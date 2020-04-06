Gold Impulse Lab

Gold Impulse Lab  — профессиональный торговый советник для XAUUSD, построенный на институциональной логике рынка. Использует импульсную структуру, price action паттерны и scoring-движок вместо бинарных сигналов.

Gold Impulse Lab  — это не скальпер и не индикаторный робот.
Советник анализирует рынок золота через комбинацию:

  • импульсного движения от якорной цены

  • подтверждённых price action паттернов

  • системы оценки силы сигнала (scoring)

  • фильтрации по рыночному режиму (trend / range)

Каждая сделка открывается только при совпадении структуры свечей и импульса, что позволяет снизить количество случайных входов и повысить качество сделок.

 Ключевые особенности

  •  Импульс + паттерны (continuation, expansion, stop-hunt)

  •  Scoring-движок вместо if/else логики

  •  Адаптация под волатильность (ATR)

  •  Фильтр рыночного режима (анти-флет без блокировки)

  •  Работа по рыночной структуре, а не индикаторам

  •  Подходит для M5–H1 (оптимально M5–M15)

Для кого этот советник

  • трейдеры, работающие с XAUUSD

  • те, кто ценит редкие, но осмысленные сделки

  • пользователи, ищущие институциональный подход, а не «пипсовку»

 Важно

Советник не предназначен для агрессивного мартингейла или сеток.
Рекомендуется использовать фиксированный риск и тестировать параметры под свой брокер.


