XAU FLUX - プロフェッショナル金スキャルピング専門アドバイザー XAU FLUXは、金市場における迅速かつ規律ある取引のために設計されたプロフェッショナルな取引ロボットです。日々の小さな価格変動から安定した利益を得ようとするトレーダー向けに開発されています。 主な特徴: XAU FLUXは、M1およびM5時間足で動作する高度なスキャルピングシステムを採用し、市場における微細な機会を評価します。EAは市場状況を継続的に分析し、適切なエントリーポイントを特定して自動的に取引を開始します。 リスク管理と資本保護: EAはダイナミックなトレーリングストップ機構で全てのオープンポジションを保護します。これにより、不利な相場変動時の損失を最小限に抑えつつ利益を確保します。スプレッド制御とボラティリティフィルターにより、適切な市場条件下でのみ取引が実行されます。 口座成長の可能性: XAU FLUXは少額ロットから始め、口座を着実に成長させるのに最適です。日々の小さな利益を積み重ねることで持続可能な長期リターンを目指します。口座の安全性を優先し、攻撃的なマーチンゲールやグリッドシステ