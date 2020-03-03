Xau Sniper Zones
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 4.26
- Обновлено: 26 декабря 2025
- Активации: 5
XAU SNIPER ZONES
XAU Sniper Zones — это автоматизированный торговый советник для рынка золота (XAUUSD), разработанный с акцентом на работу по зонам повышенной вероятности, структуре рынка и контролю риска.
Советник использует набор из 6 встроенных алгоритмов, которые адаптируются к различным рыночным состояниям (тренд, коррекция, импульс, волатильность, консолидация). Алгоритмы работают совместно и активируются только при выполнении внутренних условий, что позволяет избегать избыточного количества сделок.
Основной принцип работы — ожидание подтверждённых рыночных условий, а не постоянная торговая активность. Советник анализирует структуру движения цены, направление тренда, волатильность и заранее определённые ценовые зоны. Сделки открываются только при совпадении заданных критериев.
Основные особенности
-
Автоматическая торговля на XAUUSD
-
Работа по зонам и рыночной структуре
-
6 встроенных алгоритмов, адаптирующихся к рынку
-
Поддержка любых таймфреймов
-
Минимальное количество входов при приоритете качества
-
Оптимизированные параметры по умолчанию (без необходимости тонкой настройки)
Использование
Советник устанавливается по принципу «подключи и работай». Пользователю достаточно выбрать уровень риска. Остальная логика полностью автоматизирована и не требует вмешательства.
Рекомендуемые условия
-
Символ: XAUUSD
-
Тип счёта: Hedging
-
Брокер: ECN / RAW / LOW spread
-
Котировка золота: 2 знака после запятой
-
Минимальный депозит: от 500 USD
-
Рекомендуемый депозит: от 1000 USD
-
Кредитное плечо: от 1:100 (рекомендуется 1:500)
-
VPS для круглосуточной работы
XAU Sniper Zones предназначен для трейдеров, которые предпочитают структурированный и дисциплинированный подход к автоматической торговле золотом.