Gold Pivot Dominator
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 2.26
- Активации: 5
GOLD PIVOT DOMINATOR — экспертный советник для торговли золотом (XAUUSD), разработанный с применением принципов институциональной рыночной логики и приоритета качества торговых решений над их количеством.
Стратегия ориентирована на работу от ключевых pivot-зон поддержки и сопротивления, с обязательным подтверждением входа через Price Action и многофакторную систему оценки сигналов.
Советник не использует агрессивные или высокочастотные методы и предназначен для поиска точек входа с повышенной вероятностью отработки.
В основе стратегии лежит:
-
работа от ключевых pivot-зон (S/R)
-
подтверждение входа через Price Action паттерны
-
фильтрация направления движения рынка
-
система оценки качества сигнала (scoring)
Советник не стремится к частым сделкам — он выбирает точки с наибольшей вероятностью.
Основные возможности
-
Pivot Zones Trading
Торговля только от значимых зон поддержки и сопротивления.
-
Price Action фильтр
Использование разворотных и импульсных свечных моделей.
-
Multi-Factor Scoring
Каждому сигналу присваивается оценка — сделки открываются только при достаточном качестве.
-
Direction Filter
Запрет торговли против приоритетного рыночного направления.
-
Risk Management
Гибкая система расчёта объёма и защиты капитала.
-
Recovery Logic
Мягкое восстановление после убыточных серий без агрессивных методов.
-
Daily Loss Protection
Ограничение убытков за торговый день.
-
On-Chart Visualization
Отображение зон и текущего состояния системы прямо на графике.
Рекомендуемые условия
-
Платформа: MetaTrader 5
-
Символ: XAUUSD
-
Таймфрейм: M5-H1 (рекомендуется)
-
Тип счёта: Hedge
-
Минимальный депозит: от $500
-
VPS: рекомендуется для 24/7
Важная информация
Торговля на финансовых рынках связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Перед использованием советника рекомендуется тестирование на демо-счёте.