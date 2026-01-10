XAU Intelligence EA
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
XAU Intelligence EA — профессиональный торговый робот для MetaTrader 5, предназначенный для работы на рынках с повышенной волатильностью (XAUUSD).
Советник использует мульти-таймфреймовую оценку рынка, адаптивные ATR-стопы и строгую систему управления рисками.
Робот разработан с учётом требований новых билдов MT5 и оптимизирован для стабильной долгосрочной работы без утечек ресурсов.
Принцип работы
Советник анализирует рынок одновременно на нескольких таймфреймах (H4, H1, M15) и формирует AI-оценку сигнала (0–10) на основе:
-
направления тренда (EMA)
-
текущей волатильности (ATR)
-
согласованности таймфреймов
Сделки открываются только при достаточном уровне уверенности, что позволяет отфильтровывать слабые и случайные входы.
Интеллектуальная AI-оценка
-
Мульти-таймфреймовый анализ (H4 / H1 / M15)
-
Независимая оценка BUY и SELL сценариев
-
Фиксированный диапазон оценки (0–10)
-
Настраиваемый порог входа
-
Отсутствие мартингейла, сеток и усреднений
Управление рисками
-
Автоматический расчет лота от баланса счета
-
Стоп-лосс и трейлинг на основе ATR
-
Проверка минимального и максимального допустимого объема
-
Ограничение торговли при недостаточном балансе
-
Одна позиция на символ (без переэкспонирования)
ATR-трейлинг стоп (умный)
-
Корректная работа на 5-значных котировках
-
Стоп-лосс не выставляется в рынок сразу
-
Стоп сначала защищает сделку, затем плавно подтягивается за ценой
-
Полностью адаптируется к текущей волатильности
Торговые режимы
Советник поддерживает три логических режима:
Режим влияет на пороги AI-оценки и параметры риск-менеджмента.
Информационная панель
На графике отображается:
-
текущий баланс
-
AI-оценка сигнала
-
состояние торговли
Минималистичный интерфейс не загромождает график.
Рекомендуемые параметры
-
Таймфрейм: M15 - H1
-
Символы: XAUUSD, любые волантильные
-
Риск на сделку: 0.5–1%
-
VPS: рекомендуется для круглосуточной работы
-
Тип счёта: ECN / Raw Spread (рекомендуется)
-
Минимальный депозит: от 500 USD
(возможна работа от 100 USD с повышенным риском)
-
Минимальное плечо: 1:40
-
Спред: чем ниже, тем стабильнее работа
Перед использованием на реальном счёте рекомендуется провести тестирование и оптимизацию под условия вашего брокера.
-
Советник предназначен для MetaTrader 5.
-
Не является высокочастотной системой.
-
Не использует опасные методы управления капиталом.
-
Все торговые решения принимаются автоматически на основе расчётов алгоритма.
Комплектация
-
один EX5-файл;
-
готов к работе без дополнительных индикаторов;
-
полностью совместим с тестером стратегий MT5.
Для кого подойдёт
-
трейдерам, работающим с золотом;
-
пользователям, предпочитающим системную торговлю;
-
тем, кто ищет алгоритм с контролируемым риском без агрессивных стратегий.
-
Важно
-
Советник не использует:
-
мартингейл
-
сетки
-
усреднение
-
скрытые стопы
-
-
Торговля на финансовых рынках связана с риском
-
Результаты в прошлом не гарантируют прибыль в будущем
Перед использованием на реальном счете обязательно протестируйте советник в Strategy Tester.