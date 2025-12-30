M5 Scalp XAU — Сеточный скальпер для золота

M5 Scalp XAU — это автоматизированный торговый робот (Expert Advisor), разработанный специально для работы на волатильном рынке XAUUSD (золото) на таймфрейме M5. В его основе лежит сеточная стратегия с элементами скальпинга, направленная на извлечение прибыли из краткосрочных ценовых колебаний.

Советник использует адаптивную логику размещения ордеров с динамическим шагом, реагируя на рыночную ситуацию, а также систему управления корзиной позиций до достижения общего целевого уровня прибыли.

Описание продукта

+ сетка без мартингейла

+ recovery

+ % лот

+ % TP корзины

+ трейлинг

+ TP первого ордера



Ключевые особенности:



Торговый инструмент: XAUUSD (Gold).

Таймфрейм: M5 - Любой.

Тип стратегии: Скальпинг и сеточная торговля с управлением корзиной.

Управление позициями: Закрытие всех позиций в корзине при достижении общего целевого профита (Profit-based closure).

Фильтрация: Встроенная защита от высокого спреда и проскальзываний.

Безопасность: Каждая сделка управляется уникальным Magic Number для изоляции торговых корзин.

Гибкость: Поддержка как фиксированного лота, так и автоматического расчета объема на основе процента риска от баланса счета.



Рекомендации и требования:



Тип счета: Требуется счет типа Hedging (Хеджинг).

Брокер: Рекомендуются брокеры с низкими спредами (ECN/RAW Spread) для оптимального исполнения скальпинг-сделок.

Кредитное плечо: Минимум 1:100, рекомендуется 1:500.

VPS: Обязательно использование надежного VPS-сервера для круглосуточной работы советника и минимизации задержек исполнения.

Минимальный депозит: Рекомендуется от $500 (на счетах Standard) или эквивалент на Cent-счетах для более консервативного управления рисками.



Важное примечание:

Сеточные стратегии по своей природе являются высокорисковыми. Всегда проводите тщательное тестирование (Backtest) в тестере стратегий MetaTrader 5 на реальных котировках вашего брокера и используйте управление капиталом с учетом волатильности золота