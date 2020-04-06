EA Legendary Scalper MT5

Представьте, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким планом по стопу и цели.



Обычный советник по пробоям может ошибаться. А наш — думает. Он использует нейронную сеть, которая анализирует сотни параметров перед каждым входом: не просто «пробила цена уровень», а «насколько этот пробой похож на успешные в прошлом». Это как опыт трейдера, но без усталости и эмоций.



Стратегия пробоев часто подвергается критике из-за ложных срабатываний — но не в этом случае. Наш советник использует многоступенчатую фильтрацию: он учитывает силу свечи, поведение цены после пробоя и волатильность рынка и другие критерии. Только если все условия выполняются — открывается сделка. Это снижает количество убыточных входов и повышает стабильность.



Этот советник реализует стратегию пробоев на основе динамического анализа ценовых уровней. Он строит уровни поддержки и сопротивления с учётом недавнего ценового диапазона, применяет фильтры по объёмам силы движения и открывает позиции только при подтверждённых пробоях. Встроены гибкие настройки управления рисками: встроены AI фильтр стоп-лосс, трейлинг-стоп, стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп для правильного размера пунктов под быстро меняющую экономику. Подходит для торговли на парах с высокой волатильностью.

Рекомендуемые пара/таймфрейм: XAUUSD / M30, BTCUSD / M30, ETHUSD / M30

Советник не использует стратегии Мартингейла, Сетки и другие с повышением лота.

Версия для МetaТrader 4: https://www.mql5.com/ru/market/product/158843

Требования и рекомендации



Минимальный рекомендуемый баланс для советника – 100$.

Рекомендуется кредитное плечо от 1:100 или более.

Рекомендуется использовать VPS с низким пингом до вашего брокера.

Процессор ПК не должен быть перегружен другими программами или советниками ( в противном случае советник не сможет обработать все тики и это плохо для советника ).

Если вы используете несколько советников на одном счете, обязательно проверьте, чтобы во всех советниках были разные Magic номер.

Мы рекомендуем использовать отдельный счет и терминал МТ4/5, чтобы один советник работал на одном счете, таким образом торговые операции будут быстро исполняться и не будет задержки в торговом потоки терминал МТ4/5.

Скачать сет файлы: https://www.mql5.com/en/market/product/158478/comments#comment_58772565

XAUUSD M30, BTC USD M30, ETHUSD M30

Show_Info_Panel - показать информационную панель.

показать информационную панель. Magic - использовать валюту.

- использовать валюту. EA Comment - использовать валюту.

- использовать валюту. Slippage - проскальзывания.

Max Spread - макс спред средний за 10 тиков для удаления отложенных ордеров.

- макс спред средний за 10 тиков для удаления отложенных ордеров. Max Spread - макс спред за один тик для удаления отложенных ордеров.

Order Type - тип торговли buy/sell.

disable trade if spread high - выключения торговли на N - минут если спред превысил макс спред.

Fixed_Lot - фиксированный лот.

- фиксированный лот. Custom_balance - маржа для расчета риска ММ.

- маржа для расчета риска ММ. Use RiskMM - использовать риск ММ.

- использовать риск ММ. Percentage Risk - проценты риска.

Use__Control__Free_Margin - контроль свободной маржи для поддержки открытых отложенных ордеров.

Bars for Finding Max/Min - бары назад для поиска маск/мин пиков.

- бары назад для поиска маск/мин пиков. Start Bar for Finding Max/Min - старт бар для поиска маск/мин пиков.

Profit_Day_in_Currency - выключить торговлю до следующего дня если профит в день больше N.

- выключить торговлю до следующего дня если профит в день больше N. All_Orders_Day - выключить торговлю до следующего дня если ордеров в день больше N.

Use_Adaptive_Stops - адаптивный стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп.

- адаптивный стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп. Multi_Adaptive_Stops - множитель для адаптивных стопов.

- множитель для Bars_Back - бары назад для адаптивных стопов.

- Count_Every_Bar - каждый бар для адаптивных стопов.

Use_Trade_on_Tick_Volume_Levels - использовать блокировку торговли если тик объеме более Level 1 и Level 2 и Level 3.

- использовать блокировку торговли если тик объеме более VOLUME - выбрать тип объёма.

- выбрать тип объёма. Bars_Forward_VOLUME_Level__1

Bars_Forward_VOLUME_Level__2

Bars_Forward_VOLUME_Level__3

Bars_Back_For_VOLUME_Levels - бары назад для создания Level 1 и Level 2 и Level 3.

- бары для создания Multi_For_Level_1 - множитель для создания Level 1 и Level 2 и Level 3.

- множитель для Multi_For_Level_2_and_3 - множитель для создания Level 1 и Level 2 и Level 3.

Adaptation of the spread to the stop loss - добавить средний спред к стоп лосс, тейк профит, безубыток и трейлинг стоп.

Take_Profit - тейк профит.

- тейк профит. Stop Loss - стоп лосс.

- стоп лосс. Breakeven Target PipsInp - безубыток стоп

- безубыток стоп Breakeven Jump PipsInp - безубыток степ

Trailing Stop - трейлинг стоп.



- трейлинг стоп. Trailing Step - трейлинг степ.

Width_Text - размер шрифты.

- размер шрифты. Select Font Text - шрифт.

Monday - торгуем в понедельник;

- торгуем в понедельник; Tuesday - торгуем в вторник;

- торгуем в вторник; Wednesday - торгуем в среду;

- торгуем в среду; Thursday - торгуем в четверг;

- торгуем в четверг; Friday - торгуем в пятницу;

- торгуем в пятницу; Saturday - торгуем в субботу;

Sunday - торгуем в воскресения;

Use time - при true торговля идет по времени;

- при true торговля идет по времени; GMT Mode - ручная настройка;

- ручная настройка; Every_Day_Start/End - время (чч:мм);

Use time - в значении true торговля идет по времени;

- в значении true торговля идет по времени; Disable_in_Friday - время окончания работы в пятницу (чч:мм).

