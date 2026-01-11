Silver Prop Challenge EA 50K Account

Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K

Este Expert Advisor implementa uma estratégia de trading baseada em sessões e varredura de liquidez (Liquidity Sweep), desenvolvida especificamente para desafios de Prop Firms com contas de 50.000 EUR.

O EA calcula o máximo e o mínimo da sessão dentro de uma janela de negociação definida e, após o encerramento da sessão, analisa o mercado em busca de falsos rompimentos (varreduras de liquidez).
Uma operação só é executada quando a liquidez é capturada e o preço retorna e recupera o nível da sessão, evitando intencionalmente entradas impulsivas típicas de estratégias clássicas de breakout.

O EA é independente do timeframe, porém apresenta seu melhor desempenho nos timeframes H1 e H4, onde a estrutura das sessões é mais claramente visível. A avaliação dos sinais é realizada de forma estável e precisa no timeframe M1.

Principais funcionalidades

  • Cálculo do máximo e mínimo da sessão com base em uma janela de negociação fixa

  • Construção robusta da sessão utilizando dados históricos do M1

  • Identificação de varreduras de liquidez (não é um EA de rompimento clássico)

  • Confirmação opcional por fechamento de recuperação (Reclaim Close) após o sweep

  • Operações executadas exclusivamente após o término da sessão

  • Avaliação de sinais no M1 para entradas precisas e consistentes

  • Otimizado para H1 e H4, funcional em todos os outros timeframes

  • Máximo de uma operação por sessão (lógica anti-overtrading)

  • Cálculo automático de Stop Loss e múltiplos níveis de Take Profit

  • Stop Loss baseado em ATR com validação dos níveis mínimos exigidos pelo broker

  • Compatível com contas Netting e Hedging

Controle de risco e disciplina (Prop Firm)

  • Proteção integrada de drawdown diário

  • Daily Loss Guard fixo em 1.800 EUR

    • Ao atingir esse limite de perda diária, o trading é automaticamente bloqueado pelo restante do dia

    • Nenhuma nova operação será aberta até o próximo dia de negociação

  • Este limite foi definido abaixo do drawdown diário típico de 2.000 EUR adotado pela maioria das Prop Firms com contas de 50k, ajudando a proteger o capital e evitar violações das regras

  • Bloqueio automático do trading até o próximo dia após atingir o limite diário

  • Lógica anti-revenge trading: não são permitidas novas entradas após o bloqueio diário

  • Trading em apenas uma direção por padrão (BUY ou SELL podem ser ativados separadamente)

Gestão de risco

  • Tamanho de lote padrão por posição parcial: 0.03 lotes (totalmente ajustável)

  • Redução automática do tamanho da posição caso a margem disponível seja insuficiente

  • Estrutura multi-alvo de Risk-to-Reward com relações configuráveis

  • Lógica de Break-Even após realização parcial de lucro (para contas Netting)

  • Função opcional de Trailing Stop

Instrumentos de negociação

  • Otimizado para XAGUSD (Prata)

  • Adaptável a outros instrumentos CFD ou Forex com volatilidade semelhante

  • Filtro de símbolos integrado para evitar operações em mercados não desejados

Modelo de conta e desafio

  • Desenvolvido para contas Prop Firm de 50.000 EUR

  • Estrutura de metas por fases:

    • Fase 1: meta de lucro de +10%

    • Fase 2: meta de lucro de +5%

  • Após atingir os objetivos do challenge, o EA interrompe automaticamente as operações

Informações importantes

Este Expert Advisor é destinado a testes, avaliação e fins educacionais, representando um sistema de trading disciplinado, baseado em regras e alinhado aos requisitos das Prop Firms.

A negociação de instrumentos financeiros envolve alto risco.
As perdas podem exceder as expectativas.
Resultados passados não garantem desempenho futuro.


