Quantum Basket — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий мультисигнальную систему на базе индекса динамики трейдеров (TDI), трендовой фильтрации и управления сделками на уровне корзины.

Советник предназначен для трейдеров, которым важен контроль рисков, прозрачная логика и адаптация к рыночным условиям.

Quantum Basket — это полностью автоматизированный торговый советник для платформы MetaTrader 5, разработанный по принципам профессионального портфельного управления.

В отличие от классических советников, Quantum Basket :

управляет сделками на уровне корзины , а не отдельных ордеров

использует несколько независимых торговых сигналов

применяет многоуровневую фильтрацию входов

не использует слепой мартингейл

Торговая логика

Каждый торговый сигнал формирует собственную независимую корзину:

TDI Cross

MBL Cross

TDI Sharkfin

Каждая корзина:

имеет собственное магическое число

управляется независимо

может масштабироваться с использованием управляемой сеточной логики

Сетка активируется только после подтверждённого сигнала.

Система фильтрации (Confluence Filters)

Все фильтры модульные и могут быть включены или отключены:

Трендовые фильтры

EMA Fast / EMA Slow crossover

Внутренний HMA-фильтр (без использования iCustom)

Уровни и зоны

Фильтрация по уровням RSI (50 или пользовательские зоны 30/70)

Зоны спроса и предложения на основе рыночной структуры и ATR

Fibonacci Premium / Discount

Автоматическое определение зон премии и скидки (50–61.8%)

Если зональные и Fibonacci-фильтры отключены, советник продолжает работать в стандартном режиме.

Управляемая сеточная система

Quantum Basket использует контролируемую сетку, а не агрессивный мартингейл:

ограничение максимального количества ордеров

фиксированный или расширяемый шаг

выбор метода расчёта лота: фиксированный риск % от капитала множитель за добавление



Управление рисками на уровне корзины

Каждая корзина поддерживает:

✔ Take Profit

в пунктах от точки безубыточности

в фиксированной валюте

в процентах от капитала

динамический TP (адаптация при расширении сетки)

✔ Stop Loss

фиксированная сумма

% от капитала

пункты от безубыточности

дополнительный глобальный SL (опционально)

Все решения о выходе принимаются на основе общего результата корзины, а не отдельных сделок.

ВАЖНО

Советник не использует слепой мартингейл

Не гарантирует фиксированную доходность

Работает в соответствии с текущими рыночными условиями

Подходит для ручной оптимизации и тестирования

Рекомендуемые условия

Таймфреймы: M5 – M15

Символы: Forex, Metals (XAUUSD рекомендуется отдельный пресет)

Плечо: от 1:100

Депозит: от $300 (зависит от настроек риска)

