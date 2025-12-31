Yellow Brick EA (Gold Scalper)

Yellow Brick EA — это высокочастотный торговый робот, специально разработанный для работы с золотом (XAUUSD). Стратегия советника построена на поиске краткосрочных неэффективностей рынка и микродвижений цены в периоды высокой ликвидности.

Несмотря на высокую частоту сделок, советник придерживается строгой консервативной модели управления рисками, делая упор на математическое преимущество и скорость исполнения.

Ключевые особенности:

Специализация: Глубокая оптимизация под волатильность и спреды золота.

Модель «Один за раз»: В рынке всегда находится только один ордер . Это исключает риски лавинообразных просадок, характерных для сеточных систем.

Частотный скальпинг: Алгоритм совершает большое количество сделок, фиксируя небольшую прибыль в каждой и минимизируя время нахождения в позиции.

Защита капитала: Каждая сделка открывается с жестким «скрытым» или фиксированным Stop Loss. Никакого мартингейла, усреднения или пересиживания убытков.

Торговая логика:

Yellow Brick EA использует комбинацию авторских индикаторов волатильности и ценовых каналов. Вход осуществляется в момент выхода цены из зоны равновесия:

Скальпинг импульсов: Робот ловит быстрые ценовые прострелы, вызванные дисбалансом спроса и предложения. Адаптивный Тейк-профит: Система автоматически корректирует цели в зависимости от текущей рыночной скорости (Volatility Tracking). Безубыток: Робот быстро переводит сделку в зону безубытка при достижении заданного профита, защищая накопленную прибыль.

Преимущества:

Высокая активность: Идеально подходит для трейдеров, которые хотят видеть результат работы каждый день.

Совместимость с проп-компаниями: Благодаря отсутствию сеток и строгому ограничению риска на сделку, советник проходит лимиты большинства проп-трейдинговых фирм.

Устойчивость к проскальзываниям: Алгоритм оптимизирован для исполнения в условиях реального рынка.

Рекомендации по настройке:

Таймфрейм: M1 — M5 (для анализа микро-трендов) или H1 (для более спокойной торговли).

Тип счета: Raw Spread, ECN с минимальным спредом и быстрым исполнением.

Депозит: От $100.

Пинг: Крайне желательно использование VPS с минимальным откликом до сервера брокера.

Yellow Brick EA — это «золотой кирпич» в фундаменте вашего инвестиционного портфеля, сочетающий в себе агрессивность скальпинга и безопасность классического риск-менеджмента.

Предупреждение: Торговля золотом сопряжена с высокими рисками. Перед запуском на реальном счете рекомендуется проведение тестов на демо-депозите в течение минимум 2 недель.