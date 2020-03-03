Adaptive Gold
Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Описание продукта
Adaptive Gold — это интеллектуальный торговый советник, разработанный для работы с XAUUSD в условиях высокой волатильности и строгого контроля рисков. Робот ориентирован на качество входов, защиту капитала и прозрачность торговых решений.
Советник использует многоуровневую систему фильтрации рынка и открывает сделки только при наличии благоприятных условий.Adaptive Gold не применяет агрессивных методов увеличения риска и адаптируется к текущей рыночной динамике.Функциональные возможности
Торговля без агрессивного увеличения объёма: контроль риска на каждом этапе без резкого наращивания позиции.
Recovery-механизм: аккуратное восстановление после убыточных периодов с ограничением максимальной нагрузки.
Риск в процентах или валюте: автоматический расчет объема сделки исходя из заданного уровня риска.
Корзинная логика фиксации прибыли: управление общей целью по открытым позициям.
Динамическое сопровождение позиции: защита прибыли по мере развития сделки.
Индивидуальные условия для первой сделки: гибкая настройка начального входа.
Анализ первого сигнала: дополнительная фильтрация качества точки входа.
Фильтрация Price Action: работа только с подтвержденными ценовыми формациями.
Фильтр направления рынка: сделки открываются только в согласии со старшим контекстом.
Определение зон консолидации: исключение торговли в неблагоприятных условиях.
Дневной лимит убытков: автоматическая защита депозита.
Контроль количества сделок: предотвращение перегрузки счета.
Точная работа с позициями: корректный выбор и сопровождение активных сделок.
Надежная фиксация прибыли: приоритет сохранения заработанных средств.
Осознанная торговля вместо частоты: робот делает меньше сделок, но только при подтвержденных условиях.
Адаптивное управление рисками: параметры автоматически подстраиваются под рынок.
Фиксированный риск в долларах: трейдер заранее знает максимальную нагрузку на депозит.
Сопровождение без эмоциональных решений: система работает строго по алгоритму.
Фильтрация торговых сессий: исключение неблагоприятных периодов рынка.
Наглядный мониторинг: ключевая информация отображается непосредственно на графике.
Простая установка: минимальное количество настроек для начала работы.
В отличие от большинства советников, ориентированных на большое количество сделок,Adaptive Gold фокусируется на качестве входа и управлении риском. Робот не стремится постоянно находиться в рынке и пропускает сомнительные ситуации, сохраняя капитал для более благоприятных условий.Требования для использования
Платформа: MetaTrader 5
Торговый инструмент: XAUUSD
Тип счета: Hedging или Netting
Кредитное плечо: от 1:100 (рекомендуется 1:500)
Минимальный депозит: от $500
Рекомендуется VPS: да, для стабильной работы 24/7
Установить файл советника в терминал MetaTrader 5.
Открыть график XAUUSD.
Задать уровень риска.
Запустить советник и контролировать работу через график.
Перед использованием на реальном счете рекомендуется тестирование на демо.
Для стабильной работы используйте VPS.
Учитывайте влияние фундаментальных новостей на рынок золота.
Adaptive Gold — это инструмент для трейдеров, которые ценят дисциплину, контроль и системный подход. Советник не обещает невозможного, но предоставляет надежную платформу для взвешенной и осознанной торговли золотом.