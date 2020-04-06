GOLD PIVOT DOMINATOR — это экспертный советник для торговли золотом (XAUUSD), разработанный по принципам институциональной логики рынка.

Стратегия ориентирована на работу от ключевых pivot-зон поддержки и сопротивления, с обязательным подтверждением входа через Price Action и многофакторную систему оценки сигналов.

Советник не использует агрессивные или высокочастотные методы и предназначен для поиска точек входа с повышенной вероятностью отработки.

В основе стратегии лежит:

работа от ключевых pivot-зон (S/R)

подтверждение входа через Price Action паттерны

фильтрация направления движения рынка

система оценки качества сигнала (scoring)

Советник не стремится к частым сделкам — он выбирает точки с наибольшей вероятностью.

Основные возможности

Pivot Zones Trading

Торговля только от значимых зон поддержки и сопротивления.

Price Action фильтр

Использование разворотных и импульсных свечных моделей.

Multi-Factor Scoring

Каждому сигналу присваивается оценка — сделки открываются только при достаточном качестве.

Direction Filter

Запрет торговли против приоритетного рыночного направления.

Risk Management

Гибкая система расчёта объёма и защиты капитала.

Recovery Logic

Мягкое восстановление после убыточных серий без агрессивных методов.

Daily Loss Protection

Ограничение убытков за торговый день.

On-Chart Visualization

Отображение зон и текущего состояния системы прямо на графике.

Рекомендуемые условия

Платформа: MetaTrader 5

Символ: XAUUSD

Таймфрейм: M5-H1 (рекомендуется)

Тип счёта: Hedge

Минимальный депозит: от $500

VPS: рекомендуется для 24/7

Важная информация

Торговля на финансовых рынках связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Перед использованием советника рекомендуется тестирование на демо-счёте.