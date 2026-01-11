Trend Vortex AI
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 2.0
- Активации: 5
Trend Vortex AI — интеллектуальный трендовый советник для XAUUSD
Trend Vortex AI — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная специально для торговли золотом (XAUUSD). Алгоритм основан на концепции институционального тренда и предназначен для работы исключительно в благоприятных рыночных условиях.
Советник не стремится торговать постоянно. В периоды неопределённости, флэта или повышенного риска система ожидает, сохраняя капитал и входя в рынок только при наличии подтверждённого направленного движения.
Принцип работы стратегии
В основе Trend Vortex AI лежит многоуровневый анализ рынка, который сочетает тренд, импульс и волатильность:
Multi-Timeframe Trend Analysis
Алгоритм анализирует рынок сразу на нескольких таймфреймах.
Вход в сделку возможен только при совпадении направления тренда на старших и рабочих периодах.
Глобальный трендовый фильтр
Для определения приоритетного направления используются экспоненциальные скользящие средние (EMA) на старших таймфреймах.
Это позволяет следовать за крупным капиталом и избегать торговли против основного движения.
Адаптивный вход по волатильности
Советник автоматически подстраивает чувствительность входов, анализируя:
-
ATR (Average True Range)
-
StdDev (Standard Deviation)
Это снижает количество ложных входов в периоды рыночного шума и повышенной нестабильности.
Импульсный фильтр
Встроенный RSI-фильтр предотвращает входы:
-
в зоне перекупленности
-
в зоне перепроданности
-
при ослаблении импульса
Таким образом, сделки открываются только при наличии достаточной силы движения.
Риск-менеджмент и защита капитала
Trend Vortex AI использует консервативный подход к управлению рисками:
-
Выбор между фиксированным лотом и автоматическим расчётом риска (%)
-
Каждая сделка сопровождается реальным Stop Loss и Take Profit
-
Smart Trailing Stop:
-
перевод позиции в безубыток
-
поэтапное сопровождение прибыли
-
-
Отсутствие опасных методов управления капиталом
Советник не использует:
-
Мартингейл
-
Усреднение
-
Сетку ордеров
-
Хеджирование
Преимущества
✔ Торговля строго по тренду
✔ Фильтрация неблагоприятных рыночных фаз
✔ Адаптация под волатильность золота
✔ Подходит для длительной стабильной работы
✔ Совместим с любыми типами счетов
✔ Оптимизирован под MT5 (новые билды)
Основные параметры
-
Lot Mode — фиксированный лот или риск в % от депозита
-
Risk Percent — размер риска на сделку
-
Stop Loss / Take Profit — защитные уровни в пунктах
-
Smart Trailing — интеллектуальное сопровождение позиции
-
Break Even — перевод сделки в безубыток
-
Trend Filter TF — таймфрейм глобального тренда
-
RSI / ATR Filters — фильтрация импульса и волатильности
Все параметры гибко настраиваются и подходят как для ручной оптимизации, так и для тестирования в Strategy Tester.
Рекомендации по использованию
-
Символ: XAUUSD (Gold)
-
Таймфрейм: M15 или H1
-
Минимальный депозит: от $100
-
Тип счёта:
-
Hedging (рекомендуется)
-
ECN / RAW с низким спредом
-
-
Торговые часы: высокая ликвидность (Лондон / Нью-Йорк)
Важно
Результаты торговли зависят от качества котировок, условий брокера и настроек риска.
Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать советник в Strategy Tester и на демо-счёте.