Рекомендуем также
SchermanActionPro
AutomaticTrading
Эксперты
Представляем SchermanActionPro: новый автоматизированный торговый бот от компании Automatictrading Рекомендуемые функции:  • Настраиваемые индикаторы: настройте средние значения и количество свечей в соответствии с рекомендациями Ивана.  • Операционная гибкость: выбирайте между покупками и продажами.  • Фиксация прибыли: фиксированные опционы, основанные на ATR или противоположном сигнале.  • Loss Stop: настраивается фиксированно, в соответствии с ATR или противоположным сигналом.  • Типы лотов:
SuperTrend EA Pro MT5
Sahib Ul Ahsan
Эксперты
SUPER TREND EA for Meta Trader 5 – Trade Smarter, Any Timeframe, Any Market Unlock the full potential of automated trading with SUPER TREND EA for MT5 , a professional Expert Advisor built for precision, flexibility, and intelligent risk management. Perfect for Forex, Gold, indices, and cryptocurrencies, this EA adapts to any timeframe—from ultra-fast scalping on M1 to long-term swing trading on D1. Whether you trade intraday moves or position trends, the SUPER TREND EA provides reliable signals
SIR IchiMoku with Lot Control
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Trend-following Expert Advisor that acts based on Ichimoku indicators, programmed to respond for identify strong trend moments and ensure greater precision in entry decisions for better perfomance in ops. It features optional stop-loss control based on the percentage of price change, or "stop and reverse" between these moments, and lot scaling based on balance growth. Learn what parameters are with better performance for each symbol in the strategy tester and find a good linear regression making
Pivot Hunter EA
Daniel Naranjo Morales
Эксперты
Pivot Hunter EA Pivot Hunter EA — это специализированный торговый советник, разработанный исключительно для валютной пары   CADJPY   на таймфрейме   H1 . Его стратегия нацелена на определение потенциальных точек разворота рынка посредством анализа ценового движения и импульса. В основе логики советника лежит система подтверждения сигналов от нескольких индикаторов. Он комбинирует сигналы классических индикаторов, таких как Parabolic SAR, Awesome Oscillator (AO), Relative Strength Index (RSI) и A
Rapid X
Tatiana Savkevych
Эксперты
Rapid стратегия работы на рынке Forex с базой скальпинга. Алгоритм подразумевает проведение торговой операции в минимально короткие сроки. Как правило, этот период времени составляет секунди и лишь иногда ограничивается несколькими минутами. Существует мнение, что скальпинг — это удел новичков. Но на самом деле, оно ошибочно. Чтобы правильно и с выгодой для себя провести торговую операцию, трейдеру необходимо обучиться скальпингу, в противном случае результат может быть негативным. Именно поэ
Booster for MT5
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
BOOSTER FOR MT5 - это профессиональный скальперский советник для ежедневной работы на валютном рынке FOREX. В трейдинге, вместе с опытом к трейдерам обычно приходит понимание того, что значимую роль на рынке играют уровни скопления стоп-ордеров, цена и время. В этом ФОРЕКС советнике реализована данная стратегия, и Я надеюсь, что Вы получите не только удовольствие от использования данного продукта, но и примите участие в его развитии - оставив свой отзыв с пожеланиями здесь  https://www.mql5.com/
Timeframe Zoom The Third Screen
Sergio Izquierdo Rodriguez
Эксперты
Timeframe Zoom, The Third Screen, is an Expert Advisor that operates using Heiken Ashi candlesticks on daily, hourly, and fifteen-minute timeframes, with the fifteen-minute timeframe triggering trades. It buys on days with blue candlesticks and sells on days with red candlesticks. It ensures that the potential trade is above or below a moving average on the hourly timeframe and uses the MACD and CCI indicators on the fifteen-minute timeframe to confirm the entry. It exits trades when the Heike
NanoTrade Pro
Vadim Podoprigora
Эксперты
NanoTrade Pro — это современный автоматизированный торговый советник, предназначенный для оптимизации вашей торговой стратегии на быстро меняющихся финансовых рынках. Используя передовые алгоритмы и анализ данных в реальном времени, NanoTrade Pro автоматизирует процесс скальпинга, позволяя трейдерам извлекать выгоду из небольших движений цен с поразительной точностью и эффективностью. Принципиально советник не использует никаких риск-систем с увеличением объема или увеличением количества открыт
Forex Strike EA
Abderrahmane Benali
Эксперты
FOREX Strike EA – Discipline Meets Opportunity FOREX Strike EA is an intelligent automated trading system built to bring structure, control, and consistency to the Forex market. Designed with modern MQL5 standards, it focuses on precision execution and disciplined awareness rather than aggressive exposure. By combining smart order placement with adaptive money management, the system engages the market only when conditions align—allowing you to trade with confidence, not emotion. Operating withi
Trend Surfer for USDJPY
Takuma 髙Kyo-
Эксперты
Вот результаты форвард-теста. (MT4 ver.) USDJPY Trend Surfer – это инновационный торговый инструмент, разработанный как следящий за трендом советник (EA). Этот советник точно захватывает тренд USDJPY, комбинируя несколько скользящих средних (SMA), индекс относительной силы (RSI) и стандартное отклонение (StdDev). Используя несколько SMA, он анализирует тренды на разных периодах одновременно, и сочетая индикаторы, такие как RSI и StdDev, он обнаруживает перегретость рынка и состояния перекупленн
