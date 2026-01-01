XGen AI Scalper MT5

XGen AI Scalper MT5 | AI搭載自動取引システム


XGen AI Scalperは、中核アーキテクチャに直接統合されたニューラルネットワークベースのアルゴリズムを備えた高度なエキスパートアドバイザーです。本システムは機械学習パターンを活用し、あらゆる取引商品において高確率の市場エントリーポイントを特定します。



主な特徴

ユニバーサル互換性

全通貨ペア、貴金属、仮想通貨、指数に対応

スキャルピング推奨時間枠：M5およびM15

トレンド相場とレンジ相場の両方に最適化


先進AI技術

ニューラルネットワーク統合型独自波動スキャンアルゴリズム

市場状況に基づくリアルタイム適応学習

コード構造に組み込まれたAI駆動型意思決定プロセス

自動パターン認識とトレンド分析


プロフェッショナルな取引管理

口座残高に基づく適応型ポジションサイジング

ボラティリティに連動する動的トレーリングストップ

精度向上のための複数時間軸確認

最適執行のための統合スプレッドフィルタリング



コントロールパネル

リアルタイム口座指標とパフォーマンス統計

AI市場解釈を示す波形可視化

完全な取引履歴とシステム状態監視



リスク管理

インテリジェントなストップロス・テイクプロフィット設定

ボラティリティに基づくポジションサイジング

最大ドローダウン保護




技術仕様

プラットフォーム：MetaTrader 5

対応資産：全通貨ペア、貴金属、暗号資産、指数

推奨時間枠：M5、M15（スキャルピング）

アーキテクチャ：AI統合アルゴリズム構造




XGen AI Scalperは、最先端の人工知能と実績あるリスク管理原則を融合し、あらゆる市場環境において安定した自動取引パフォーマンスを実現します。



プロモーション価格として、最初の20コピーを199ドルで販売中です。以降の価格は1,999ドルとなります。




