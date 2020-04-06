Golden AI V
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 3.26
- Обновлено: 22 декабря 2025
- Активации: 5
Советник Gold AI EA для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD).
Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных.
Его возможность заразительно взаимодействовать с волатильностью рынка придаёт уверенность даже самым осторожным трейдерам, открывая перед ними новые горизонты для достижения успеха. Независимо от уровня опыта, этот инструмент, способный к быстрой адаптации, предоставляет всем участникам рынка бесценную поддержку, обеспечивая надёжность и точность в каждом решении.. Он умно корректирует сделки с точным контролем рисков, не ставя под угрозу капитал. Используемое плечо оптимизировано для максимальной эффективности и безопасности сделок, балансируя риск и прибыльность.
Валютная пара: XAUUSD (GOLD) - любая воланитильная.
Таймфрейм: Любой. Рекомендуем M5
Минимальный депозит: 100 долларов США.
Тип счета: любой тип счета, но лучше использовать счета ECN и Raw спред.
Кредитное плечо: Любое
Тип аккаунта: Любой
Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7 (рекомендуется)
Будьте внимательны в настройках и предварительно проверьте всё на демо счёте.
Используется две стратегии торговли одновременно с разными ID (Magic Number).
1. Fix Lots From Type * No AI Trend * - выставляете фиксированный лот в зависимости от вашего баланса и разумных рисков самостоятельно. Стратегия использует доливку для увеличения прибыльности и снижения рисков. Советник сам закроет прибыль без SL и TP. Все настройки прописаны внутри алгоритма.
2. Risk % From AI Trend - Советник Сам устанавливает лотность расчитывая риск в % от депо. Торгрвля ведётся строго по указанным SL и TP при необходимости можно подключить тралл только к данной стратегии.
Перед тем как использовать любой советник, убедитесь, что:
Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).
Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) сильно оптимизированы для поиска лучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.
Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но исполнение SL все равно зависит от вашего брокера.