M5 Scalp XAU

M5 Scalp XAU — Сеточный скальпер для золота
M5 Scalp XAU — это автоматизированный торговый робот (Expert Advisor), разработанный специально для работы на волатильном рынке XAUUSD (золото) на таймфрейме M5. В его основе лежит сеточная стратегия с элементами скальпинга, направленная на извлечение прибыли из краткосрочных ценовых колебаний.
Советник использует адаптивную логику размещения ордеров с динамическим шагом, реагируя на рыночную ситуацию, а также систему управления корзиной позиций до достижения общего целевого уровня прибыли.

Описание продукта

+ сетка без мартингейла
+ recovery
+ % лот
+ % TP корзины
+ трейлинг
+ TP первого ордера


Ключевые особенности:

    Торговый инструмент: XAUUSD (Gold).
    Таймфрейм: M5 - Любой.
    Тип стратегии: Скальпинг и сеточная торговля с управлением корзиной.
    Управление позициями: Закрытие всех позиций в корзине при достижении общего целевого профита (Profit-based closure).
    Фильтрация: Встроенная защита от высокого спреда и проскальзываний.
    Безопасность: Каждая сделка управляется уникальным Magic Number для изоляции торговых корзин.
    Гибкость: Поддержка как фиксированного лота, так и автоматического расчета объема на основе процента риска от баланса счета.

Рекомендации и требования:

    Тип счета: Требуется счет типа Hedging (Хеджинг).
    Брокер: Рекомендуются брокеры с низкими спредами (ECN/RAW Spread) для оптимального исполнения скальпинг-сделок.
    Кредитное плечо: Минимум 1:100, рекомендуется 1:500.
    VPS: Обязательно использование надежного VPS-сервера для круглосуточной работы советника и минимизации задержек исполнения.
    Минимальный депозит: Рекомендуется от $500 (на счетах Standard) или эквивалент на Cent-счетах для более консервативного управления рисками.

Важное примечание:
Сеточные стратегии по своей природе являются высокорисковыми. Всегда проводите тщательное тестирование (Backtest) в тестере стратегий MetaTrader 5 на реальных котировках вашего брокера и используйте управление капиталом с учетом волатильности золота