Regression Analysis Candles EA
Preecha Chanthakan
Эксперты
Regression analysis Candles EA used regress equation degree 5 and equation line from two lower points and two high points draw two straight lines. It make four trends to compare for determine buy/sell orders. we put pending order buy limit/buy stop or sell limit/sell stop when has order. we has limit order least than 99 orders. we close all orders has ten cases it chooses to variable market we has C.V. parameter and we have many functions used in system. we divide our system to four modules. The
GoldenPulse PRO
Mehmet Kerem Semiz
Эксперты
GoldenPulse PRO – High Winrate is a fully automated Expert Advisor designed to trade Gold (XAUUSD) with precision and consistency. It uses a proprietary momentum/volatility framework that adapts to changing conditions, focusing on high win rate and controlled drawdown —without grid, martingale, or risky averaging. Key Features 100% automated — plug & play Optimized for XAUUSD , compatible with other symbols Smart logic — no martingale, no grid, no averaging Minimal interface — only Lot Size
One Man Army
Ihor Otkydach
4.75 (8)
Эксперты
Без шума и без лишнего риска с минимальной торговой просадкой: One Man Army — это подготовленная для личного и ПРОП-фирм трединга мультивалютная торговая система, работающая по стратегии скальпирования краткосрочных и среднесрочных коррекций и разворотов рынка. Торгует отложенными лимитными ордерами. Этот торговый бот не угадывает направление, а входит в рынок на наилучших уровнях с высокой точностью. Все как ты любишь, бро! А теперь обо всем по порядку! Для тестирования используйте валютную па
Golden Algo MT5
Abderrahmane Benali
Эксперты
A professional automated trading expert that relies on the Bollinger Bands indicator to execute precise buy and sell trades based on price interactions with the indicator's bands and Exit the deal by standard deviation. Best Settings:  Download SET File For XAUUSD Time Frame : 1 Min Features : Smart information window that allows you to see open trades and daily limits. a news filter to prevent trading during important economic events, daily money management to determine the maximum loss during
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Индикаторы
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
Aetheris Quantum
Dmytro Tishchenko
Эксперты
Aetheris Quantum — Идеальное решение для ИИ-торговли Aetheris Quantum — мощный торговый бот, разработанный для анализа рыночных паттернов с использованием технологий искусственного интеллекта. Благодаря постоянному обучению и адаптации к меняющимся рыночным условиям, бот обеспечивает высокую точность прогнозов и эффективную торговлю даже в сложных рыночных ситуациях. В отличие от базовых торговых решений, Aetheris Quantum предлагает настраиваемые параметры, что позволяет трейдерам адаптировать е
YenFlow
Kelly Philip Aketch
Эксперты
This is a machine learning trend following strategy based on the Ichimoku Kinko Hyo indicator combined with market volatility and volume metrics. It works best on the H1 Chart . The signals utilized to begin trading are carefully vetted via the machine learning capability, and a sophisticated algorithm ensures that the trader remains in the trend for as long as possible. Features. This is a fully automated multi-symbol expert advisor. It works on the following symbols USDJPY, AUDJPY, CHFJPY, EU
Advance BreakOut Scalper
Dua Yong Rew
Эксперты
The Advanced BreakOut Scalper is an effective trading system with predetermined Take Profit, Stop Loss, and Trailing Stop settings. As the name implies, its strategy is trading breakouts. It is professionally coded and runs quickly in backtesting or optimization mode. It does not employ grid, martingale, averaging, or any other risky money management strategies. It is recommended to use a tight spread broker, preferably an ECN broker with good liquidity. For a list of brokers that work well wi
Financial Control
Vitalii Zakharuk
Эксперты
Экспертная система F inancial Control проходит всю историю и все валютные пары с одной-единственной настройкой. Бот работает на типах счетов как Netting так и Hedging. Советник можно запускать на любом часовом периоде, любой валютной паре и на сервере любого брокера.Рекомендуется работать на ликвидных форекс-парах, при низком спрэде и использовать VPS.  Financial Control - это высокочастотная торговля.  Вы можете начать использовать его со 100 $ и лотом 0.01.  Если на счете есть комиссия, ее н
Aura Bitcoin Hash
Stanislav Tomilov
4.89 (37)
Эксперты
Aura Bitcoin Hash EA — это экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura BTC предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютной парой BTCUSD (Bitcoin). Он продемонстрировал постоянную стабильность в этих парах с 2017 по 2025 год. Система избегает опасных методов управлен
Synapse Trader MT5
Andrei Vlasov
4.5 (6)
Эксперты
Synapse Trader: Нейросеть, открывающая новые горизонты в трейдинге Представьте себе советника, который не просто анализирует рынок, а становится вашим интеллектуальным помощником, обучающимся каждый день и адаптирующимся к меняющимся условиям. Synapse Trader — это уникальный инструмент, построенный на основе передовых технологий нейронных сетей, способный улавливать самые тонкие рыночные сигналы. Это не просто советник — это живая нейросеть, которая думает, предсказывает и развивается. Специальн
