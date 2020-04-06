🐢 Turtle Bull Trend BTC: Институциональная Трендовая Система

⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы ищете грааль-скальпер с "рисованным винрейтом 99%", который рано или поздно уничтожит ваш депозит, этот советник не для вас. Эта система создана для профессиональных трейдеров, обладающих институциональным мышлением, которые нацелены на долгосрочный рост капитала и высокое соотношение Риск/Прибыль.

Turtle Bull Trend BTC — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor), основанный на легендарной стратегии "Черепах" (Turtle Trading Rules), но глубоко модернизированный для высоковолатильного рынка Bitcoin. Мы внедрили уникальный Фильтр SSL из 6 паттернов (6-Pattern SSL Filter) , чтобы отсеять ложные пробои во флэте и ловить только те мощные тренды, которые меняют жизнь.

📊 Логика Торговли (Почему это работает?)

Большинство ритейл-трейдеров теряют деньги, потому что они "режут прибыль и позволяют убыткам расти" (пересиживают просадки). Этот советник делает ровно наоборот:

Низкий Винрейт (~20%): Мы честно говорим вам — это трендовая стратегия. У вас будут серии небольших убытков.

Огромный профит-фактор (R:R 1:10+): Средняя прибыльная сделка часто в 10 раз больше , чем средний убыток.

Результат: Вам достаточно быть правым всего в 20% случаев. Одно мощное движение BTC перекроет все мелкие стопы и принесет сверхприбыль (Alpha).

🚀 Ключевые Возможности

Институциональный Расчет Лота (ATR Position Sizing): Забудьте о гадании с лотностью. Советник автоматически рассчитывает безопасный объем позиции на основе заданного вами риска (например, 1% от депозита) и текущей волатильности рынка (ATR) . Безопасность: Встроена строгая проверка маржи перед открытием сделки. Двойная Система Входа (Dual System Entry): Стратегия использует две классические системы Черепах: System 1 (Краткосрочный пробой): Для входа в самом начале взрывного движения.

System 2 (Долгосрочный тренд): Чтобы не упустить возможность войти в рынок на откатах глобального тренда . Тройной Уровень Защиты (Triple Safety Layer): Жесткий Стоп-Лосс (Hard Stop Loss): Стоп выставляется мгновенно при открытии ордера. Никакого мартингейла, никакого пересиживания.

Умный Трейлинг-Стоп (Trailing Stop): Когда цена идет в вашу сторону, стоп подтягивается вслед за ATR, фиксируя прибыль .

Тиковый Мониторинг (Real-Time Tick Watch): В отличие от обычных EA, которые проверяют условия только на закрытии свечи, этот робот следит за каждым тиком. Даже при резких "шпильках" (flash crash) на крипторынке, защита сработает мгновенно . Готов к Prop-Trading (FTMO и др.): Благодаря строгому контролю просадки и наличию стоп-лоссов, советник идеально подходит для прохождения челленджей в проп-трейдинговых компаниях.

⚙️ Параметры (Input Parameters)

=== Turtle Risk Management (Управление Риском) ===

AccountRiskPercent : Риск на сделку в % от эквити (По умолчанию: 1.0). Рекомендуем: 0.5% - 2.0% .

PositionSizeMultiplier : Множитель размера позиции (По умолчанию: 1.0).

ATRMultLong / Short : Множитель ATR для начального Стоп-Лосса (По умолчанию: 2.0).

ATRMult...Trail : Множитель ATR для Трейлинг-стопа.

=== Pattern Switches (Переключатели Паттернов) ===

EnableP1 ... EnableP6 : Включение/выключение конкретных паттернов входа (Оптимизировано для BTC H1).

=== Trade Settings (Настройки Торговли) ===

MagicNumber : Уникальный номер советника. Если вы ставите бота на несколько графиков, меняйте этот номер .

MaxSpreadPoints : Фильтр максимального спреда (Default: 10000).

MinBarsWarmup : Минимальное кол-во баров для загрузки индикаторов (Default: 144).

💡 Рекомендации

Инструмент: BTCUSD (Bitcoin).

Таймфрейм: H1 (1 Час).

Депозит: Рекомендуемый минимум от $500 (или центовый счет).

Психология: Это долгосрочная стратегия. Не судите о ней по одной неделе торговли. Тренды требуют времени для развития. Будьте терпеливы.

От автора: Я создал эту систему, чтобы выжить на медвежьем рынке и приумножить капитал на бычьем. Если у вас есть дисциплина терпеть небольшие убытки, Turtle Bull Trend вознаградит вас, когда придет большая волна.

