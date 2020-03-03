ZONAS DE FRANCOTIRADOR XAU

XAUSniper Zones es un asesor de trading automatizado para el mercado del oro (XAUUSD), diseñado con un enfoque en las zonas de alta probabilidad, la estructura del mercado y la gestión de riesgos.

El asesor utiliza un conjunto de seis algoritmos integrados que se adaptan a diversas condiciones del mercado (tendencia, corrección, impulso, volatilidad, consolidación). Los algoritmos trabajan conjuntamente y se activan sólo cuando se cumplen las condiciones internas, lo que evita una negociación excesiva.

El principal principio de funcionamiento es esperar a que se confirmen las condiciones del mercado en lugar de operar constantemente. El asesor analiza la estructura del movimiento de los precios, la dirección de la tendencia, la volatilidad y las zonas de precios predefinidas. Las operaciones se abren sólo cuando se cumplen los criterios especificados.

Características principales

Operaciones automatizadas en XAUUSD

Trabajo por zonas y estructura del mercado

6 algoritmos integrados que se adaptan al mercado

Soporte para cualquier marco temporal

Número mínimo de entradas con prioridad de calidad

Configuración predeterminada optimizada (no es necesario realizar ajustes finos)

Utilización

El asesor se instala siguiendo el principio "plug and play". El usuario sólo tiene que seleccionar el nivel de riesgo. El resto de la lógica está totalmente automatizada y no requiere ninguna intervención.

Condiciones recomendadas

Símbolo: XAUUSD

Tipo de cuenta: Cobertura

Broker: ECN / RAW / LOW spread

Precio del oro: 2 decimales

Depósito mínimo: desde 500 USD

Depósito recomendado: desde 1000 USD

Apalancamiento: desde 1:100 (recomendado 1:500)

VPS para operar 24/7

XAU Sniper Zones está diseñado para los operadores que prefieren un enfoque estructurado y disciplinado para el comercio automatizado de oro.