I Gold Mine I

Gold Mine EA — это профессиональный торговый робот, сочетающий динамику частотного скальпинга с надежностью часового таймфрейма. В отличие от стандартных скальперов, работающих на «шумных» минутных графиках, Gold Mine использует таймфрейм H1 для фильтрации ложных сигналов, сохраняя при этом высокую интенсивность торговли за счет чувствительного алгоритма поиска импульсов.

Торговая логика: Синтез импульсов и паттернов

Алгоритм Gold Mine EA базируется на двух столпах технического анализа:

Импульсный анализ: Робот идентифицирует аномальную активность институциональных игроков, входя в рынок в момент зарождения сильного ценового движения. Свечные и графические паттерны: Для подтверждения входа система использует библиотеку авторских паттернов (Price Action), что позволяет отсекать входы на «ложных пробоях»

Строгий риск-менеджмент (Anti-Grid System):

Один ордер в рынке: Система не строит сеток и не накапливает позиции. Каждый вход — это самостоятельная сделка со своим планом выхода.

Фиксированный риск: Каждая сделка защищена Stop Loss и Take Profit. Робот полностью соответствует требованиям FIFO и подходит для работы в Prop-компаниях .

Никакого Мартингейла: В стратегии не используются методы увеличения лота после убыточных сделок. Только математическое ожидание и чистая статистика

Основные преимущества:

Частота сделок на H1: Уникальный алгоритм позволяет находить несколько входов в день даже на часовом графике, обеспечивая высокую оборачиваемость капитала.

Устойчивость к волатильности: Золото известно своими резкими движениями. Gold Mine EA использует эти всплески как топливо для прибыли, а не как угрозу депозиту.

Защита прибыли: Встроенный «умный» трейлинг-стоп подтягивает уровень защиты вслед за ценой, минимизируя риск возврата прибыли рынку

Технические рекомендации на 2025 год:

Инструмент: XAUUSD (GOLD).

Рабочий таймфрейм: H1.

Тип счета: ECN или Raw Spread (важно минимальное расширение спреда на новостях).

Минимальный баланс: $100.

VPS: Необходим для корректной отработки импульсных сигналов в режиме 24/5

Gold Mine EA — это ваш персональный инструмент для глубокой «разработки» золотого рынка, где каждая сделка обоснована логикой и защищена алгоритмом.

Предупреждение: Высокая частота сделок требует качественного исполнения брокера. Перед переходом на реальный счет рекомендуется провести тест на демо-аккаунте в течение 200 сделок.

— Интеллектуальная добыча профита на золоте