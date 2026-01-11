Silver Prop Challenge EA 50K Account

Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K

该智能交易系统（Expert Advisor）基于交易时段流动性扫盘（Liquidity Sweep）策略，专门为50,000 欧元规模的 Prop Firm（自营交易公司）挑战账户而设计。

EA 会在指定的交易时段内计算 Session 高点与低点，并在交易时段结束后分析市场是否出现假突破（流动性被扫）。只有当价格完成流动性扫盘并重新回到 Session 区间内时，系统才会执行交易，从而刻意避免情绪化或冲动的传统突破型交易。

该 EA 不依赖特定时间周期，但在 H1 和 H4 周期上表现最佳，因为这些周期能最清晰地反映交易时段结构。实际交易信号的判断始终基于 M1 周期，以确保入场的稳定性与精确度。

主要功能

  • 基于固定交易时段计算 Session High 与 Session Low

  • 使用历史 M1 数据构建稳健、可靠的 Session 区间

  • 识别流动性扫盘行为（非传统突破型 EA）

  • 可选的扫盘后回归确认（Reclaim Close）

  • 仅在交易时段结束后执行交易

  • 基于 M1 周期进行信号评估，确保稳定且一致的入场逻辑

  • 在 H1 与 H4 周期表现最优，可运行于所有其他时间周期

  • 每个交易时段最多 一笔交易（防止过度交易）

  • 自动计算止损（Stop Loss）与多级止盈（Take Profit）

  • 基于 ATR 的止损机制，并进行经纪商最小止损距离校验

  • 同时支持 Netting 与 Hedging 账户类型

Prop Firm 风控与交易纪律

  • 内置 每日回撤（Daily Drawdown）保护机制

  • 固定每日亏损保护（Daily Loss Guard）为 1,800 欧元

    • 当日累计亏损达到 1,800 欧元时，EA 将自动停止当日所有交易

    • 在当日剩余时间内 不再允许开仓

  • 该保护值低于大多数 50k Prop Firm 常见的 2,000 欧元每日最大回撤限制，有效降低违规风险，保护账户安全

  • 达到每日亏损限制后，交易将被锁定至下一交易日

  • 防报复交易（Anti-Revenge Trading）逻辑：触发日内锁定后不再交易

  • 默认单方向交易（BUY 或 SELL 可分别启用）

风险管理

  • 每个分仓的默认手数：0.03 手（完全可调）

  • 当保证金不足时，自动缩减持仓规模

  • 多目标 Risk-to-Reward（盈亏比）结构，可自由配置

  • 部分止盈后自动移动至保本（适用于 Netting 账户）

  • 可选的移动止损（Trailing Stop）功能

交易品种

  • 专为 XAGUSD（白银） 优化

  • 可适配其他波动特性相近的 CFD 或外汇交易品种

  • 内置交易品种过滤器，防止误交易非目标市场

账户与挑战目标模型

  • 针对 50,000 欧元 Prop Firm 账户进行优化

  • 分阶段盈利目标结构：

    • 阶段一：+10% 盈利目标

    • 阶段二：+5% 盈利目标

  • 当挑战目标达成后，EA 将自动停止交易

重要说明

本 Expert Advisor 仅用于测试、评估和教育目的，体现的是一种符合 Prop Firm 风控规则的、纪律化、系统化的算法交易模型。

金融市场交易具有较高风险。
亏损可能超出预期。
历史业绩不代表未来表现。


作者的更多信息
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
专家
