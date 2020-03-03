Adaptive Gold - Профессиональный торговый советник для золота

Описание продукта

Adaptive Gold — это интеллектуальный торговый советник, разработанный для работы с XAUUSD в условиях высокой волатильности и строгого контроля рисков. Робот ориентирован на качество входов, защиту капитала и прозрачность торговых решений.

Советник использует многоуровневую систему фильтрации рынка и открывает сделки только при наличии благоприятных условий.Adaptive Gold не применяет агрессивных методов увеличения риска и адаптируется к текущей рыночной динамике.

Торговля без агрессивного увеличения объёма: контроль риска на каждом этапе без резкого наращивания позиции.

Recovery-механизм: аккуратное восстановление после убыточных периодов с ограничением максимальной нагрузки.

Риск в процентах или валюте: автоматический расчет объема сделки исходя из заданного уровня риска.

Корзинная логика фиксации прибыли: управление общей целью по открытым позициям.

Динамическое сопровождение позиции: защита прибыли по мере развития сделки.

Индивидуальные условия для первой сделки: гибкая настройка начального входа.

Анализ первого сигнала: дополнительная фильтрация качества точки входа.

Фильтрация Price Action: работа только с подтвержденными ценовыми формациями.

Фильтр направления рынка: сделки открываются только в согласии со старшим контекстом.

Определение зон консолидации: исключение торговли в неблагоприятных условиях.

Дневной лимит убытков: автоматическая защита депозита.

Контроль количества сделок: предотвращение перегрузки счета.

Точная работа с позициями: корректный выбор и сопровождение активных сделок.

Надежная фиксация прибыли: приоритет сохранения заработанных средств.

Осознанная торговля вместо частоты: робот делает меньше сделок, но только при подтвержденных условиях.

Адаптивное управление рисками: параметры автоматически подстраиваются под рынок.

Фиксированный риск в долларах: трейдер заранее знает максимальную нагрузку на депозит.

Сопровождение без эмоциональных решений: система работает строго по алгоритму.

Фильтрация торговых сессий: исключение неблагоприятных периодов рынка.

Наглядный мониторинг: ключевая информация отображается непосредственно на графике.

Простая установка: минимальное количество настроек для начала работы.

Функциональные возможностиКлючевые преимуществаОтличия Adaptive Gold

В отличие от большинства советников, ориентированных на большое количество сделок,Adaptive Gold фокусируется на качестве входа и управлении риском. Робот не стремится постоянно находиться в рынке и пропускает сомнительные ситуации, сохраняя капитал для более благоприятных условий.

Платформа: MetaTrader 5

Торговый инструмент: XAUUSD

Тип счета: Hedging или Netting

Кредитное плечо: от 1:100 (рекомендуется 1:500)

Минимальный депозит: от $500

Рекомендуется VPS: да, для стабильной работы 24/7

Установить файл советника в терминал MetaTrader 5. Открыть график XAUUSD. Задать уровень риска. Запустить советник и контролировать работу через график.

Перед использованием на реальном счете рекомендуется тестирование на демо.

Для стабильной работы используйте VPS.

Учитывайте влияние фундаментальных новостей на рынок золота.

Требования для использованияУстановка и настройкаВажные рекомендации

Adaptive Gold — это инструмент для трейдеров, которые ценят дисциплину, контроль и системный подход. Советник не обещает невозможного, но предоставляет надежную платформу для взвешенной и осознанной торговли золотом.