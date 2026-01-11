Aurus Gold Guard
Aurus Gold Guard EA — это полностью автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный для работы с инструментом XAUUSD (золото).
Советник ориентирован на торговлю по направлению устойчивого тренда и использует многоуровневую систему фильтрации рыночных условий, позволяя входить в рынок только в благоприятной среде и избегать периодов неопределённости и повышенного шума.
Советник не использует мартингейл, сетки или усреднение.
Торговая логика
В основе Aurus Gold Guard EA лежит концепция подтверждённого тренда, где торговое решение принимается только при совпадении нескольких независимых факторов:
-
подтверждение направления тренда на нескольких таймфреймах
-
фильтрация по силе тренда
-
защита от флэтовых и хаотичных участков рынка
-
контроль волатильности
-
строгая работа с риском
Торговля ведётся как в направлении BUY, так и SELL, в зависимости от текущей рыночной структуры.
Управление рисками
Советник предоставляет гибкий выбор метода управления объёмом позиции:
-
Фиксированный лот
-
Риск в процентах от текущего Equity
Это позволяет адаптировать торговлю под различные типы счетов и уровни риска.
Каждая сделка сопровождается:
-
обязательным защитным Stop Loss
-
интеллектуальным трейлинг-механизмом
Умный трейлинг стоп (без выбивания)
Встроенный трейлинг-стоп разработан с учётом особенностей волатильности золота:
-
трейлинг активируется только после достижения прибыли
-
стоп-лосс переносится постепенно, с шагом
-
используется защитный буфер против рыночного шума
-
стоп-лосс никогда не перемещается в сторону увеличения риска
Такой подход позволяет удерживать прибыльные тренды и снижать вероятность преждевременного закрытия позиции.
Основные характеристики
-
Платформа: MetaTrader 5
-
Инструмент: XAUUSD
-
Таймфрейм: M15 (рекомендуемый)
-
Тип торговли: Trend Following
-
Направления торговли: BUY / SELL
-
Количество позиций: 1 на символ
-
Хеджирование: не используется
-
Мартингейл: не используется
-
Усреднение: не используется
Рекомендации по использованию
-
Рекомендуется использовать счёт с низким спредом
-
Минимальный депозит зависит от выбранного риска и объёма
-
Перед использованием на реальном счёте рекомендуется тестирование в Strategy Tester
-
Оптимален для торговли в периоды повышенной ликвидности
Важное предупреждение
Торговля на финансовых рынках связана с риском.
Прошлые результаты не гарантируют прибыль в будущем.
Результаты торговли зависят от рыночных условий и настроек советника.