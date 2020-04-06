Gold Pivot Dominator

GOLD PIVOT DOMINATOR — это экспертный советник для торговли золотом (XAUUSD), разработанный по принципам институциональной логики рынка.

GOLD PIVOT DOMINATOR — экспертный советник для торговли золотом (XAUUSD), разработанный с применением принципов институциональной рыночной логики и приоритета качества торговых решений над их количеством.

Стратегия ориентирована на работу от ключевых pivot-зон поддержки и сопротивления, с обязательным подтверждением входа через Price Action и многофакторную систему оценки сигналов.

Советник не использует агрессивные или высокочастотные методы и предназначен для поиска точек входа с повышенной вероятностью отработки.

В основе стратегии лежит:

  • работа от ключевых pivot-зон (S/R)

  • подтверждение входа через Price Action паттерны

  • фильтрация направления движения рынка

  • система оценки качества сигнала (scoring)

Советник не стремится к частым сделкам — он выбирает точки с наибольшей вероятностью.

 Основные возможности

  • Pivot Zones Trading
    Торговля только от значимых зон поддержки и сопротивления.

  • Price Action фильтр
    Использование разворотных и импульсных свечных моделей.

  • Multi-Factor Scoring
    Каждому сигналу присваивается оценка — сделки открываются только при достаточном качестве.

  • Direction Filter
    Запрет торговли против приоритетного рыночного направления.

  • Risk Management
    Гибкая система расчёта объёма и защиты капитала.

  • Recovery Logic
    Мягкое восстановление после убыточных серий без агрессивных методов.

  • Daily Loss Protection
    Ограничение убытков за торговый день.

  • On-Chart Visualization
    Отображение зон и текущего состояния системы прямо на графике.

 Рекомендуемые условия

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Символ: XAUUSD

  • Таймфрейм: M5-H1 (рекомендуется)

  • Тип счёта: Hedge

  • Минимальный депозит: от $500

  • VPS: рекомендуется для 24/7

 Важная информация

Торговля на финансовых рынках связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Перед использованием советника рекомендуется тестирование на демо-счёте.


