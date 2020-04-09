Gold Exacution Core

GOLD EXECUTION CORE — VIP EDITION

GOLD EXECUTION CORE VIP — это профессиональный торговый советник для XAUUSD, созданный для трейдеров, которые работают с рынком как с системой, а не как с лотереей.

Алгоритм ориентирован на точное исполнение входов в фазе подтверждённого движения и исключает торговлю в хаотичных рыночных состояниях.

Советник не использует сетки, усреднения и агрессивные методы увеличения объёма.

Вся логика построена вокруг контроля, дисциплины и качества сделок.

Концепция алгоритма

GOLD EXECUTION CORE VIP анализирует рынок золота через комбинацию трендовых и импульсных факторов, формируя сделки только при совпадении ключевых условий.

Вход осуществляется строго по рыночной структуре с учётом текущей волатильности и динамики движения.

Алгоритм не пытается торговать каждый участок графика.

Основная задача — участие только в обоснованных рыночных фазах.

Архитектура торговли

Советник работает в односделочном режиме без наращивания позиции.

Покупки и продажи обрабатываются независимо и могут активироваться в разные рыночные фазы.

Контроль открытия:

проверка трендового направления

фильтрация по импульсу

защита от входов на низкой активности

исполнение только на новом баре

Контроль выхода:

фиксированный Take Profit

защитный Stop Loss

логическое закрытие при изменении рыночной структуры

Управление рисками

GOLD EXECUTION CORE VIP предназначен для аккуратной и предсказуемой работы с капиталом.

Поддерживается:

фиксированный объём

расчёт лота от процента риска

ограничение максимального количества позиций

контроль повторных входов

Отсутствует:

сеточная торговля

мартингейл

локирование

усреднение убытков

Технические характеристики

Торговый инструмент: XAUUSD

Рекомендуемые таймфреймы: M5 – M15

Тип счёта: ECN / RAW

Режимы счёта: Netting и Hedging

Платформа: MetaTrader 5 (Build 5400 и выше)

Для кого создан этот советник

GOLD EXECUTION CORE VIP предназначен для трейдеров, которые:

работают с золотом как с основным инструментом

используют строгий риск-менеджмент

предпочитают качество сделок их количеству

ориентированы на стабильность, а не на агрессивный разгон счёта

Примечание

Советник является торговым инструментом и не даёт гарантий доходности.

Результаты зависят от торговых условий, параметров риска и дисциплины пользователя.