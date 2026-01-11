Silver Prop Challenge EA 50K Account
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versão: 2.0
- Ativações: 5
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K
Este Expert Advisor implementa uma estratégia de trading baseada em sessões e varredura de liquidez (Liquidity Sweep), desenvolvida especificamente para desafios de Prop Firms com contas de 50.000 EUR.
O EA calcula o máximo e o mínimo da sessão dentro de uma janela de negociação definida e, após o encerramento da sessão, analisa o mercado em busca de falsos rompimentos (varreduras de liquidez).
Uma operação só é executada quando a liquidez é capturada e o preço retorna e recupera o nível da sessão, evitando intencionalmente entradas impulsivas típicas de estratégias clássicas de breakout.
O EA é independente do timeframe, porém apresenta seu melhor desempenho nos timeframes H1 e H4, onde a estrutura das sessões é mais claramente visível. A avaliação dos sinais é realizada de forma estável e precisa no timeframe M1.
Principais funcionalidades
-
Cálculo do máximo e mínimo da sessão com base em uma janela de negociação fixa
-
Construção robusta da sessão utilizando dados históricos do M1
-
Identificação de varreduras de liquidez (não é um EA de rompimento clássico)
-
Confirmação opcional por fechamento de recuperação (Reclaim Close) após o sweep
-
Operações executadas exclusivamente após o término da sessão
-
Avaliação de sinais no M1 para entradas precisas e consistentes
-
Otimizado para H1 e H4, funcional em todos os outros timeframes
-
Máximo de uma operação por sessão (lógica anti-overtrading)
-
Cálculo automático de Stop Loss e múltiplos níveis de Take Profit
-
Stop Loss baseado em ATR com validação dos níveis mínimos exigidos pelo broker
-
Compatível com contas Netting e Hedging
Controle de risco e disciplina (Prop Firm)
-
Proteção integrada de drawdown diário
-
Daily Loss Guard fixo em 1.800 EUR
-
Ao atingir esse limite de perda diária, o trading é automaticamente bloqueado pelo restante do dia
-
Nenhuma nova operação será aberta até o próximo dia de negociação
-
-
Este limite foi definido abaixo do drawdown diário típico de 2.000 EUR adotado pela maioria das Prop Firms com contas de 50k, ajudando a proteger o capital e evitar violações das regras
-
Bloqueio automático do trading até o próximo dia após atingir o limite diário
-
Lógica anti-revenge trading: não são permitidas novas entradas após o bloqueio diário
-
Trading em apenas uma direção por padrão (BUY ou SELL podem ser ativados separadamente)
Gestão de risco
-
Tamanho de lote padrão por posição parcial: 0.03 lotes (totalmente ajustável)
-
Redução automática do tamanho da posição caso a margem disponível seja insuficiente
-
Estrutura multi-alvo de Risk-to-Reward com relações configuráveis
-
Lógica de Break-Even após realização parcial de lucro (para contas Netting)
-
Função opcional de Trailing Stop
Instrumentos de negociação
-
Otimizado para XAGUSD (Prata)
-
Adaptável a outros instrumentos CFD ou Forex com volatilidade semelhante
-
Filtro de símbolos integrado para evitar operações em mercados não desejados
Modelo de conta e desafio
-
Desenvolvido para contas Prop Firm de 50.000 EUR
-
Estrutura de metas por fases:
-
Fase 1: meta de lucro de +10%
-
Fase 2: meta de lucro de +5%
-
-
Após atingir os objetivos do challenge, o EA interrompe automaticamente as operações
Informações importantes
Este Expert Advisor é destinado a testes, avaliação e fins educacionais, representando um sistema de trading disciplinado, baseado em regras e alinhado aos requisitos das Prop Firms.
A negociação de instrumentos financeiros envolve alto risco.
As perdas podem exceder as expectativas.
Resultados passados não garantem desempenho futuro.