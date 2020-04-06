Gold Impulse Lab
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Gold Impulse Lab — профессиональный торговый советник для XAUUSD, построенный на институциональной логике рынка. Использует импульсную структуру, price action паттерны и scoring-движок вместо бинарных сигналов.
Gold Impulse Lab — это не скальпер и не индикаторный робот.
Советник анализирует рынок золота через комбинацию:
-
импульсного движения от якорной цены
-
подтверждённых price action паттернов
-
системы оценки силы сигнала (scoring)
-
фильтрации по рыночному режиму (trend / range)
Каждая сделка открывается только при совпадении структуры свечей и импульса, что позволяет снизить количество случайных входов и повысить качество сделок.
Ключевые особенности
-
Импульс + паттерны (continuation, expansion, stop-hunt)
-
Scoring-движок вместо if/else логики
-
Адаптация под волатильность (ATR)
-
Фильтр рыночного режима (анти-флет без блокировки)
-
Работа по рыночной структуре, а не индикаторам
-
Подходит для M5–H1 (оптимально M5–M15)
Для кого этот советник
-
трейдеры, работающие с XAUUSD
-
те, кто ценит редкие, но осмысленные сделки
-
пользователи, ищущие институциональный подход, а не «пипсовку»
Важно
Советник не предназначен для агрессивного мартингейла или сеток.
Рекомендуется использовать фиксированный риск и тестировать параметры под свой брокер.