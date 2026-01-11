Trend Vortex AI — интеллектуальный трендовый советник для XAUUSD

Trend Vortex AI — это полностью автоматизированная торговая система, разработанная специально для торговли золотом (XAUUSD). Алгоритм основан на концепции институционального тренда и предназначен для работы исключительно в благоприятных рыночных условиях.

Советник не стремится торговать постоянно. В периоды неопределённости, флэта или повышенного риска система ожидает, сохраняя капитал и входя в рынок только при наличии подтверждённого направленного движения.

Принцип работы стратегии

В основе Trend Vortex AI лежит многоуровневый анализ рынка, который сочетает тренд, импульс и волатильность:

Multi-Timeframe Trend Analysis

Алгоритм анализирует рынок сразу на нескольких таймфреймах.

Вход в сделку возможен только при совпадении направления тренда на старших и рабочих периодах.

Глобальный трендовый фильтр

Для определения приоритетного направления используются экспоненциальные скользящие средние (EMA) на старших таймфреймах.

Это позволяет следовать за крупным капиталом и избегать торговли против основного движения.

Адаптивный вход по волатильности

Советник автоматически подстраивает чувствительность входов, анализируя:

ATR (Average True Range)

StdDev (Standard Deviation)

Это снижает количество ложных входов в периоды рыночного шума и повышенной нестабильности.

Импульсный фильтр

Встроенный RSI-фильтр предотвращает входы:

в зоне перекупленности

в зоне перепроданности

при ослаблении импульса

Таким образом, сделки открываются только при наличии достаточной силы движения.

Риск-менеджмент и защита капитала

Trend Vortex AI использует консервативный подход к управлению рисками:

Выбор между фиксированным лотом и автоматическим расчётом риска (%)

Каждая сделка сопровождается реальным Stop Loss и Take Profit

Smart Trailing Stop : перевод позиции в безубыток поэтапное сопровождение прибыли

Отсутствие опасных методов управления капиталом

Советник не использует:

Мартингейл

Усреднение

Сетку ордеров

Хеджирование

Преимущества

✔ Торговля строго по тренду

✔ Фильтрация неблагоприятных рыночных фаз

✔ Адаптация под волатильность золота

✔ Подходит для длительной стабильной работы

✔ Совместим с любыми типами счетов

✔ Оптимизирован под MT5 (новые билды)

Основные параметры

Lot Mode — фиксированный лот или риск в % от депозита

Risk Percent — размер риска на сделку

Stop Loss / Take Profit — защитные уровни в пунктах

Smart Trailing — интеллектуальное сопровождение позиции

Break Even — перевод сделки в безубыток

Trend Filter TF — таймфрейм глобального тренда

RSI / ATR Filters — фильтрация импульса и волатильности

Все параметры гибко настраиваются и подходят как для ручной оптимизации, так и для тестирования в Strategy Tester.

Рекомендации по использованию

Символ: XAUUSD (Gold)

Таймфрейм: M15 или H1

Минимальный депозит: от $100

Тип счёта: Hedging (рекомендуется) ECN / RAW с низким спредом

Торговые часы: высокая ликвидность (Лондон / Нью-Йорк)

Важно

Результаты торговли зависят от качества котировок, условий брокера и настроек риска.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать советник в Strategy Tester и на демо-счёте.