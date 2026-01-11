Silver Prop Challenge EA 50K Account

Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K

Bu Expert Advisor, seans bazlı likidite süpürme (Liquidity Sweep) stratejisini uygular ve 50.000 EUR sermayeli Prop Firm (özel fonlama şirketi) challenge hesapları için özel olarak geliştirilmiştir.

EA, belirlenen işlem zaman aralığında seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans tamamlandıktan sonra piyasada yalancı kırılımlar (likidite süpürmeleri) arar.
Bir işlem yalnızca likidite alındıktan sonra fiyat seans seviyesinin tekrar içine döndüğünde açılır. Bu yaklaşım, klasik breakout stratejilerindeki ani ve duygusal girişleri bilinçli olarak engeller.

EA zaman diliminden bağımsızdır, ancak H1 ve H4 zaman dilimlerinde en iyi performansı gösterir, çünkü bu periyotlarda seans yapısı çok daha net görülür. İşlem sinyallerinin değerlendirilmesi ise M1 zaman diliminde hassas ve istikrarlı şekilde yapılır.

Ana özellikler

  • Sabit bir işlem zaman aralığına dayalı seans High ve Low hesaplaması

  • Geçmiş M1 verileri kullanılarak sağlam seans yapısı oluşturma

  • Likidite süpürme tespiti (klasik breakout EA değildir)

  • Sweep sonrası seviye geri kazanımı (Reclaim Close) için opsiyonel onay

  • İşlemler yalnızca seans tamamlandıktan sonra açılır

  • M1 zaman diliminde sinyal değerlendirmesi ile tutarlı ve net girişler

  • H1 ve H4 için optimize edilmiştir, diğer tüm zaman dilimlerinde çalışabilir

  • Seans başına maksimum 1 işlem (overtrading önleme mantığı)

  • Otomatik Stop Loss ve çoklu Take Profit hesaplaması

  • ATR tabanlı Stop Loss ve broker minimum stop seviyesi doğrulaması

  • Netting ve Hedging hesap türleriyle uyumludur

Prop Firm risk kontrolü & işlem disiplini

  • Dahili günlük drawdown (Daily Drawdown) koruması

  • 1.800 EUR sabit Daily Loss Guard

    • Günlük zarar 1.800 EUR seviyesine ulaştığında, o gün için trading otomatik olarak durdurulur

    • Bir sonraki işlem gününe kadar yeni pozisyon açılmaz

  • Bu limit, çoğu 50k Prop Firm’in uyguladığı 2.000 EUR günlük maksimum kayıp sınırının altında olacak şekilde belirlenmiştir ve hesabın güvenliğini sağlar

  • Günlük kayıp sınırına ulaşıldığında, trading otomatik olarak ertesi güne kadar kilitlenir

  • Anti-revenge trading mantığı: günlük kilit sonrası yeni işlem açılması engellenir

  • Varsayılan olarak tek yönlü işlem (BUY veya SELL ayrı ayrı aktif edilebilir)

Risk yönetimi

  • Parça pozisyon başına varsayılan lot: 0.03 lot (tamamen ayarlanabilir)

  • Yetersiz marjin durumunda pozisyon boyutunun otomatik olarak düşürülmesi

  • Ayarlanabilir oranlara sahip çok hedefli Risk-to-Reward yapısı

  • Kısmi kâr alımından sonra Break-Even mantığı (Netting hesaplar için)

  • Opsiyonel Trailing Stop özelliği

İşlem yapılan enstrümanlar

  • XAGUSD (Gümüş) için optimize edilmiştir

  • Benzer volatiliteye sahip diğer CFD veya Forex enstrümanlarına uyarlanabilir

  • Yanlış sembollerde işlem açılmasını önleyen dahili sembol filtresi

Hesap & challenge modeli

  • 50.000 EUR Prop Firm hesapları için tasarlanmıştır

  • Aşamalı kâr hedefi yapısı:

    • Aşama 1: +%10 kâr hedefi

    • Aşama 2: +%5 kâr hedefi

  • Challenge hedeflerine ulaşıldığında EA otomatik olarak işlemleri durdurur

Önemli bilgiler

Bu Expert Advisor test, değerlendirme ve eğitim amaçlı olarak geliştirilmiştir ve Prop Firm kurallarına uygun, disiplinli ve kural tabanlı bir algoritmik işlem modelini temsil eder.

