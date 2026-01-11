Silver Prop Challenge EA 50K Account

Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K

Questo Expert Advisor implementa una strategia di trading basata sulle sessioni e sui liquidity sweep (prelievo di liquidità), sviluppata specificamente per challenge di Prop Firm con conti da 50.000 EUR.

L’EA calcola il massimo e il minimo della sessione all’interno di una finestra temporale predefinita e, dopo la chiusura della sessione, analizza il mercato alla ricerca di falsi breakout (liquidity sweep).

Un’operazione viene aperta solo quando la liquidità è stata assorbita e il prezzo rientra nuovamente all’interno del livello di sessione, evitando intenzionalmente ingressi impulsivi tipici delle strategie di breakout classiche.

L’EA è indipendente dal timeframe, ma mostra le migliori performance su H1 e H4, dove la struttura delle sessioni risulta più chiara. La valutazione dei segnali avviene in modo stabile e preciso sul timeframe M1.

Funzionalità principali

Calcolo del massimo e minimo della sessione basato su una finestra oraria fissa

Costruzione robusta della sessione utilizzando dati storici M1

Rilevamento dei liquidity sweep (non è un EA di breakout classico)

Conferma opzionale tramite chiusura di recupero (Reclaim Close) dopo il sweep

Operazioni eseguite esclusivamente dopo la fine della sessione

Analisi dei segnali su M1 per ingressi precisi e coerenti

Ottimizzato per H1 e H4 , utilizzabile su tutti gli altri timeframe

Massimo di un’operazione per sessione (logica anti-overtrading)

Calcolo automatico di Stop Loss e di più livelli di Take Profit

Stop Loss basato su ATR con validazione dei livelli minimi del broker

Compatibile con conti Netting e Hedging

Controllo del rischio e disciplina (Prop Firm)

Protezione integrata dal drawdown giornaliero

Daily Loss Guard fisso a 1.800 EUR Al raggiungimento di questa perdita giornaliera, il trading viene automaticamente bloccato per il resto della giornata Non vengono aperte nuove operazioni fino al giorno di trading successivo

Questo limite è impostato al di sotto della soglia giornaliera tipica di 2.000 EUR adottata dalla maggior parte delle Prop Firm con conti da 50k, contribuendo a proteggere il conto ed evitare violazioni delle regole

Blocco automatico del trading fino al giorno successivo dopo il raggiungimento della perdita giornaliera

Logica anti-revenge trading : nessuna nuova entrata dopo l’attivazione del blocco giornaliero

Trading in una sola direzione per impostazione predefinita (BUY o SELL attivabili separatamente)

Gestione del rischio

Dimensione del lotto predefinita per ogni posizione parziale: 0,03 lotti (completamente regolabile)

Riduzione automatica della dimensione della posizione in caso di margine insufficiente

Struttura multi-target di Risk-to-Reward con rapporti configurabili

Logica di Break-Even dopo la presa di profitto parziale (conti Netting)

Funzione opzionale di Trailing Stop

Strumenti di trading

Ottimizzato per XAGUSD (Argento)

Adattabile ad altri strumenti CFD o Forex con volatilità simile

Filtro dei simboli integrato per evitare operazioni su mercati non desiderati

Modello di conto e obiettivi della challenge

Progettato per conti Prop Firm da 50.000 EUR

Struttura degli obiettivi per fasi: Fase 1: obiettivo di profitto +10% Fase 2: obiettivo di profitto +5%

Una volta raggiunti gli obiettivi della challenge, l’EA interrompe automaticamente il trading

Informazioni importanti

Questo Expert Advisor è destinato a scopi di test, valutazione e formazione, e rappresenta un sistema di trading disciplinato e basato su regole, allineato ai requisiti delle Prop Firm.

Il trading di strumenti finanziari comporta un rischio elevato.

Le perdite possono superare le aspettative.

Le performance passate non garantiscono risultati futuri.