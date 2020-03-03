Adaptive Gold

Adaptive Gold - Профессиональный торговый советник для золота

Описание продукта

Adaptive Gold — это интеллектуальный торговый советник, разработанный для работы с XAUUSD в условиях высокой волатильности и строгого контроля рисков. Робот ориентирован на качество входов, защиту капитала и прозрачность торговых решений.

Советник использует многоуровневую систему фильтрации рынка и открывает сделки только при наличии благоприятных условий.Adaptive Gold не применяет агрессивных методов увеличения риска и адаптируется к текущей рыночной динамике.

Функциональные возможности

  • Торговля без агрессивного увеличения объёма: контроль риска на каждом этапе без резкого наращивания позиции.

  • Recovery-механизм: аккуратное восстановление после убыточных периодов с ограничением максимальной нагрузки.

  • Риск в процентах или валюте: автоматический расчет объема сделки исходя из заданного уровня риска.

  • Корзинная логика фиксации прибыли: управление общей целью по открытым позициям.

  • Динамическое сопровождение позиции: защита прибыли по мере развития сделки.

  • Индивидуальные условия для первой сделки: гибкая настройка начального входа.

  • Анализ первого сигнала: дополнительная фильтрация качества точки входа.

  • Фильтрация Price Action: работа только с подтвержденными ценовыми формациями.

  • Фильтр направления рынка: сделки открываются только в согласии со старшим контекстом.

  • Определение зон консолидации: исключение торговли в неблагоприятных условиях.

  • Дневной лимит убытков: автоматическая защита депозита.

  • Контроль количества сделок: предотвращение перегрузки счета.

  • Точная работа с позициями: корректный выбор и сопровождение активных сделок.

  • Надежная фиксация прибыли: приоритет сохранения заработанных средств.

Ключевые преимущества

  • Осознанная торговля вместо частоты: робот делает меньше сделок, но только при подтвержденных условиях.

  • Адаптивное управление рисками: параметры автоматически подстраиваются под рынок.

  • Фиксированный риск в долларах: трейдер заранее знает максимальную нагрузку на депозит.

  • Сопровождение без эмоциональных решений: система работает строго по алгоритму.

  • Фильтрация торговых сессий: исключение неблагоприятных периодов рынка.

  • Наглядный мониторинг: ключевая информация отображается непосредственно на графике.

  • Простая установка: минимальное количество настроек для начала работы.

Отличия Adaptive Gold

В отличие от большинства советников, ориентированных на большое количество сделок,Adaptive Gold фокусируется на качестве входа и управлении риском. Робот не стремится постоянно находиться в рынке и пропускает сомнительные ситуации, сохраняя капитал для более благоприятных условий.

Требования для использования

  • Платформа: MetaTrader 5

  • Торговый инструмент: XAUUSD

  • Тип счета: Hedging или Netting

  • Кредитное плечо: от 1:100 (рекомендуется 1:500)

  • Минимальный депозит: от $500

  • Рекомендуется VPS: да, для стабильной работы 24/7

Установка и настройка

  1. Установить файл советника в терминал MetaTrader 5.

  2. Открыть график XAUUSD.

  3. Задать уровень риска.

  4. Запустить советник и контролировать работу через график.

Важные рекомендации

  • Перед использованием на реальном счете рекомендуется тестирование на демо.

  • Для стабильной работы используйте VPS.

  • Учитывайте влияние фундаментальных новостей на рынок золота.

Adaptive Gold — это инструмент для трейдеров, которые ценят дисциплину, контроль и системный подход. Советник не обещает невозможного, но предоставляет надежную платформу для взвешенной и осознанной торговли золотом.