Session Pivots EA – LITE（免费版） Session Pivots EA – LITE 是一款专家顾问（Expert Advisor），展示了一种基于 市场交易时段的突破交易策略 ，使用预先定义的交易时段。 该 EA 会在指定的交易时间内计算 交易时段的最高价和最低价 ，并在交易时段结束后，当价格 突破这些关键水平 时自动开仓。 主要功能 基于 ICT Killzones（纽约时间） 计算交易时段高点和低点 在交易时段结束后进行 突破交易 反向突破逻辑 同一时间 仅允许一笔持仓 固定 风险回报比 1:3 自动计算 止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit） 符合经纪商规则的止损水平校验 内置 风险管理机制 交易参数 默认手数： 0.03（可自由调整） 专为 XAUUSD（黄金） 和 主要外汇货币对 设计 XAUUSD（黄金） 止损距离会自动限制在预设的安全范围内 外汇货币对 止损以**点数（Pips）**计算 止盈始终设为止损距离的 3 倍 账户要求 建议最低账户余额： 500 欧元 重要提示 本 EA 为 免费 LITE 版本 ，仅用于 测试和
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
专家
Silver Session Pivots EA – LITE（免费版） Silver Session Pivots EA – LITE 是一款专家顾问（Expert Advisor），展示了一种 基于交易时段的枢轴（Pivot）交易策略 ，专为 XAGUSD（白银） 设计，并使用预先定义的市场交易时段。 该 EA 会在指定的交易时间内计算 交易时段的最高价和最低价 ，并在交易时段结束后，当价格 突破这些关键水平 时自动开仓。 主要功能 基于 ICT Killzones（纽约时间） 计算交易时段高点和低点 在交易时段结束后进行 突破交易 反向突破逻辑 同一时间 仅允许一笔持仓 固定 风险回报比 1:3 自动计算 止损（Stop Loss）和止盈（Take Profit） 符合经纪商规则的止损水平校验 内置 风险管理机制 交易参数 默认手数： 0.03（可自由调整） 专为 XAGUSD（白银）设计 XAGUSD（白银） 止损距离会自动限制在预设的安全范围内 止盈始终设为止损距离的 3 倍 账户要求 建议最低账户余额： 1,500 欧元 重要提示 本 EA 为 免费 LITE 版本 ，仅
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
专家
产品说明 Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）交易开发的专家顾问， 适用于 M3 时间周期。 该 EA 采用基于交易时段的流动性扫单策略， 在亚洲、伦敦和纽约交易时段运行。 EA 会监测局部高点和低点（Pivot 关键水平）。 当价格在活跃交易时段突破 Pivot 水平并扫除流动性后， 系统将在预期的反转方向自动开仓。 风险管理采用基于 ATR 的止损机制， 并设置三个止盈目标进行部分平仓， 同时使用追踪止损来保护盈利。 每个交易品种最多只允许一笔持仓。 推荐手数设置： - 账户资金 5,000 欧元：0.03 手 - 账户资金 50,000 欧元：0.30 手 策略收益示例（不构成任何保证）： 基于该交易策略，若使用 50,000 欧元资金并设置 0.30 手， 从 12 月中旬开始运行，在相似市场条件下， 账户资金理论上可达到约 150,000 欧元。 推荐设置： 交易品种：XAUUSD 时间周期：M3 账户类型：标准账户或美分账户 经纪商：建议使用低点差
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
专家
XAG Session Scalper PRO 是一款专门为 白银（XAGUSD） 打造的专业级自动交易系统，针对 M3 时间周期的时段交易（Session Trading） 进行了深度优化。 该 EA 基于 机构级市场行为逻辑 ，结合精准的交易时段、 多仓位同时进场（Scaling） 以及 多重止盈系统（Multi Take Profit） ，在控制风险的前提下实现稳定的日内收益。 这不是一个杂乱的策略，而是一套 清晰、理性、可持续的交易系统 。 核心交易逻辑 仅在高流动性交易时段 进行交易（亚洲 / 伦敦 / 纽约） 同时开启多个仓位 ，而不是只做一单 结构清晰、固定逻辑的 止损（Stop Loss） 三个独立止盈目标（TP1 / TP2 / TP3） 当部分盈利达成后， 自动移动止损至保本（Break Even） 非马丁格尔 非网格 无危险加仓 整体逻辑 透明、稳健、长期可用 。 ️ 主要功能 多仓位进场机制 每次信号可 同时开启 3 个或以上仓位 ，而不是单一订单。 多级止盈系统 TP1： 快速锁定利润 TP2： 锁定利润 + 自动保本 TP3： 捕捉大行情，
