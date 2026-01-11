Silver Prop Challenge EA 50K Account

Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K

Este Expert Advisor implementa una estrategia de trading basada en sesiones y barridos de liquidez (Liquidity Sweep), desarrollada específicamente para challenges de Prop Firms con cuentas de 50.000 EUR.

El EA calcula el máximo y mínimo de la sesión dentro de una ventana horaria definida y, una vez finalizada la sesión, analiza el mercado en busca de falsos rompimientos (barridos de liquidez).

Una operación solo se ejecuta cuando la liquidez ha sido tomada y el precio recupera nuevamente el nivel de la sesión, evitando de forma intencionada entradas impulsivas típicas de estrategias de breakout clásicas.

El EA es independiente del marco temporal, pero ofrece su mejor rendimiento en H1 y H4, donde la estructura de sesión se representa con mayor claridad. La evaluación de las señales se realiza de forma estable y precisa en el timeframe M1.

Funciones principales

Cálculo del máximo y mínimo de la sesión basado en una ventana horaria fija

Construcción robusta de la sesión utilizando datos históricos de M1

Detección de barridos de liquidez (no es un EA de rompimiento clásico)

Confirmación opcional mediante cierre de recuperación (Reclaim Close)

Operaciones ejecutadas exclusivamente después de finalizar la sesión

Evaluación de señales en M1 para entradas precisas y consistentes

Optimizado para H1 y H4 , funcional en cualquier otro timeframe

Máximo de una operación por sesión (lógica anti-overtrading)

Cálculo automático de Stop Loss y múltiples niveles de Take Profit

Stop Loss basado en ATR con validación de niveles mínimos del bróker

Compatible con cuentas Netting y Hedging

Control de riesgo y disciplina (Prop Firm)

Protección integrada de drawdown diario

Daily Loss Guard fijo en 1.800 EUR Al alcanzar esta pérdida diaria, el trading se bloquea automáticamente por el resto del día No se permiten nuevas operaciones hasta el siguiente día de trading

Este límite está configurado por debajo del drawdown diario típico de 2.000 EUR aplicado por la mayoría de las Prop Firms con cuentas de 50k, ayudando a proteger el capital y evitar infracciones de reglas

Bloqueo automático del trading hasta el siguiente día tras alcanzar el límite diario

Lógica anti-revenge trading : no se permiten nuevas entradas tras el bloqueo diario

Trading en una sola dirección por defecto (BUY o SELL activables por separado)

Gestión del riesgo

Tamaño de lote por defecto por cada posición parcial: 0.03 lotes (totalmente configurable)

Reducción automática del tamaño de la posición si el margen disponible es insuficiente

Estructura multi-objetivo de Risk-to-Reward con ratios configurables

Lógica de Break-Even tras toma parcial de beneficios (para cuentas Netting)

Función opcional de Trailing Stop

Instrumentos de trading

Optimizado para XAGUSD (Plata)

Adaptable a otros instrumentos CFD o Forex con volatilidad similar

Filtro de símbolos integrado para evitar operaciones en mercados no deseados

Modelo de cuenta y challenge

Diseñado para cuentas Prop Firm de 50.000 EUR

Estructura de objetivos por fases: Fase 1: objetivo de beneficio del +10 % Fase 2: objetivo de beneficio del +5 %

Una vez alcanzados los objetivos del challenge, el EA detiene automáticamente el trading

Información importante

Este Expert Advisor está destinado a pruebas, evaluación y fines educativos, y representa un sistema de trading disciplinado y basado en reglas, alineado con los requisitos habituales de las Prop Firms.

El trading de instrumentos financieros conlleva un riesgo elevado.

Las pérdidas pueden superar las expectativas.

El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.