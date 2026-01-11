Silver Prop Challenge EA 50K Account

Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K

Este Expert Advisor implementa una estrategia de trading basada en sesiones y barridos de liquidez (Liquidity Sweep), desarrollada específicamente para challenges de Prop Firms con cuentas de 50.000 EUR.

El EA calcula el máximo y mínimo de la sesión dentro de una ventana horaria definida y, una vez finalizada la sesión, analiza el mercado en busca de falsos rompimientos (barridos de liquidez).
Una operación solo se ejecuta cuando la liquidez ha sido tomada y el precio recupera nuevamente el nivel de la sesión, evitando de forma intencionada entradas impulsivas típicas de estrategias de breakout clásicas.

El EA es independiente del marco temporal, pero ofrece su mejor rendimiento en H1 y H4, donde la estructura de sesión se representa con mayor claridad. La evaluación de las señales se realiza de forma estable y precisa en el timeframe M1.

Funciones principales

  • Cálculo del máximo y mínimo de la sesión basado en una ventana horaria fija

  • Construcción robusta de la sesión utilizando datos históricos de M1

  • Detección de barridos de liquidez (no es un EA de rompimiento clásico)

  • Confirmación opcional mediante cierre de recuperación (Reclaim Close)

  • Operaciones ejecutadas exclusivamente después de finalizar la sesión

  • Evaluación de señales en M1 para entradas precisas y consistentes

  • Optimizado para H1 y H4, funcional en cualquier otro timeframe

  • Máximo de una operación por sesión (lógica anti-overtrading)

  • Cálculo automático de Stop Loss y múltiples niveles de Take Profit

  • Stop Loss basado en ATR con validación de niveles mínimos del bróker

  • Compatible con cuentas Netting y Hedging

Control de riesgo y disciplina (Prop Firm)

  • Protección integrada de drawdown diario

  • Daily Loss Guard fijo en 1.800 EUR

    • Al alcanzar esta pérdida diaria, el trading se bloquea automáticamente por el resto del día

    • No se permiten nuevas operaciones hasta el siguiente día de trading

  • Este límite está configurado por debajo del drawdown diario típico de 2.000 EUR aplicado por la mayoría de las Prop Firms con cuentas de 50k, ayudando a proteger el capital y evitar infracciones de reglas

  • Bloqueo automático del trading hasta el siguiente día tras alcanzar el límite diario

  • Lógica anti-revenge trading: no se permiten nuevas entradas tras el bloqueo diario

  • Trading en una sola dirección por defecto (BUY o SELL activables por separado)

Gestión del riesgo

  • Tamaño de lote por defecto por cada posición parcial: 0.03 lotes (totalmente configurable)

  • Reducción automática del tamaño de la posición si el margen disponible es insuficiente

  • Estructura multi-objetivo de Risk-to-Reward con ratios configurables

  • Lógica de Break-Even tras toma parcial de beneficios (para cuentas Netting)

  • Función opcional de Trailing Stop

Instrumentos de trading

  • Optimizado para XAGUSD (Plata)

  • Adaptable a otros instrumentos CFD o Forex con volatilidad similar

  • Filtro de símbolos integrado para evitar operaciones en mercados no deseados

Modelo de cuenta y challenge

  • Diseñado para cuentas Prop Firm de 50.000 EUR

  • Estructura de objetivos por fases:

    • Fase 1: objetivo de beneficio del +10 %

    • Fase 2: objetivo de beneficio del +5 %

  • Una vez alcanzados los objetivos del challenge, el EA detiene automáticamente el trading

Información importante

Este Expert Advisor está destinado a pruebas, evaluación y fines educativos, y representa un sistema de trading disciplinado y basado en reglas, alineado con los requisitos habituales de las Prop Firms.

El trading de instrumentos financieros conlleva un riesgo elevado.
Las pérdidas pueden superar las expectativas.
El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.


Otros productos de este autor
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Session Pivots EA – LITE (Versión gratuita) Session Pivots EA – LITE es un Asesor Experto (Expert Advisor) que demuestra una estrategia de trading de rupturas basada en sesiones de mercado , utilizando horarios de negociación predefinidos. El EA calcula los niveles máximo y mínimo de la sesión durante horas específicas de trading y abre una operación automáticamente cuando el precio rompe estos niveles después de que la sesión ha finalizado . Características principales Cálculo del máximo y mín
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Silver Session Pivots EA – LITE (Versión gratuita) Silver Session Pivots EA – LITE es un Asesor Experto (Expert Advisor) que demuestra un enfoque de trading con pivotes basado en sesiones , diseñado específicamente para XAGUSD (Plata) utilizando sesiones de mercado predefinidas. El EA calcula los niveles máximo y mínimo de la sesión durante horarios de trading específicos y abre una operación cuando el precio rompe estos niveles después de que la sesión ha finalizado . Características principal
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA es un Asesor Experto desarrollado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en el marco temporal M3. Utiliza una estrategia basada en sesiones y en barridos de liquidez durante las sesiones asiática, londinense y de Nueva York. El EA monitorea máximos y mínimos recientes (niveles pivot). Cuando el precio barre la liquidez más allá de un nivel pivot durante una sesión activa, se abre automáticamente una operació
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Asesor Experto profesional para Silver (XAGUSD) Diseñado para trading de sesiones de alto rendimiento en M3 Descripción general XAG Session Scalper PRO es un Asesor Experto de nivel profesional desarrollado específicamente para Silver (XAGUSD) y optimizado para trading por sesiones en el timeframe M3 . La estrategia se basa en comportamiento institucional del mercado , combinando horarios de sesión precisos, apertura simultánea de múltiples posiciones (scaling) y un sistema de múltiples Take
Gold Session Pivots EA Professional
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Gold Session Pivots EA Professional Este Asesor Experto (EA) es la versión completa (Full Power) del concepto de trading por ruptura de sesiones y ha sido optimizado específicamente para XAUUSD (Oro) . Combina rupturas de pivotes de sesión con lógica adicional de confirmación (dirección en múltiples marcos temporales + filtrado por barrido de liquidez) e incluye una gestión avanzada de operaciones con múltiples objetivos de Take Profit y protección automática de Break Even. El EA identifica los
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Silver Session Sweep EA – Professional Silver Session Sweep EA – Professional es la versión Full Power de un concepto de trading basado en sesiones y liquidez, desarrollado y optimizado específicamente para XAGUSD (Plata) . Este Asesor Experto combina el análisis de máximos y mínimos de sesión con la detección de liquidity sweeps (barridos de liquidez) y entradas basadas en confirmación, respaldado por una gestión avanzada de operaciones con múltiples objetivos de Take Profit y protección automá
Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K Este Expert Advisor implementa una estrategia de trading basada en sesiones y barridos de liquidez (Liquidity Sweep) y ha sido desarrollado específicamente para challenges de Prop Firms con cuentas de 100.000 EUR . Está optimizado para XAGUSD (Plata) y también puede utilizarse en XAUUSD (Oro) , dependiendo del símbolo y la configuración del bróker. El EA calcula el máximo y mínimo de la sesión dentro de una ventana de trading predefinida y, una v
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario