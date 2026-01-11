Silver Prop Challenge EA 50K Account

Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K

Questo Expert Advisor implementa una strategia di trading basata sulle sessioni e sui liquidity sweep (prelievo di liquidità), sviluppata specificamente per challenge di Prop Firm con conti da 50.000 EUR.

L’EA calcola il massimo e il minimo della sessione all’interno di una finestra temporale predefinita e, dopo la chiusura della sessione, analizza il mercato alla ricerca di falsi breakout (liquidity sweep).
Un’operazione viene aperta solo quando la liquidità è stata assorbita e il prezzo rientra nuovamente all’interno del livello di sessione, evitando intenzionalmente ingressi impulsivi tipici delle strategie di breakout classiche.

L’EA è indipendente dal timeframe, ma mostra le migliori performance su H1 e H4, dove la struttura delle sessioni risulta più chiara. La valutazione dei segnali avviene in modo stabile e preciso sul timeframe M1.

Funzionalità principali

  • Calcolo del massimo e minimo della sessione basato su una finestra oraria fissa

  • Costruzione robusta della sessione utilizzando dati storici M1

  • Rilevamento dei liquidity sweep (non è un EA di breakout classico)

  • Conferma opzionale tramite chiusura di recupero (Reclaim Close) dopo il sweep

  • Operazioni eseguite esclusivamente dopo la fine della sessione

  • Analisi dei segnali su M1 per ingressi precisi e coerenti

  • Ottimizzato per H1 e H4, utilizzabile su tutti gli altri timeframe

  • Massimo di un’operazione per sessione (logica anti-overtrading)

  • Calcolo automatico di Stop Loss e di più livelli di Take Profit

  • Stop Loss basato su ATR con validazione dei livelli minimi del broker

  • Compatibile con conti Netting e Hedging

Controllo del rischio e disciplina (Prop Firm)

  • Protezione integrata dal drawdown giornaliero

  • Daily Loss Guard fisso a 1.800 EUR

    • Al raggiungimento di questa perdita giornaliera, il trading viene automaticamente bloccato per il resto della giornata

    • Non vengono aperte nuove operazioni fino al giorno di trading successivo

  • Questo limite è impostato al di sotto della soglia giornaliera tipica di 2.000 EUR adottata dalla maggior parte delle Prop Firm con conti da 50k, contribuendo a proteggere il conto ed evitare violazioni delle regole

  • Blocco automatico del trading fino al giorno successivo dopo il raggiungimento della perdita giornaliera

  • Logica anti-revenge trading: nessuna nuova entrata dopo l’attivazione del blocco giornaliero

  • Trading in una sola direzione per impostazione predefinita (BUY o SELL attivabili separatamente)

Gestione del rischio

  • Dimensione del lotto predefinita per ogni posizione parziale: 0,03 lotti (completamente regolabile)

  • Riduzione automatica della dimensione della posizione in caso di margine insufficiente

  • Struttura multi-target di Risk-to-Reward con rapporti configurabili

  • Logica di Break-Even dopo la presa di profitto parziale (conti Netting)

  • Funzione opzionale di Trailing Stop

Strumenti di trading

  • Ottimizzato per XAGUSD (Argento)

  • Adattabile ad altri strumenti CFD o Forex con volatilità simile

  • Filtro dei simboli integrato per evitare operazioni su mercati non desiderati

Modello di conto e obiettivi della challenge

  • Progettato per conti Prop Firm da 50.000 EUR

  • Struttura degli obiettivi per fasi:

    • Fase 1: obiettivo di profitto +10%

    • Fase 2: obiettivo di profitto +5%

  • Una volta raggiunti gli obiettivi della challenge, l’EA interrompe automaticamente il trading

Informazioni importanti

Questo Expert Advisor è destinato a scopi di test, valutazione e formazione, e rappresenta un sistema di trading disciplinato e basato su regole, allineato ai requisiti delle Prop Firm.

Il trading di strumenti finanziari comporta un rischio elevato.
Le perdite possono superare le aspettative.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.


Altri dall’autore
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Experts
Session Pivots EA – LITE (Versione gratuita) Session Pivots EA – LITE è un Expert Advisor che dimostra una strategia di trading breakout basata sulle sessioni di mercato , utilizzando periodi di trading predefiniti. L’EA calcola i massimi e minimi della sessione durante orari di trading specifici e apre automaticamente un’operazione quando il prezzo rompe questi livelli dopo la fine della sessione . Caratteristiche principali Calcolo dei massimi e minimi della sessione basato sulle ICT Killzone
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
Experts
Silver Session Pivots EA – LITE (Versione gratuita) Silver Session Pivots EA – LITE è un Expert Advisor che presenta un’ approccio di trading a pivot basato sulle sessioni , progettato specificamente per XAGUSD (Argento) , utilizzando sessioni di mercato predefinite. L’EA calcola i massimi e i minimi della sessione durante orari di trading specifici e apre automaticamente un’operazione quando il prezzo rompe questi livelli dopo la fine della sessione . Caratteristiche principali Calcolo dei mas
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Experts
DESCRIZIONE DEL PRODOTTO Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA è un Expert Advisor sviluppato specificamente per operare su XAUUSD (Oro) sul timeframe M3. Utilizza una strategia basata sulle sessioni e sui sweep di liquidità durante le sessioni asiatica, Londra e New York. L’EA monitora massimi e minimi recenti (livelli pivot). Quando il prezzo supera un livello pivot durante una sessione attiva, una posizione viene aperta automaticamente nella direzione di inversione pre
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Experts
Expert Advisor professionale per Silver (XAGUSD) Progettato per il trading di sessione ad alte prestazioni sul timeframe M3 Panoramica XAG Session Scalper PRO è un Expert Advisor di livello professionale, sviluppato specificamente per Silver (XAGUSD) e ottimizzato per il trading di sessione sul timeframe M3 . La strategia si basa sul comportamento istituzionale del mercato , combinando orari di sessione precisi, apertura simultanea di più posizioni (scaling) e un sistema Multi Take-Profit , c
Gold Session Pivots EA Professional
Eric John Peter Meissner
Experts
Gold Session Pivots EA Professional Questo Expert Advisor (EA) è la versione completa (Full Power) del concetto di trading basato sui breakout di sessione ed è stato ottimizzato specificamente per XAUUSD (Oro) . Combina i breakout dei pivot di sessione con una logica di conferma avanzata (direzione multi-timeframe + filtro Liquidity Sweep) e include una gestione evoluta delle operazioni con più obiettivi di Take Profit e protezione automatica in Break Even. L’EA identifica i massimi e i minimi c
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
Experts
Silver Session Sweep EA – Professional Il Silver Session Sweep EA – Professional è la versione Full Power di un concetto di trading basato sulle sessioni e sulla liquidità, sviluppato e ottimizzato specificamente per XAGUSD (Argento) . Questo Expert Advisor combina l’analisi dei massimi e minimi di sessione con il rilevamento dei liquidity sweep e ingressi basati su conferma, supportati da una gestione avanzata delle operazioni con più obiettivi di Take Profit e protezione automatica del Break
Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
Eric John Peter Meissner
Experts
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K Questo Expert Advisor implementa una strategia di trading basata sulle sessioni e sui liquidity sweep (prelievo di liquidità) ed è stato sviluppato specificamente per challenge di Prop Firm con conti da 100.000 EUR . È ottimizzato per XAGUSD (Argento) e può essere utilizzato anche su XAUUSD (Oro) , a seconda del simbolo e della configurazione del broker. L’EA calcola il massimo e il minimo della sessione all’interno di una finestra temporale pred
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione