XGen AI Scalper MT5

XGen AI Scalper MT5 | Système de trading automatisé basé sur l'IA


XGen AI Scalper est un Expert Advisor sophistiqué doté d'algorithmes basés sur des réseaux neuronaux intégrés directement dans son architecture centrale. Le système utilise des modèles d'apprentissage automatique pour identifier les entrées de marché à forte probabilité sur tous les instruments de trading.



Caractéristiques principales

Compatibilité universelle

Compatible avec toutes les paires de devises, les métaux précieux, les cryptomonnaies et les indices.

Périodes recommandées pour le scalping : M5 et M15.

Optimisé pour les marchés tendanciels et fluctuants.


Technologie IA avancée

Algorithme propriétaire de balayage des vagues avec intégration de réseaux neuronaux.

Apprentissage adaptatif en temps réel basé sur les conditions du marché.

Processus décisionnels basés sur l'IA intégrés dans la structure du code.

Reconnaissance automatique des modèles et analyse des tendances.


Gestion professionnelle des transactions

Dimensionnement adaptatif des positions en fonction du solde du compte.

Trailing stops dynamiques ajustés à la volatilité.

Confirmation multi-périodes pour une précision accrue.

Filtrage intégré des spreads pour une exécution optimale.



Panneau de contrôle

Indicateurs de compte et statistiques de performance en temps réel.

Visualisation des vagues montrant l'interprétation du marché par l'IA.

Historique complet des transactions et surveillance de l'état du système.



Gestion des risques

Placement intelligent des ordres stop-loss et take-profit

Dimensionnement des positions basé sur la volatilité

Protection maximale contre les pertes




Spécifications techniques

Plateforme : MetaTrader 5

Actifs compatibles : toutes les paires de devises, métaux, cryptomonnaies, indices

Périodes recommandées : M5, M15 (scalping)

Architecture : structure algorithmique intégrant l'IA




XGen AI Scalper combine une intelligence artificielle de pointe avec des principes de gestion des risques éprouvés afin d'offrir des performances de trading automatisées constantes dans toutes les conditions de marché.



Les 20 premières copies sont vendues à des fins promotionnelles au prix de 199 $. Le prix sera ensuite de 1 999 $.




