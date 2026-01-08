Golden Dominator — адаптивный скальпинговый эксперт для XAUUSD

Golden Dominator — это полностью автоматизированный торговый советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD) на таймфрейме H1.

Советник использует многоуровневую аналитическую модель, объединяющую анализ импульса, волатильности и адаптивной фильтрации рынка для поиска краткосрочных торговых возможностей.

Алгоритм ориентирован на стабильную и контролируемую торговлю в условиях меняющейся рыночной динамики, включая периоды повышенной волатильности.

КАК РАБОТАЕТ GOLDEN DOMINATOR

В основе эксперта лежит многоуровневая логика принятия решений, включающая:

анализ рыночного импульса

оценку текущей волатильности

адаптацию торговых параметров к текущему состоянию рынка

Советник автоматически определяет благоприятные условия для входа в рынок и сопровождает сделки в соответствии с заданными параметрами управления рисками.

ТОРГОВАЯ ЛОГИКА

Торговля ведётся только по XAUUSD

Рекомендуемый таймфрейм: H1

Каждая сделка имеет фиксированный Stop Loss и Take Profit

Советник не использует сеточные стратегии

Не применяется хеджирование

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Golden Dominator разработан с приоритетом защиты капитала:

каждая позиция защищена жёстким Stop Loss

расстояние Stop Loss увеличено для корректной работы в условиях волатильности золота

риск на первую сделку настраивается пользователем

Советник соответствует требованиям FIFO и подходит для большинства брокеров.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

✔ Оптимизирован для рынка золота (XAUUSD)

✔ Адаптация к различным режимам волатильности

✔ Полностью автоматическая торговля

✔ Простая установка — «подключи и работай»

✔ Совместим с ECN-брокерами

✔ Подходит для долгосрочной эксплуатации

✔ Прозрачная логика работы без скрытых алгоритмов

РЕКОМЕНДАЦИИ

Минимальный депозит: от 1000 USD

Рекомендуемое кредитное плечо: 1:100 и выше

Минимальное плечо: 1:30 (для консервативной торговли)

Тип счёта: ECN / Raw Spread

Спред: чем ниже — тем стабильнее исполнение

ВАЖНО

Перед использованием на реальном счёте настоятельно рекомендуется провести тестирование в тестере стратегий и на демо-счёте.