Finansal piyasalarda işlem yapmak yüksek risk içerir.
Zararlar beklentilerin üzerinde olabilir.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.


Yazarın diğer ürünleri
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Session Pivots EA – LITE (Ücretsiz Sürüm) Session Pivots EA – LITE , önceden tanımlanmış piyasa seanslarını kullanan seans bazlı bir kırılım (breakout) alım satım stratejisini gösteren bir Expert Advisor’dır. Bu EA, belirli işlem saatleri boyunca seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans sona erdikten sonra fiyat bu seviyeleri kırdığında otomatik olarak işlem açar . Temel özellikler ICT Killzones (New York saati) temel alınarak seans yüksek ve düşük seviyelerinin hesaplanması
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Silver Session Pivots EA – LITE (Ücretsiz Sürüm) Silver Session Pivots EA – LITE , önceden tanımlanmış piyasa seanslarını kullanarak seans bazlı pivot işlem stratejisini gösteren ve XAGUSD (Gümüş) için özel olarak tasarlanmış bir Expert Advisor’dır. Bu EA, belirli işlem saatleri boyunca seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans sona erdikten sonra fiyat bu seviyeleri kırdığında otomatik olarak işlem açar . Temel özellikler ICT Killzones (New York saati) temel alınarak seans y
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
ÜRÜN AÇIKLAMASI Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA, XAUUSD (Altın) için özel olarak geliştirilmiş M3 zaman diliminde çalışan bir Expert Advisor’dır. EA, Asya, Londra ve New York oturumlarında oturum bazlı likidite tarama (Liquidity Sweep) stratejisi kullanır. EA, son yüksek ve düşük seviyeleri (pivot seviyeleri) izler. Fiyat, aktif bir işlem oturumu sırasında pivot seviyesini aşarsa EA, beklenen dönüş yönünde otomatik olarak pozisyon açar. Risk yönetimi ATR tabanlı st
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Silver (XAGUSD) için Profesyonel Expert Advisor M3 zaman diliminde yüksek performanslı seans ticareti için tasarlanmıştır Genel Bakış XAG Session Scalper PRO , özellikle Silver (XAGUSD) için geliştirilmiş, M3 zaman diliminde seans bazlı ticarete optimize edilmiş profesyonel seviyede bir Expert Advisor’dır. Strateji, kurumsal piyasa davranışına dayanır ve hassas seans zamanlaması, aynı anda birden fazla pozisyon açma (scaling) ve çoklu Take-Profit sistemi ile birleştirilmiştir. Amaç, riski kon
Gold Session Pivots EA Professional
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Gold Session Pivots EA Professional Bu Expert Advisor (EA), seans kırılımına dayalı işlem konseptinin tam sürümüdür (Full Power) ve XAUUSD (Altın) için özel olarak optimize edilmiştir. Seans pivot kırılımlarını ek onay mantığıyla (çoklu zaman dilimi yönü + likidite süpürme filtresi) birleştirir ve çoklu Take Profit hedefleri ile otomatik Break Even koruması içeren gelişmiş işlem yönetimi sunar. EA, önemli seans yüksek ve düşük seviyelerini belirler, geçerli bir kırılım sinyalini bekler ve yalnız
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Silver Session Sweep EA – Professional Silver Session Sweep EA – Professional , seans bazlı likidite trading konseptinin Full Power (tam yetenekli) sürümüdür ve XAGUSD (Gümüş) için özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Bu Expert Advisor; seans içi zirve ve dip analizini , likidite süpürme (liquidity sweep) tespiti ve onay bazlı girişlerle birleştirir. Ayrıca çoklu Take Profit hedefleri ve otomatik Break Even koruması içeren gelişmiş bir trade yönetimi sunar. EA, önemli seans zirve v
Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K Bu Expert Advisor, seans bazlı likidite süpürme (Liquidity Sweep) stratejisini uygular ve özellikle 100.000 EUR sermayeli Prop Firm challenge hesapları için geliştirilmiştir. EA, XAGUSD (Gümüş) için optimize edilmiştir ve broker sembolüne bağlı olarak XAUUSD (Altın) üzerinde de kullanılabilir. EA, önceden tanımlanmış bir işlem zaman aralığında seansın en yüksek (High) ve en düşük (Low) seviyelerini hesaplar ve seans tamamlandıktan sonra piyasada
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt