Xau Sniper Zones

XAU SNIPER ZONES

XAU Sniper Zones — это автоматизированный торговый советник для рынка золота (XAUUSD), разработанный с акцентом на работу по зонам повышенной вероятности, структуре рынка и контролю риска.

Советник использует набор из 6 встроенных алгоритмов, которые адаптируются к различным рыночным состояниям (тренд, коррекция, импульс, волатильность, консолидация). Алгоритмы работают совместно и активируются только при выполнении внутренних условий, что позволяет избегать избыточного количества сделок.

Основной принцип работы — ожидание подтверждённых рыночных условий, а не постоянная торговая активность. Советник анализирует структуру движения цены, направление тренда, волатильность и заранее определённые ценовые зоны. Сделки открываются только при совпадении заданных критериев.

Основные особенности

  • Автоматическая торговля на XAUUSD

  • Работа по зонам и рыночной структуре

  • 6 встроенных алгоритмов, адаптирующихся к рынку

  • Поддержка любых таймфреймов

  • Минимальное количество входов при приоритете качества

  • Оптимизированные параметры по умолчанию (без необходимости тонкой настройки)

Использование

Советник устанавливается по принципу «подключи и работай». Пользователю достаточно выбрать уровень риска. Остальная логика полностью автоматизирована и не требует вмешательства.

Рекомендуемые условия

  • Символ: XAUUSD

  • Тип счёта: Hedging

  • Брокер: ECN / RAW / LOW spread

  • Котировка золота: 2 знака после запятой

  • Минимальный депозит: от 500 USD

  • Рекомендуемый депозит: от 1000 USD

  • Кредитное плечо: от 1:100 (рекомендуется 1:500)

  • VPS для круглосуточной работы

XAU Sniper Zones предназначен для трейдеров, которые предпочитают структурированный и дисциплинированный подход к автоматической торговле золотом.

