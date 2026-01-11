Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K

本エキスパートアドバイザー（EA）は、セッションベースのリクイディティ・スイープ（Liquidity Sweep）戦略を採用し、50,000 ユーロ規模のプロップファーム（Prop Firm）チャレンジ口座向けに特別に設計されています。

EA は、指定された取引時間帯内で セッションの高値（High）と安値（Low） を算出し、セッション終了後 に フェイクブレイクアウト（リクイディティの掃き取り） を検出します。

価格がリクイディティを回収し、その後 セッションレベルを再び取り戻した場合のみ エントリーを行うため、衝動的なブレイクアウト取引を意図的に回避します。

本 EA は タイムフレーム非依存 ですが、H1 および H4 で最も高いパフォーマンスを発揮します。これらの時間足ではセッション構造が明確に表現されるためです。実際のシグナル判定は、精度と安定性を確保するため M1 タイムフレームで行われます。

主な機能

固定された取引時間帯に基づくセッション High / Low の計算

M1 の過去データを使用した堅牢なセッション構築

リクイディティ・スイープの検出（クラシックなブレイクアウト EA ではありません）

スイープ後のリクレイムクローズ（回帰確認）のオプション

セッション終了後のみ トレードを実行

M1 によるシグナル評価で安定かつ一貫したエントリー

H1・H4 に最適化 （他のすべてのタイムフレームでも使用可能）

1 セッションにつき最大 1 トレード （過剰取引防止）

ストップロスおよび複数のテイクプロフィットを自動計算

ATR ベースのストップロスとブローカー最小ストップレベルの検証

Netting / Hedging 両方の口座タイプに対応

Prop Firm 向けリスク管理 & トレード規律

日次ドローダウン保護（Daily Drawdown Protection） を内蔵

1,800 ユーロの固定 Daily Loss Guard 当日の損失が 1,800 ユーロに達すると、 その日の取引は自動的に停止 翌取引日まで新規トレードは行われません

この制限は、多くの 50k Prop Firm が採用する 2,000 ユーロの日次最大損失制限より低く設定 されており、口座を安全に保護します

日次損失到達後は翌営業日まで自動的に取引ロック

アンチ・リベンジトレードロジック ：日次ロック後の再エントリーを禁止

デフォルトでは単方向トレード（BUY または SELL を個別に有効化可能）

リスク管理

部分ポジションごとのデフォルトロットサイズ： 0.03 ロット （完全に調整可能）

証拠金不足時にはポジションサイズを自動的に縮小

複数ターゲットによる Risk-to-Reward 構造（R:R 比率は設定可能）

部分利確後のブレイクイーブンロジック（Netting 口座対応）

オプションでトレーリングストップ機能を搭載

取引対象

XAGUSD（シルバー） 向けに最適化

同等のボラティリティを持つ CFD や Forex 商品にも適用可能

不要な銘柄での取引を防ぐシンボルフィルターを搭載

口座モデル & チャレンジ目標

50,000 ユーロの Prop Firm 口座 向けに設計

フェーズ別利益目標： フェーズ 1：+10% 利益目標 フェーズ 2：+5% 利益目標

チャレンジ目標を達成すると、EA は 自動的に取引を停止 します

重要事項

本エキスパートアドバイザーは テスト・評価・教育目的 で提供されており、Prop Firm のルールに沿った、規律あるアルゴリズム取引モデルを示すものです。

金融商品取引には高いリスクが伴います。

損失が想定を超える場合があります。

過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。