Plus de l'auteur
All in One Screen
Burak Baltaci
5 (3)
Indicateurs
Bonjour à tous, Je vais vous expliquer comment utiliser gratuitement la fonctionnalité « All in One Screen » qui vous permet d'afficher plusieurs points de données simultanément sur un seul indicateur et trois écrans d'indicateurs différents. Tout d'abord, à quoi sert cet indicateur ? ; Niveaux de Fibonacci Niveaux FVG et OrderBlock Indicateur Ichimoku Enveloppes, bandes de Bollinger Canaux de Donchian Zones de retest Zones de support et de résistance Indicateurs stochastiques et enfin ATR.
FREE
OrderBlock Zones MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicateurs
Aperçu général OrderBlock Zone est un indicateur MetaTrader 4 avancé qui détecte et visualise automatiquement les zones de transactions institutionnelles (Order Blocks) sur le marché. Il suit les traces laissées par les grands acteurs (banques, fonds spéculatifs) afin de déterminer les niveaux de support et de résistance potentiels. Caractéristiques principales  Détection automatique des OrderBlocks Analyse fractale : détermine les points de retournement importants à l'aide d'une analyse fracta
FREE
OrderBlock Zones MT5
Burak Baltaci
Indicateurs
Aperçu général OrderBlock Zone est un indicateur MetaTrader 4 avancé qui détecte et visualise automatiquement les zones de transactions institutionnelles (Order Blocks) sur le marché. Il suit les traces laissées par les grands acteurs (banques, fonds spéculatifs) afin de déterminer les niveaux de support et de résistance potentiels. Caractéristiques principales  Détection automatique des OrderBlocks Analyse fractale : détermine les points de retournement importants à l'aide d'une analyse fracta
FREE
Swing Trade Concept MT4
Burak Baltaci
1 (1)
Indicateurs
CONCEPT DE SWING TRADE À QUOI SERT-IL ? Indicateur MT4 conçu pour le swing trading. Il détecte les renversements de tendance à l'aide de la logique SuperTrend et affiche les points TP avec des niveaux de Fibonacci automatiques. COMMENT FONCTIONNE-T-IL ? 1. Suivi de tendance Utilise un algorithme SuperTrend basé sur l'ATR. Il signale lorsque la tendance des prix s'inverse. 2. Génération de signaux Renversement de tendance à la hausse → Boîte verte ACHETER + flèche (sous la bougie) R
TrendBite MT5
Burak Baltaci
Indicateurs
TrendBite v1.5 - Indicateur professionnel de suivi des tendances Développeur : 8aLt4 Version : 1.5 Plateforme : MetaTrader 5  Aperçu TrendBite v1.5 est un indicateur d'analyse technique avancé conçu pour détecter les changements de tendance sur le marché et fournir aux investisseurs des signaux d'achat et de vente clairs. Basé sur l'algorithme des bandes de Bollinger, cet outil détecte avec précision les changements de tendance et est idéal pour les traders débutants comme pour les traders exp
FREE
Smart EA 8aLt4
Burak Baltaci
Experts
Hello everyone. Before introducing Smart EA 8aLt4, I would like to make a brief and important reminder!! This EA works by receiving signals directly from my indicator called “All in One Screen” at 100%. Access my “All in One Screen” indicator, which I share 100% free of charge, here. >>> All in One Screen <<< 8aLt4 Smart Trading System All in One Indicator + Smart EA Integration Strategy Modes Mode Description Risk Level Conservative All signals must be compatible Low Balanced 70% of ma
TrendBite MT4
Burak Baltaci
5 (1)
Indicateurs
TrendBite v1.5 - Indicateur professionnel de suivi des tendances Développeur : 8aLt4 Version : 1.5 Plateforme : MetaTrader 4  Aperçu TrendBite v1.5 est un indicateur d'analyse technique avancé conçu pour détecter les changements de tendance sur le marché et fournir aux investisseurs des signaux d'achat et de vente clairs. Basé sur l'algorithme des bandes de Bollinger, cet outil détecte avec précision les changements de tendance et est idéal pour les traders débutants comme pour les traders exp
FREE
Nostradamus X Scalper
Burak Baltaci
Experts
NOSTRADAMUS X SCALPER Paire recommandée : Or Période recommandée : M15 Robot professionnel à la recherche des pics et des creux du marché Nostradamus est un système de trading entièrement automatisé qui détecte avec précision les points d'inflexion du marché. Il fonctionne jour et nuit, prend des décisions sans émotion et maximise vos profits ! POURQUOI NOSTRADAMUS ? Système d'entrée intelligent Détecte automatiquement les points de retournement de tendance. Entrée
Dread Scalper MT4
Burak Baltaci
Experts
Avertissement sur les risques AVERTISSEMENT IMPORTANT : « DREAD SCALPER » utilise des stratégies agressives de grid trading et de martingale. Cela peut entraîner des pertes importantes pour les investisseurs inexpérimentés. Le trading de devises sur marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le niveau élevé d'effet de levier peut jouer en votre faveur comme en votre défaveur. Avant de décider d'investir dans le marché des changes, vous devez exa
Baba Vanga SS
Burak Baltaci
Experts
Baba Vanga Smart Scalper - Expert Advisor Recommended Pair: XAUUSD Recommended Timeframe: M5 / M15 General Features: This EA is an intelligent scalping robot that performs automated trading. With its user-friendly interface, it displays your account information and profitability data in real-time on the chart. Key Features: Risk Management: Automatic lot calculation based on your account balance Time Control: Trades only during the hours you specify Spread Protection: Prevents opening
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Experts
XAU FLUX - Expert Advisor professionnel spécialisé dans le scalping sur l'or XAU FLUX est un robot de trading professionnel conçu pour effectuer des transactions rapides et disciplinées sur le marché de l'or. Il a été développé pour les traders qui souhaitent réaliser des profits réguliers à partir des petites fluctuations quotidiennes des cours. Caractéristiques principales : XAU FLUX utilise un système de scalping avancé qui fonctionne sur les périodes M1 et M5 afin d'évaluer les micro-opport
XGen AI Scalper MT4
Burak Baltaci
Experts
XGen AI Scalper MT4 | Système de trading automatisé basé sur l'IA XGen AI Scalper est un Expert Advisor sophistiqué doté d'algorithmes basés sur des réseaux neuronaux intégrés directement dans son architecture centrale. Le système utilise des modèles d'apprentissage automatique pour identifier les entrées de marché à forte probabilité sur tous les instruments de trading. Caractéristiques principales Compatibilité universelle Compatible avec toutes les paires de devises, les métaux précieux,
Dread Scalper MT5
Burak Baltaci
Experts
Avertissement sur les risques AVERTISSEMENT IMPORTANT : « DREAD SCALPER » utilise des stratégies agressives de grid trading et de martingale. Cela peut entraîner des pertes importantes pour les investisseurs inexpérimentés. Le trading de devises sur marge comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Le niveau élevé d'effet de levier peut jouer en votre faveur comme en votre défaveur. Avant de décider d'investir dans le marché des changes, vous devez exa
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis