Silver Prop Challenge EA 50K Account

Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K

Cet Expert Advisor met en œuvre une stratégie de trading basée sur les sessions et les balayages de liquidité (Liquidity Sweep), spécialement conçue pour les challenges de Prop Firms avec des comptes de 50 000 EUR.

L’EA calcule le plus haut et le plus bas de la session dans une fenêtre de trading définie et, après la fin de la session, analyse le marché à la recherche de faux cassages (balayages de liquidité).

Une position n’est ouverte que lorsque la liquidité a été prise et que le prix réintègre le niveau de la session, ce qui permet d’éviter volontairement les entrées impulsives typiques des stratégies de breakout classiques.

L’EA est indépendant du timeframe, mais offre ses meilleures performances sur les timeframes H1 et H4, où la structure des sessions est la plus lisible. L’analyse des signaux est effectuée de manière fiable et précise sur le timeframe M1.

Fonctionnalités principales

Calcul des plus hauts et plus bas de session basé sur une fenêtre horaire fixe

Construction robuste de la session à partir des données historiques M1

Détection des balayages de liquidité (ce n’est pas un EA de breakout classique)

Confirmation optionnelle par clôture de reprise (Reclaim Close) après le sweep

Exécution des trades uniquement après la fin de la session

Analyse des signaux sur M1 pour des entrées précises et cohérentes

Optimisé pour H1 et H4 , utilisable sur tous les autres timeframes

Un seul trade maximum par session (logique anti-surtrading)

Calcul automatique du Stop Loss et de plusieurs niveaux de Take Profit

Stop Loss basé sur l’ATR avec validation des niveaux minimums du broker

Compatible avec les comptes Netting et Hedging

Contrôle du risque et discipline (Prop Firm)

Protection intégrée contre le drawdown journalier

Daily Loss Guard fixe à 1 800 EUR Lorsque cette perte quotidienne est atteinte, le trading est automatiquement bloqué pour le reste de la journée Aucune nouvelle position n’est autorisée jusqu’au jour de trading suivant

Ce seuil est volontairement fixé en dessous de la limite journalière typique de 2 000 EUR appliquée par la majorité des Prop Firms pour les comptes 50k, afin de protéger efficacement le compte

Verrouillage automatique du trading jusqu’au jour suivant après atteinte de la perte journalière

Logique anti-revenge trading : aucune nouvelle entrée après activation du verrou journalier

Trading dans une seule direction par défaut (BUY ou SELL activables séparément)

Gestion du risque

Taille de lot par défaut par position partielle : 0,03 lot (entièrement configurable)

Réduction automatique de la taille de position si la marge disponible est insuffisante

Structure Risk-to-Reward multi-objectifs avec ratios configurables

Passage en break-even après prise de profit partielle (comptes Netting)

Fonction de trailing stop optionnelle

Instruments de trading

Optimisé pour XAGUSD (Argent)

Adaptable à d’autres instruments CFD ou Forex présentant une volatilité similaire

Filtre de symboles intégré pour éviter toute exécution sur des marchés non souhaités

Modèle de compte et objectifs de challenge

Conçu pour les comptes Prop Firm de 50 000 EUR

Structure d’objectifs par phases : Phase 1 : +10 % d’objectif de profit Phase 2 : +5 % d’objectif de profit

Une fois les objectifs du challenge atteints, l’EA cesse automatiquement de trader

Informations importantes

Cet Expert Advisor est destiné à des fins de test, d’évaluation et d’apprentissage, et représente un système de trading discipliné et basé sur des règles, aligné avec les exigences des Prop Firms.

Le trading d’instruments financiers comporte un risque élevé.

Les pertes peuvent dépasser les attentes.

Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.