Aurus Gold Guard EA — это полностью автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для работы с инструментом XAUUSD (золото).

Советник ориентирован на торговлю по направлению устойчивого тренда и использует многоуровневую систему фильтрации рыночных условий, позволяя входить в рынок только в благоприятной среде и избегать периодов неопределённости и повышенного шума.

Советник не использует мартингейл, сетки или усреднение.

Торговая логика

В основе Aurus Gold Guard EA лежит концепция подтверждённого тренда, где торговое решение принимается только при совпадении нескольких независимых факторов:

подтверждение направления тренда на нескольких таймфреймах

фильтрация по силе тренда

защита от флэтовых и хаотичных участков рынка

контроль волатильности

строгая работа с риском

Торговля ведётся как в направлении BUY, так и SELL, в зависимости от текущей рыночной структуры.

Управление рисками

Советник предоставляет гибкий выбор метода управления объёмом позиции:

Фиксированный лот

Риск в процентах от текущего Equity

Это позволяет адаптировать торговлю под различные типы счетов и уровни риска.

Каждая сделка сопровождается:

обязательным защитным Stop Loss

интеллектуальным трейлинг-механизмом

Умный трейлинг стоп (без выбивания)

Встроенный трейлинг-стоп разработан с учётом особенностей волатильности золота:

трейлинг активируется только после достижения прибыли

стоп-лосс переносится постепенно, с шагом

используется защитный буфер против рыночного шума

стоп-лосс никогда не перемещается в сторону увеличения риска

Такой подход позволяет удерживать прибыльные тренды и снижать вероятность преждевременного закрытия позиции.

Основные характеристики

Платформа: MetaTrader 5

Инструмент: XAUUSD

Таймфрейм: M15 (рекомендуемый)

Тип торговли: Trend Following

Направления торговли: BUY / SELL

Количество позиций: 1 на символ

Хеджирование: не используется

Мартингейл: не используется

Усреднение: не используется

Рекомендации по использованию

Рекомендуется использовать счёт с низким спредом

Минимальный депозит зависит от выбранного риска и объёма

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование в Strategy Tester

Оптимален для торговли в периоды повышенной ликвидности

Важное предупреждение

Торговля на финансовых рынках связана с риском.

Прошлые результаты не гарантируют прибыль в будущем.

Результаты торговли зависят от рыночных условий и настроек советника.

