Gilded Edge EA
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Gilded Edge EA — Интеллектуальный высокочастотный скальпинг на рынке золота
Gilded Edge EA (в пер. «Позолоченный край») — это современная торговая система, разработанная для трейдеров, которые ценят динамичную торговлю, но не готовы рисковать депозитом в сеточных стратегиях. Робот специализируется на высокочастотном скальпинге золота (XAUUSD), используя уникальные алгоритмы обнаружения микро-трендов.
Ключевая философия: Безопасность и Скорость
Главное отличие Gilded Edge EA от большинства аналогов — полный отказ от токсичных методов торговли.
- БЕЗ СЕТКИ: Советник не выстраивает сетку ордеров, которая может привести к мгновенному сливу депозита при сильном тренде.
- БЕЗ МАРТИНГЕЙЛА: Объем каждой сделки строго контролируется, лоты не увеличиваются при убытках.
- ПРАВИЛО ОДНОГО ОРДЕРА: В каждый момент времени в рынке находится только одна позиция, защищенная стоп-лоссом.
Алгоритм работы:
Система анализирует ценовые потоки на младших таймфреймах (M1, M5) для поиска зон дисбаланса.
- Скальпинг на волатильности: Робот открывает сделки в моменты краткосрочных импульсов, забирая небольшие движения (30–100 пипсов).
- Частота сделок: Благодаря высокой чувствительности алгоритма, советник находит множество точек входа в течение торгового дня.
- Умный выход: Использование динамического трейлинг-стопа позволяет «выжимать» максимум из импульса, переводя сделку в безубыток при первой возможности
Преимущества для пользователя:
- Низкая просадка: Поскольку в рынке всегда только один ордер с фиксированным риском, кривая доходности остается плавной.
- Соответствие Prop-стандартам: Стратегия идеально подходит для прохождения челленджей в проп-фирмах (FTMO, MyForexFunds и др.).
- Полная автоматизация: Алгоритм адаптируется под текущую волатильность золота в 2025 году без необходимости ручной подстройки
Рекомендуемые параметры:
- Символ: XAUUSD (GOLD).
- Таймфрейм: M1 или M5.
- Тип счета: ECN / Raw Spread (с минимальным спредом).
- Минимальный депозит: $100.
- Инфраструктура: Рекомендуется использование VPS с минимальной задержкой (пинг < 10мс).
Gilded Edge EA превращает волатильность золота в ваше преимущество, обеспечивая стабильный поток сделок при строгом контроле рисков.
Предупреждение о рисках: Высокочастотный скальпинг чувствителен к размеру спреда и скорости исполнения. Всегда проверяйте работу советника на демо-счете перед использованием реальных средств.