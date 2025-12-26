Xau Sniper Zones

XAU SNIPER ZONES

XAU Sniper Zones ist ein automatischer Handelsberater für den Goldmarkt (XAUUSD), der sich auf Zonen mit hoher Wahrscheinlichkeit, die Marktstruktur und das Risikomanagement konzentriert.

Der Advisor verwendet eine Reihe von sechs integrierten Algorithmen, die sich an verschiedene Marktbedingungen anpassen (Trend, Korrektur, Momentum, Volatilität, Konsolidierung). Die Algorithmen arbeiten zusammen und werden nur dann aktiviert, wenn die internen Bedingungen erfüllt sind, wodurch ein übermäßiger Handel verhindert wird.

Das wichtigste Funktionsprinzip ist das Abwarten bestätigter Marktbedingungen und nicht die ständige Handelsaktivität. Der Advisor analysiert die Struktur der Preisbewegung, die Trendrichtung, die Volatilität und die vordefinierten Preiszonen. Trades werden nur dann eröffnet, wenn die festgelegten Kriterien erfüllt sind.

Wichtigste Merkmale

  • Automatisierter Handel mit XAUUSD

  • Arbeit nach Zonen und Marktstruktur

  • 6 integrierte Algorithmen, die sich an den Markt anpassen

  • Unterstützung für beliebige Zeitrahmen

  • Minimale Anzahl von Eingaben mit Qualitätspriorität

  • Optimierte Standardeinstellungen (keine Feinabstimmung erforderlich)

Verwendung

Die Installation des Advisors erfolgt nach dem "Plug and Play"-Prinzip. Der Benutzer wählt lediglich die Risikostufe aus. Die restliche Logik ist vollständig automatisiert und erfordert kein Eingreifen.

Empfohlene Bedingungen

  • Symbol: XAUUSD

  • Konto-Typ: Absicherung

  • Makler: ECN / RAW / LOW-Spanne

  • Goldpreis: 2 Dezimalstellen

  • Mindesteinlage: ab 500 USD

  • Empfohlene Einzahlung: ab 1000 USD

  • Hebelwirkung: ab 1:100 (empfohlen 1:500)

  • VPS für 24/7 Betrieb

XAU Sniper Zones ist für Händler gedacht, die einen strukturierten und disziplinierten Ansatz für den automatisierten Goldhandel bevorzugen.

Risiko-Warnung

Der Handel auf den Finanzmärkten ist mit Risiken verbunden. Der Einsatz von automatisierten Handelssystemen kann sowohl zu Gewinnen als auch zu Verlusten führen. Ein Vorabtest auf einem Demokonto wird empfohlen.


