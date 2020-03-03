XAU SNIPER ZONES

XAU Sniper Zones — это автоматизированный торговый советник для рынка золота (XAUUSD), разработанный с акцентом на работу по зонам повышенной вероятности, структуре рынка и контролю риска.

Советник использует набор из 6 встроенных алгоритмов, которые адаптируются к различным рыночным состояниям (тренд, коррекция, импульс, волатильность, консолидация). Алгоритмы работают совместно и активируются только при выполнении внутренних условий, что позволяет избегать избыточного количества сделок.

Основной принцип работы — ожидание подтверждённых рыночных условий, а не постоянная торговая активность. Советник анализирует структуру движения цены, направление тренда, волатильность и заранее определённые ценовые зоны. Сделки открываются только при совпадении заданных критериев.

Основные особенности

Автоматическая торговля на XAUUSD

Работа по зонам и рыночной структуре

6 встроенных алгоритмов, адаптирующихся к рынку

Поддержка любых таймфреймов

Минимальное количество входов при приоритете качества

Оптимизированные параметры по умолчанию (без необходимости тонкой настройки)

Использование

Советник устанавливается по принципу «подключи и работай». Пользователю достаточно выбрать уровень риска. Остальная логика полностью автоматизирована и не требует вмешательства.

Рекомендуемые условия

Символ: XAUUSD

Тип счёта: Hedging

Брокер: ECN / RAW / LOW spread

Котировка золота: 2 знака после запятой

Минимальный депозит: от 500 USD

Рекомендуемый депозит: от 1000 USD

Кредитное плечо: от 1:100 (рекомендуется 1:500)

VPS для круглосуточной работы

XAU Sniper Zones предназначен для трейдеров, которые предпочитают структурированный и дисциплинированный подход к автоматической торговле золотом.