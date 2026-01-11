Silver Prop Challenge EA 50K Account
- エキスパート
- Eric John Peter Meissner
- バージョン: 2.0
- アクティベーション: 5
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K
本エキスパートアドバイザー（EA）は、セッションベースのリクイディティ・スイープ（Liquidity Sweep）戦略を採用し、50,000 ユーロ規模のプロップファーム（Prop Firm）チャレンジ口座向けに特別に設計されています。
EA は、指定された取引時間帯内で セッションの高値（High）と安値（Low） を算出し、セッション終了後 に フェイクブレイクアウト（リクイディティの掃き取り） を検出します。
価格がリクイディティを回収し、その後 セッションレベルを再び取り戻した場合のみ エントリーを行うため、衝動的なブレイクアウト取引を意図的に回避します。
本 EA は タイムフレーム非依存 ですが、H1 および H4 で最も高いパフォーマンスを発揮します。これらの時間足ではセッション構造が明確に表現されるためです。実際のシグナル判定は、精度と安定性を確保するため M1 タイムフレームで行われます。
主な機能
-
固定された取引時間帯に基づくセッション High / Low の計算
-
M1 の過去データを使用した堅牢なセッション構築
-
リクイディティ・スイープの検出（クラシックなブレイクアウト EA ではありません）
-
スイープ後のリクレイムクローズ（回帰確認）のオプション
-
セッション終了後のみ トレードを実行
-
M1 によるシグナル評価で安定かつ一貫したエントリー
-
H1・H4 に最適化（他のすべてのタイムフレームでも使用可能）
-
1 セッションにつき最大 1 トレード（過剰取引防止）
-
ストップロスおよび複数のテイクプロフィットを自動計算
-
ATR ベースのストップロスとブローカー最小ストップレベルの検証
-
Netting / Hedging 両方の口座タイプに対応
Prop Firm 向けリスク管理 & トレード規律
-
日次ドローダウン保護（Daily Drawdown Protection） を内蔵
-
1,800 ユーロの固定 Daily Loss Guard
-
当日の損失が 1,800 ユーロに達すると、その日の取引は自動的に停止
-
翌取引日まで新規トレードは行われません
-
-
この制限は、多くの 50k Prop Firm が採用する 2,000 ユーロの日次最大損失制限より低く設定されており、口座を安全に保護します
-
日次損失到達後は翌営業日まで自動的に取引ロック
-
アンチ・リベンジトレードロジック：日次ロック後の再エントリーを禁止
-
デフォルトでは単方向トレード（BUY または SELL を個別に有効化可能）
リスク管理
-
部分ポジションごとのデフォルトロットサイズ：0.03 ロット（完全に調整可能）
-
証拠金不足時にはポジションサイズを自動的に縮小
-
複数ターゲットによる Risk-to-Reward 構造（R:R 比率は設定可能）
-
部分利確後のブレイクイーブンロジック（Netting 口座対応）
-
オプションでトレーリングストップ機能を搭載
取引対象
-
XAGUSD（シルバー） 向けに最適化
-
同等のボラティリティを持つ CFD や Forex 商品にも適用可能
-
不要な銘柄での取引を防ぐシンボルフィルターを搭載
口座モデル & チャレンジ目標
-
50,000 ユーロの Prop Firm 口座向けに設計
-
フェーズ別利益目標：
-
フェーズ 1：+10% 利益目標
-
フェーズ 2：+5% 利益目標
-
-
チャレンジ目標を達成すると、EA は 自動的に取引を停止 します
重要事項
本エキスパートアドバイザーは テスト・評価・教育目的 で提供されており、Prop Firm のルールに沿った、規律あるアルゴリズム取引モデルを示すものです。
金融商品取引には高いリスクが伴います。
損失が想定を超える場合があります。
過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。