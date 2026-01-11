Silver Prop Challenge EA 50K Account
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versione: 2.0
- Attivazioni: 5
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K
Questo Expert Advisor implementa una strategia di trading basata sulle sessioni e sui liquidity sweep (prelievo di liquidità), sviluppata specificamente per challenge di Prop Firm con conti da 50.000 EUR.
L’EA calcola il massimo e il minimo della sessione all’interno di una finestra temporale predefinita e, dopo la chiusura della sessione, analizza il mercato alla ricerca di falsi breakout (liquidity sweep).
Un’operazione viene aperta solo quando la liquidità è stata assorbita e il prezzo rientra nuovamente all’interno del livello di sessione, evitando intenzionalmente ingressi impulsivi tipici delle strategie di breakout classiche.
L’EA è indipendente dal timeframe, ma mostra le migliori performance su H1 e H4, dove la struttura delle sessioni risulta più chiara. La valutazione dei segnali avviene in modo stabile e preciso sul timeframe M1.
Funzionalità principali
-
Calcolo del massimo e minimo della sessione basato su una finestra oraria fissa
-
Costruzione robusta della sessione utilizzando dati storici M1
-
Rilevamento dei liquidity sweep (non è un EA di breakout classico)
-
Conferma opzionale tramite chiusura di recupero (Reclaim Close) dopo il sweep
-
Operazioni eseguite esclusivamente dopo la fine della sessione
-
Analisi dei segnali su M1 per ingressi precisi e coerenti
-
Ottimizzato per H1 e H4, utilizzabile su tutti gli altri timeframe
-
Massimo di un’operazione per sessione (logica anti-overtrading)
-
Calcolo automatico di Stop Loss e di più livelli di Take Profit
-
Stop Loss basato su ATR con validazione dei livelli minimi del broker
-
Compatibile con conti Netting e Hedging
Controllo del rischio e disciplina (Prop Firm)
-
Protezione integrata dal drawdown giornaliero
-
Daily Loss Guard fisso a 1.800 EUR
-
Al raggiungimento di questa perdita giornaliera, il trading viene automaticamente bloccato per il resto della giornata
-
Non vengono aperte nuove operazioni fino al giorno di trading successivo
-
-
Questo limite è impostato al di sotto della soglia giornaliera tipica di 2.000 EUR adottata dalla maggior parte delle Prop Firm con conti da 50k, contribuendo a proteggere il conto ed evitare violazioni delle regole
-
Blocco automatico del trading fino al giorno successivo dopo il raggiungimento della perdita giornaliera
-
Logica anti-revenge trading: nessuna nuova entrata dopo l’attivazione del blocco giornaliero
-
Trading in una sola direzione per impostazione predefinita (BUY o SELL attivabili separatamente)
Gestione del rischio
-
Dimensione del lotto predefinita per ogni posizione parziale: 0,03 lotti (completamente regolabile)
-
Riduzione automatica della dimensione della posizione in caso di margine insufficiente
-
Struttura multi-target di Risk-to-Reward con rapporti configurabili
-
Logica di Break-Even dopo la presa di profitto parziale (conti Netting)
-
Funzione opzionale di Trailing Stop
Strumenti di trading
-
Ottimizzato per XAGUSD (Argento)
-
Adattabile ad altri strumenti CFD o Forex con volatilità simile
-
Filtro dei simboli integrato per evitare operazioni su mercati non desiderati
Modello di conto e obiettivi della challenge
-
Progettato per conti Prop Firm da 50.000 EUR
-
Struttura degli obiettivi per fasi:
-
Fase 1: obiettivo di profitto +10%
-
Fase 2: obiettivo di profitto +5%
-
-
Una volta raggiunti gli obiettivi della challenge, l’EA interrompe automaticamente il trading
Informazioni importanti
Questo Expert Advisor è destinato a scopi di test, valutazione e formazione, e rappresenta un sistema di trading disciplinato e basato su regole, allineato ai requisiti delle Prop Firm.
Il trading di strumenti finanziari comporta un rischio elevato.
Le perdite possono superare le aspettative.
Le performance passate non garantiscono risultati futuri.