🐢 Turtle Bull Trend BTC: Институциональная Трендовая Система
⚠️ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если вы ищете грааль-скальпер с "рисованным винрейтом 99%", который рано или поздно уничтожит ваш депозит, этот советник не для вас. Эта система создана для профессиональных трейдеров, обладающих институциональным мышлением, которые нацелены на долгосрочный рост капитала и высокое соотношение Риск/Прибыль.
Turtle Bull Trend BTC — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor), основанный на легендарной стратегии "Черепах" (Turtle Trading Rules), но глубоко модернизированный для высоковолатильного рынка Bitcoin. Мы внедрили уникальный Фильтр SSL из 6 паттернов (6-Pattern SSL Filter) , чтобы отсеять ложные пробои во флэте и ловить только те мощные тренды, которые меняют жизнь.
📊 Логика Торговли (Почему это работает?)
Большинство ритейл-трейдеров теряют деньги, потому что они "режут прибыль и позволяют убыткам расти" (пересиживают просадки). Этот советник делает ровно наоборот:
Низкий Винрейт (~20%): Мы честно говорим вам — это трендовая стратегия. У вас будут серии небольших убытков.
Огромный профит-фактор (R:R 1:10+): Средняя прибыльная сделка часто в 10 раз больше, чем средний убыток.
Результат: Вам достаточно быть правым всего в 20% случаев. Одно мощное движение BTC перекроет все мелкие стопы и принесет сверхприбыль (Alpha).
🚀 Ключевые Возможности
Институциональный Расчет Лота (ATR Position Sizing): Забудьте о гадании с лотностью. Советник автоматически рассчитывает безопасный объем позиции на основе заданного вами риска (например, 1% от депозита) и текущей волатильности рынка (ATR) .
Безопасность: Встроена строгая проверка маржи перед открытием сделки.
Двойная Система Входа (Dual System Entry): Стратегия использует две классические системы Черепах:
System 1 (Краткосрочный пробой): Для входа в самом начале взрывного движения.
System 2 (Долгосрочный тренд): Чтобы не упустить возможность войти в рынок на откатах глобального тренда .
Тройной Уровень Защиты (Triple Safety Layer):
Жесткий Стоп-Лосс (Hard Stop Loss): Стоп выставляется мгновенно при открытии ордера. Никакого мартингейла, никакого пересиживания.
Умный Трейлинг-Стоп (Trailing Stop): Когда цена идет в вашу сторону, стоп подтягивается вслед за ATR, фиксируя прибыль .
Тиковый Мониторинг (Real-Time Tick Watch): В отличие от обычных EA, которые проверяют условия только на закрытии свечи, этот робот следит за каждым тиком. Даже при резких "шпильках" (flash crash) на крипторынке, защита сработает мгновенно .
Готов к Prop-Trading (FTMO и др.): Благодаря строгому контролю просадки и наличию стоп-лоссов, советник идеально подходит для прохождения челленджей в проп-трейдинговых компаниях.
⚙️ Параметры (Input Parameters)
=== Turtle Risk Management (Управление Риском) ===
AccountRiskPercent : Риск на сделку в % от эквити (По умолчанию: 1.0). Рекомендуем: 0.5% - 2.0%.
PositionSizeMultiplier : Множитель размера позиции (По умолчанию: 1.0).
ATRMultLong / Short : Множитель ATR для начального Стоп-Лосса (По умолчанию: 2.0).
ATRMult...Trail : Множитель ATR для Трейлинг-стопа.
=== Pattern Switches (Переключатели Паттернов) ===
EnableP1 ... EnableP6 : Включение/выключение конкретных паттернов входа (Оптимизировано для BTC H1).
=== Trade Settings (Настройки Торговли) ===
MagicNumber : Уникальный номер советника. Если вы ставите бота на несколько графиков, меняйте этот номер.
MaxSpreadPoints : Фильтр максимального спреда (Default: 10000).
MinBarsWarmup : Минимальное кол-во баров для загрузки индикаторов (Default: 144).
💡 Рекомендации
Инструмент: BTCUSD (Bitcoin).
Таймфрейм: H1 (1 Час).
Депозит: Рекомендуемый минимум от $500 (или центовый счет).
Психология: Это долгосрочная стратегия. Не судите о ней по одной неделе торговли. Тренды требуют времени для развития. Будьте терпеливы.
От автора: Я создал эту систему, чтобы выжить на медвежьем рынке и приумножить капитал на бычьем. Если у вас есть дисциплина терпеть небольшие убытки, Turtle Bull Trend вознаградит вас, когда придет большая волна.
