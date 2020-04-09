Gold Exacution Core

GOLD EXECUTION CORE — VIP EDITION

GOLD EXECUTION CORE VIP — это профессиональный торговый советник для XAUUSD, созданный для трейдеров, которые работают с рынком как с системой, а не как с лотереей.
Алгоритм ориентирован на точное исполнение входов в фазе подтверждённого движения и исключает торговлю в хаотичных рыночных состояниях.

Советник не использует сетки, усреднения и агрессивные методы увеличения объёма.
Вся логика построена вокруг контроля, дисциплины и качества сделок.

Концепция алгоритма

GOLD EXECUTION CORE VIP анализирует рынок золота через комбинацию трендовых и импульсных факторов, формируя сделки только при совпадении ключевых условий.
Вход осуществляется строго по рыночной структуре с учётом текущей волатильности и динамики движения.

Алгоритм не пытается торговать каждый участок графика.
Основная задача — участие только в обоснованных рыночных фазах.

Архитектура торговли

Советник работает в односделочном режиме без наращивания позиции.
Покупки и продажи обрабатываются независимо и могут активироваться в разные рыночные фазы.

Контроль открытия:

  • проверка трендового направления

  • фильтрация по импульсу

  • защита от входов на низкой активности

  • исполнение только на новом баре

Контроль выхода:

  • фиксированный Take Profit

  • защитный Stop Loss

  • логическое закрытие при изменении рыночной структуры

Управление рисками

GOLD EXECUTION CORE VIP предназначен для аккуратной и предсказуемой работы с капиталом.

Поддерживается:

  • фиксированный объём

  • расчёт лота от процента риска

  • ограничение максимального количества позиций

  • контроль повторных входов

Отсутствует:

  • сеточная торговля

  • мартингейл

  • локирование

  • усреднение убытков

Технические характеристики

Торговый инструмент: XAUUSD
Рекомендуемые таймфреймы: M5 – M15
Тип счёта: ECN / RAW
Режимы счёта: Netting и Hedging
Платформа: MetaTrader 5 (Build 5400 и выше)

Для кого создан этот советник

GOLD EXECUTION CORE VIP предназначен для трейдеров, которые:

  • работают с золотом как с основным инструментом

  • используют строгий риск-менеджмент

  • предпочитают качество сделок их количеству

  • ориентированы на стабильность, а не на агрессивный разгон счёта

Примечание

Советник является торговым инструментом и не даёт гарантий доходности.
Результаты зависят от торговых условий, параметров риска и дисциплины пользователя.

