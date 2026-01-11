Silver Prop Challenge EA 50K Account
- 专家
- Eric John Peter Meissner
- 版本: 2.0
- 激活: 5
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K
该智能交易系统（Expert Advisor）基于交易时段流动性扫盘（Liquidity Sweep）策略，专门为50,000 欧元规模的 Prop Firm（自营交易公司）挑战账户而设计。
EA 会在指定的交易时段内计算 Session 高点与低点，并在交易时段结束后分析市场是否出现假突破（流动性被扫）。只有当价格完成流动性扫盘并重新回到 Session 区间内时，系统才会执行交易，从而刻意避免情绪化或冲动的传统突破型交易。
该 EA 不依赖特定时间周期，但在 H1 和 H4 周期上表现最佳，因为这些周期能最清晰地反映交易时段结构。实际交易信号的判断始终基于 M1 周期，以确保入场的稳定性与精确度。
主要功能
-
基于固定交易时段计算 Session High 与 Session Low
-
使用历史 M1 数据构建稳健、可靠的 Session 区间
-
识别流动性扫盘行为（非传统突破型 EA）
-
可选的扫盘后回归确认（Reclaim Close）
-
仅在交易时段结束后执行交易
-
基于 M1 周期进行信号评估，确保稳定且一致的入场逻辑
-
在 H1 与 H4 周期表现最优，可运行于所有其他时间周期
-
每个交易时段最多 一笔交易（防止过度交易）
-
自动计算止损（Stop Loss）与多级止盈（Take Profit）
-
基于 ATR 的止损机制，并进行经纪商最小止损距离校验
-
同时支持 Netting 与 Hedging 账户类型
Prop Firm 风控与交易纪律
-
内置 每日回撤（Daily Drawdown）保护机制
-
固定每日亏损保护（Daily Loss Guard）为 1,800 欧元
-
当日累计亏损达到 1,800 欧元时，EA 将自动停止当日所有交易
-
在当日剩余时间内 不再允许开仓
-
-
该保护值低于大多数 50k Prop Firm 常见的 2,000 欧元每日最大回撤限制，有效降低违规风险，保护账户安全
-
达到每日亏损限制后，交易将被锁定至下一交易日
-
防报复交易（Anti-Revenge Trading）逻辑：触发日内锁定后不再交易
-
默认单方向交易（BUY 或 SELL 可分别启用）
风险管理
-
每个分仓的默认手数：0.03 手（完全可调）
-
当保证金不足时，自动缩减持仓规模
-
多目标 Risk-to-Reward（盈亏比）结构，可自由配置
-
部分止盈后自动移动至保本（适用于 Netting 账户）
-
可选的移动止损（Trailing Stop）功能
交易品种
-
专为 XAGUSD（白银） 优化
-
可适配其他波动特性相近的 CFD 或外汇交易品种
-
内置交易品种过滤器，防止误交易非目标市场
账户与挑战目标模型
-
针对 50,000 欧元 Prop Firm 账户进行优化
-
分阶段盈利目标结构：
-
阶段一：+10% 盈利目标
-
阶段二：+5% 盈利目标
-
-
当挑战目标达成后，EA 将自动停止交易
重要说明
本 Expert Advisor 仅用于测试、评估和教育目的，体现的是一种符合 Prop Firm 风控规则的、纪律化、系统化的算法交易模型。
金融市场交易具有较高风险。
亏损可能超出预期。
历史业绩不代表未来表现。