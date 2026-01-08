Golden Dominator
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Golden Dominator — адаптивный скальпинговый эксперт для XAUUSD
Golden Dominator — это полностью автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме H1.
Советник использует многоуровневую аналитическую модель, объединяющую анализ импульса, волатильности и адаптивной фильтрации рынка для поиска краткосрочных торговых возможностей.
Алгоритм ориентирован на стабильную и контролируемую торговлю в условиях меняющейся рыночной динамики, включая периоды повышенной волатильности.
КАК РАБОТАЕТ GOLDEN DOMINATOR
В основе эксперта лежит многоуровневая логика принятия решений, включающая:
-
анализ рыночного импульса
-
оценку текущей волатильности
-
адаптацию торговых параметров к текущему состоянию рынка
Советник автоматически определяет благоприятные условия для входа в рынок и сопровождает сделки в соответствии с заданными параметрами управления рисками.
ТОРГОВАЯ ЛОГИКА
-
Торговля ведётся только по XAUUSD
-
Рекомендуемый таймфрейм: H1
-
Каждая сделка имеет фиксированный Stop Loss и Take Profit
-
Советник не использует сеточные стратегии
-
Не применяется хеджирование
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Golden Dominator разработан с приоритетом защиты капитала:
-
каждая позиция защищена жёстким Stop Loss
-
расстояние Stop Loss увеличено для корректной работы в условиях волатильности золота
-
риск на первую сделку настраивается пользователем
Советник соответствует требованиям FIFO и подходит для большинства брокеров.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
✔ Оптимизирован для рынка золота (XAUUSD)
✔ Адаптация к различным режимам волатильности
✔ Полностью автоматическая торговля
✔ Простая установка — «подключи и работай»
✔ Совместим с ECN-брокерами
✔ Подходит для долгосрочной эксплуатации
✔ Прозрачная логика работы без скрытых алгоритмов
РЕКОМЕНДАЦИИ
-
Минимальный депозит: от 1000 USD
-
Рекомендуемое кредитное плечо: 1:100 и выше
-
Минимальное плечо: 1:30 (для консервативной торговли)
-
Тип счёта: ECN / Raw Spread
-
Спред: чем ниже — тем стабильнее исполнение
ВАЖНО
Перед использованием на реальном счёте настоятельно рекомендуется провести тестирование в тестере стратегий и на демо-счёте.