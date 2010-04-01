Gold Medalist — это интеллектуальная система, ориентированная на волантильную торговлю на рынке XAUUSD. Она направлена на выявление и эффективное использование краткосрочных ценовых импульсов предоставляя трейдерам новые возможности для получения прибыли.

Главное преимущество The Gold Medalist заключается в его уникальной системе анализа Price Action. Благодаря точному измерению скорости движения цены, он может выявлять истинные сигналы импульса на рынке, избегая ложных сигналов от запаздывающих индикаторов. В сочетании с эффективным управлением ордерами и стратегиями оптимизации позиций, The Gold Medalist стремится к достижению стабильного входа и выхода при каждом благоприятном колебании рынка, помогая вам добиваться стабильной торговой эффективности на динамичных рынках.



Расширенные возможности The Gold Medalist:



Gold Medalist использует передовую систему торговли на основе Price Action,. Благодаря многомерному анализу Price Action, он точно улавливает все действующие торговые возможности, избегая задержек, характерных для традиционных индикаторов. Это усовершенствование обеспечивает отличные торговые возможности и значительно увеличивает процент прибыльных сделок.



- Основан исключительно на проверенных временем стандартных индикаторах и классических паттернах цены, используемых профессиональными трейдерами всего мира.

- Простота настроек позволит легко адаптироваться под ваш стиль торговли и предпочтения.

- Возможность настройки уровней риска и целей прибыли обеспечит максимальную безопасность ваших вложений.

- Встроенный фильтр новостей, который временно приостанавливает торговлю во время выхода важных экономических данных, минимизируя влияние волантильности на результаты.



Настройки:



Валютная пара: XAUUSD

Таймфрейм: любой, рекомендуется M5 или H1

Депозит: рекомендуется минимум 300 долларов США

Кредитное плечо: от 1:100 до 1:1000

Счет: выбирайте счета с низким спредом и сверхнизким проскальзыванием.



Как правильно провести бэктестинг?



Выберите минимальный депозит в размере 300 долларов США.

Выберите любой таймфрейм

Настроить даты

Выберите «Каждый тик».

Протестируйте на исторических данных: Оцените эффективность "Gold Medalist" с помощью бэктестинга на исторических данных.



Преимущества "Gold Medalist":



Минимизация эмоциональных решений: Алгоритмическая торговля исключает влияние эмоций, повышая стабильность и рациональность.



Оптимизация торговых возможностей: "Gold Medalist " использует каждую выгодную возможность, даже во время вашего отсутствия.



Управление рисками: Четкие механизмы управления капиталом снижают потенциальные убытки.







Внимание! Торговля на финансовых рынках несет риски потери капитала. Рекомендуем протестировать советник на демо-счете.



