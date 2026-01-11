Silver Prop Challenge EA 50K Account

Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K

该智能交易系统（Expert Advisor）基于交易时段流动性扫盘（Liquidity Sweep）策略，专门为50,000 欧元规模的 Prop Firm（自营交易公司）挑战账户而设计。

EA 会在指定的交易时段内计算 Session 高点与低点，并在交易时段结束后分析市场是否出现假突破（流动性被扫）。只有当价格完成流动性扫盘并重新回到 Session 区间内时，系统才会执行交易，从而刻意避免情绪化或冲动的传统突破型交易。

该 EA 不依赖特定时间周期，但在 H1 和 H4 周期上表现最佳，因为这些周期能最清晰地反映交易时段结构。实际交易信号的判断始终基于 M1 周期，以确保入场的稳定性与精确度。

主要功能

基于固定交易时段计算 Session High 与 Session Low

使用历史 M1 数据构建稳健、可靠的 Session 区间

识别流动性扫盘行为（非传统突破型 EA）

可选的扫盘后回归确认（Reclaim Close）

仅在交易时段结束后执行交易

基于 M1 周期进行信号评估，确保稳定且一致的入场逻辑

在 H1 与 H4 周期表现最优，可运行于所有其他时间周期

每个交易时段最多 一笔交易 （防止过度交易）

自动计算止损（Stop Loss）与多级止盈（Take Profit）

基于 ATR 的止损机制，并进行经纪商最小止损距离校验

同时支持 Netting 与 Hedging 账户类型

Prop Firm 风控与交易纪律

内置 每日回撤（Daily Drawdown）保护机制

固定每日亏损保护（Daily Loss Guard）为 1,800 欧元 当日累计亏损达到 1,800 欧元时， EA 将自动停止当日所有交易 在当日剩余时间内 不再允许开仓

该保护值低于大多数 50k Prop Firm 常见的 2,000 欧元每日最大回撤限制 ，有效降低违规风险，保护账户安全

达到每日亏损限制后，交易将被锁定至下一交易日

防报复交易（Anti-Revenge Trading）逻辑 ：触发日内锁定后不再交易

默认单方向交易（BUY 或 SELL 可分别启用）

风险管理

每个分仓的默认手数： 0.03 手 （完全可调）

当保证金不足时，自动缩减持仓规模

多目标 Risk-to-Reward（盈亏比）结构，可自由配置

部分止盈后自动移动至保本（适用于 Netting 账户）

可选的移动止损（Trailing Stop）功能

交易品种

专为 XAGUSD（白银） 优化

可适配其他波动特性相近的 CFD 或外汇交易品种

内置交易品种过滤器，防止误交易非目标市场

账户与挑战目标模型

针对 50,000 欧元 Prop Firm 账户 进行优化

分阶段盈利目标结构： 阶段一：+10% 盈利目标 阶段二：+5% 盈利目标

当挑战目标达成后，EA 将自动停止交易

重要说明

本 Expert Advisor 仅用于测试、评估和教育目的，体现的是一种符合 Prop Firm 风控规则的、纪律化、系统化的算法交易模型。

金融市场交易具有较高风险。

亏损可能超出预期。

历史业绩不代表未来表现。