sağlam seans yapısı oluşturma
-
Likidite süpürme tespiti (klasik breakout EA değildir)
-
Sweep sonrası seviye geri kazanımı (Reclaim Close) için opsiyonel onay
-
İşlemler yalnızca seans tamamlandıktan sonra açılır
-
M1 zaman diliminde sinyal değerlendirmesi ile tutarlı ve net girişler
-
H1 ve H4 için optimize edilmiştir, diğer tüm zaman dilimlerinde çalışabilir
-
Seans başına maksimum 1 işlem (overtrading önleme mantığı)
-
Otomatik Stop Loss ve çoklu Take Profit hesaplaması
-
ATR tabanlı Stop Loss ve broker minimum stop seviyesi doğrulaması
-
Netting ve Hedging hesap türleriyle uyumludur
Prop Firm risk kontrolü & işlem disiplini
-
Dahili günlük drawdown (Daily Drawdown) koruması
-
1.800 EUR sabit Daily Loss Guard
-
Günlük zarar 1.800 EUR seviyesine ulaştığında, o gün için trading otomatik olarak durdurulur
-
Bir sonraki işlem gününe kadar yeni pozisyon açılmaz
-
-
Bu limit, çoğu 50k Prop Firm’in uyguladığı 2.000 EUR günlük maksimum kayıp sınırının altında olacak şekilde belirlenmiştir ve hesabın güvenliğini sağlar
-
Günlük kayıp sınırına ulaşıldığında, trading otomatik olarak ertesi güne kadar kilitlenir
-
Anti-revenge trading mantığı: günlük kilit sonrası yeni işlem açılması engellenir
-
Varsayılan olarak tek yönlü işlem (BUY veya SELL ayrı ayrı aktif edilebilir)
Risk yönetimi
-
Parça pozisyon başına varsayılan lot: 0.03 lot (tamamen ayarlanabilir)
-
Yetersiz marjin durumunda pozisyon boyutunun otomatik olarak düşürülmesi
-
Ayarlanabilir oranlara sahip çok hedefli Risk-to-Reward yapısı
-
Kısmi kâr alımından sonra Break-Even mantığı (Netting hesaplar için)
-
Opsiyonel Trailing Stop özelliği
İşlem yapılan enstrümanlar
-
XAGUSD (Gümüş) için optimize edilmiştir
-
Benzer volatiliteye sahip diğer CFD veya Forex enstrümanlarına uyarlanabilir
-
Yanlış sembollerde işlem açılmasını önleyen dahili sembol filtresi
Hesap & challenge modeli
-
50.000 EUR Prop Firm hesapları için tasarlanmıştır
-
Aşamalı kâr hedefi yapısı:
-
Aşama 1: +%10 kâr hedefi
-
Aşama 2: +%5 kâr hedefi
-
-
Challenge hedeflerine ulaşıldığında EA otomatik olarak işlemleri durdurur
Önemli bilgiler
Bu Expert Advisor test, değerlendirme ve eğitim amaçlı olarak geliştirilmiştir ve Prop Firm kurallarına uygun, disiplinli ve kural tabanlı bir algoritmik işlem modelini temsil eder.
Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir.
Zararlar beklentilerin üzerinde olabilir.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.