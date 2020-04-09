Gold Exacution Core
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
GOLD EXECUTION CORE — VIP EDITION
GOLD EXECUTION CORE VIP — это профессиональный торговый советник для XAUUSD, созданный для трейдеров, которые работают с рынком как с системой, а не как с лотереей.
Алгоритм ориентирован на точное исполнение входов в фазе подтверждённого движения и исключает торговлю в хаотичных рыночных состояниях.
Советник не использует сетки, усреднения и агрессивные методы увеличения объёма.
Вся логика построена вокруг контроля, дисциплины и качества сделок.
Концепция алгоритма
GOLD EXECUTION CORE VIP анализирует рынок золота через комбинацию трендовых и импульсных факторов, формируя сделки только при совпадении ключевых условий.
Вход осуществляется строго по рыночной структуре с учётом текущей волатильности и динамики движения.
Алгоритм не пытается торговать каждый участок графика.
Основная задача — участие только в обоснованных рыночных фазах.
Архитектура торговли
Советник работает в односделочном режиме без наращивания позиции.
Покупки и продажи обрабатываются независимо и могут активироваться в разные рыночные фазы.
Контроль открытия:
-
проверка трендового направления
-
фильтрация по импульсу
-
защита от входов на низкой активности
-
исполнение только на новом баре
Контроль выхода:
-
фиксированный Take Profit
-
защитный Stop Loss
-
логическое закрытие при изменении рыночной структуры
Управление рисками
GOLD EXECUTION CORE VIP предназначен для аккуратной и предсказуемой работы с капиталом.
Поддерживается:
-
фиксированный объём
-
расчёт лота от процента риска
-
ограничение максимального количества позиций
-
контроль повторных входов
Отсутствует:
-
сеточная торговля
-
мартингейл
-
локирование
-
усреднение убытков
Технические характеристики
Торговый инструмент: XAUUSD
Рекомендуемые таймфреймы: M5 – M15
Тип счёта: ECN / RAW
Режимы счёта: Netting и Hedging
Платформа: MetaTrader 5 (Build 5400 и выше)
Для кого создан этот советник
GOLD EXECUTION CORE VIP предназначен для трейдеров, которые:
-
работают с золотом как с основным инструментом
-
используют строгий риск-менеджмент
-
предпочитают качество сделок их количеству
-
ориентированы на стабильность, а не на агрессивный разгон счёта
Примечание
Советник является торговым инструментом и не даёт гарантий доходности.
Результаты зависят от торговых условий, параметров риска и дисциплины пользователя.