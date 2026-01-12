Quantum Basket
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Quantum Basket — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, использующий мультисигнальную систему на базе индекса динамики трейдеров (TDI), трендовой фильтрации и управления сделками на уровне корзины.
Советник предназначен для трейдеров, которым важен контроль рисков, прозрачная логика и адаптация к рыночным условиям.
Quantum Basket — это полностью автоматизированный торговый советник для платформы MetaTrader 5, разработанный по принципам профессионального портфельного управления.
В отличие от классических советников, Quantum Basket :
-
управляет сделками на уровне корзины, а не отдельных ордеров
-
использует несколько независимых торговых сигналов
-
применяет многоуровневую фильтрацию входов
-
не использует слепой мартингейл
Торговая логика
Каждый торговый сигнал формирует собственную независимую корзину:
-
TDI Cross
-
MBL Cross
-
TDI Sharkfin
Каждая корзина:
-
имеет собственное магическое число
-
управляется независимо
-
может масштабироваться с использованием управляемой сеточной логики
Сетка активируется только после подтверждённого сигнала.
Система фильтрации (Confluence Filters)
Все фильтры модульные и могут быть включены или отключены:
Трендовые фильтры
-
EMA Fast / EMA Slow crossover
-
Внутренний HMA-фильтр (без использования iCustom)
Уровни и зоны
-
Фильтрация по уровням RSI (50 или пользовательские зоны 30/70)
-
Зоны спроса и предложения на основе рыночной структуры и ATR
Fibonacci Premium / Discount
-
Автоматическое определение зон премии и скидки (50–61.8%)
Если зональные и Fibonacci-фильтры отключены, советник продолжает работать в стандартном режиме.
Управляемая сеточная система
Quantum Basket использует контролируемую сетку, а не агрессивный мартингейл:
-
ограничение максимального количества ордеров
-
фиксированный или расширяемый шаг
-
выбор метода расчёта лота:
-
фиксированный
-
риск % от капитала
-
множитель за добавление
-
Управление рисками на уровне корзины
Каждая корзина поддерживает:
✔ Take Profit
-
в пунктах от точки безубыточности
-
в фиксированной валюте
-
в процентах от капитала
-
динамический TP (адаптация при расширении сетки)
✔ Stop Loss
-
фиксированная сумма
-
% от капитала
-
пункты от безубыточности
-
дополнительный глобальный SL (опционально)
Все решения о выходе принимаются на основе общего результата корзины, а не отдельных сделок.
ВАЖНО
-
Советник не использует слепой мартингейл
-
Не гарантирует фиксированную доходность
-
Работает в соответствии с текущими рыночными условиями
-
Подходит для ручной оптимизации и тестирования
Рекомендуемые условия
-
Таймфреймы: M5 – M15
-
Символы: Forex, Metals (XAUUSD рекомендуется отдельный пресет)
-
Плечо: от 1:100
-
Депозит: от $300 (зависит от настроек риска)