Gold Session Pivots EA Professional
Eric John Peter Meissner
专家
Gold Session Pivots EA Professional 本专家顾问（EA）是基于交易时段突破策略的 完整版（Full Power） ，并且 专门为 XAUUSD（黄金）交易进行了深度优化 。 该 EA 将交易时段枢轴突破与额外的确认逻辑相结合（多时间周期趋势方向 + 流动性扫盘过滤），并包含高级交易管理功能，如多目标止盈以及自动保本（Break Even）保护。 EA 会识别关键交易时段的最高价和最低价，在出现有效突破信号后，仅在高时间周期趋势方向与低时间周期流动性扫盘同时确认的情况下才执行交易。 主要功能 基于交易时段的枢轴突破逻辑（Killzone 概念） 专为 XAUUSD（黄金）设计与优化 多时间周期趋势确认（日线 + H4 + H1） 低时间周期流动性扫盘识别（用于剥头皮级别确认） 同一时间只允许 一个交易方向 （不同时持有买单和卖单） 多仓位进场，包含 3 个独立的止盈目标 风险回报比（Risk-to-Reward）： TP1 = 1:3 TP2 = 1:5 TP3 = 1:6 自动计算止损与止盈 （基于 ATR，并进行经纪商最小止损距离验证） 自动保本机制
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
专家
Silver Session Sweep EA – Professional Silver Session Sweep EA – Professional 是一款 全功能（Full Power）版本 的基于交易时段的流动性交易系统，专为 XAGUSD（白银） 进行开发与优化。 该 EA 结合了 交易时段高点与低点分析 、 流动性扫盘（Liquidity Sweep）识别 以及 确认型入场逻辑 ，并配备了包含多级止盈目标与自动保本（Break Even）保护的高级交易管理系统。 EA 会识别关键交易时段的高点与低点，等待 对时段低点的有效流动性扫盘 ，并且 只有在出现确认性的多头回收（Bullish Reclaim），表明机构买盘力量介入后，才会执行交易 。 该策略旨在交易 Smart Money / ICT 风格的市场行为 ，并有效避免情绪化和冲动型交易。 交易逻辑 EA 持续监控预定义的交易时段，并严格遵循以下规则： 识别 交易时段高点与低点 发现 跌破时段低点的流动性扫盘 通过 多头市场反应（Reclaim）进行确认 只有在所有条件全部满足后，EA 才会执行 买入交易 。 卖出交易
Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
Eric John Peter Meissner
专家
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K 该 Expert Advisor 基于 交易时段流动性扫盘（Liquidity Sweep）策略 构建，专为 100,000 欧元资金规模的 Prop Firm（自营交易公司）挑战账户 而设计。 EA 针对 XAGUSD（白银） 进行了优化，同时也可根据经纪商符号与设置用于 XAUUSD（黄金） 。 EA 会在预定义的交易时段内计算 Session 高点与低点 ，并在 交易时段结束后 主动寻找**假突破（流动性扫盘） 机会。只有当市场完成流动性获取并 重新回到 Session 区间（Reclaim）**时，系统才会执行交易，从而确保交易逻辑纪律严谨、规则清晰。 该 EA 不依赖特定时间周期 ，但在 H1 与 H4 时间周期上表现最佳 ，因为这些周期最能清晰反映交易时段结构。交易信号的最终判定始终在 M1 时间周期 上完成，以确保入场的稳定性与精确度。 主要功能 基于固定交易时段的 Session High 与 Session Low 计算 使用历史 M1 数据构建稳健可靠的 Sessio
筛选:
无评论
回复评论