AutoSmartPro MT5
Alexandru Chirila
5 (1)
Эксперты
Our Expert Advisor (EA) revolutionizes trading in the Forex market by integrating two powerful strategies - Scaling and Averaging - into a dynamic and adaptable framework. Designed for the MetaTrader4/5 platform, this EA employs innovative techniques to optimize trading outcomes in various market conditions. Metatrader4 Version  |  Auto Smart Pro MT5 Live Results  |  All Products  |  Contact Scaling Strategy: The Scaling strategy capitalizes on trending market movements by initiating multiple t
Burning London
Magma Software Solutions UG
Эксперты
Burning London EA MT5 – Precision Breakout Execution Manual:  https://magma-software.solutions/burning-london/blmanual-en.html Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller LIVE SIGNAL: ICTrading - High Risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2311936 --- Why Choose Burning London?   • Fully automated breakout system for GBPUSD   • Session start is calculated internally – no manual timing needed   • Three
CyNeron MT5
Svetlana Pawlowna Grosshans
3.05 (21)
Эксперты
CyNeron: Точные торги с инновациями искусственного интеллекта Руководство и файлы настроек : Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы настроек Цена : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных копий Доступные копии : 5 Анализ мгновенных снимков на основе ИИ: Первопроходец на рынке CyNeron – это первый экспертный советник (EA) на рынке, который интегрирует передовые технологии искусственного интеллекта в революционный подход к торговле, захватывая и обраб
Breadwinner EMA Pro
Isidro Jr Rosalada Dadula
Эксперты
Автоматическая торговля на Форекс с акцентом на управление рисками Это автоматический перевод на ваш язык. Пожалуйста, учтите, что возможны некоторые ошибки. (Обновленные файлы настроек в сообществе DFX MQL5, ссылка ниже) Раскройте потенциал EMA кроссоверов с дисциплинированным подходом к прибыльности EMA Pro от DFX - это мощный и удобный в использовании экспертный советник (EA) для автоматизации ваших торговых стратегий на Форекс. Он построен на проверенной стратегии кроссовера EMA (экспонен
BreakPoint Pro
Jason Smith
Эксперты
BreakPoint Pro – Daily High/Low Breakout EA This bot is a professional-grade Expert Advisor that trades breakouts of the current day's high and low using a clean, rules-based price action approach. The strategy focuses on capturing directional momentum once price breaches these key intraday levels—one of the most statistically reliable patterns in discretionary and algorithmic trading. A powerful Expert Advisor designed to capitalize on daily high/low breakouts using a price action-driven strat
RSI Stocks Rebound
Alexandru Chirila
4 (1)
Эксперты
RSI Stocks Rebound The Dollar Cost Average with RSI Expert Advisor (EA) combines the power of the Dollar Cost Average (DCA) strategy with the Relative Strength Index (RSI) indicator to optimize entry and exit points for trades. This EA is specifically designed for traders who want to take advantage of market conditions, using the RSI to trigger buy signals during market dips and executing a DCA strategy to accumulate positions when the market continues to move against them. All Products   |   Co
Trail Stops PRO
Timo Kosiol
Эксперты
Trailing Stops Pro is a highly advanced trailing stop program. It comes with 12 different trailing stops and helps you to manage your trade and stops easily. You can specify a trail start, that means the trailing stop will be started after your positions has reached the selected profit points. Additionally you can set a trail distance as well as activate and deactivate the trailing stop for each position separately. For your convenience the program has a very easy to use app panel. For a detaile
Quantumcoremt5
Dayanand Pandey
Эксперты
*Quantum Core MT5 - AI-Powered Swing Trading EA for XAUUSD (Gold)**   **PROFESSIONAL | SAFE | LOW-FREQUENCY**   A premium swing trading advisor delivering **15-30 high-quality trades/month** with advanced risk management.   **KEY FEATURES:**   **AI-Enhanced Strategy**: Combines MQL5 algorithms with AI-driven market analysis for precise entries/exits.   **Compounding & Auto-Lot Sizing**: Automatically adjusts position sizes based on equity growth (user-configurable).   **Flexible Risk Co
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
4.89 (19)
Эксперты
MultiWay EA — это умная и эффективная автоматическая торговая система, основанная на мощной стратегии возврата к среднему. Благодаря широкой диверсификации по девяти коррелированным (и даже некоторым обычно «трендовым») валютным парам — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP и GBPCAD — советник фиксирует возвраты цены к среднему после сильных  направленных импульсов. После покупки, пожалуйста, отправьте мне личное сообщение, чтобы получить полные инструкции по установке.
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 10 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Совет
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (89)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (5)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, объединяя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых активируется различными рыночными условиями и таймфреймами (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник предназначен для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика EA сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку, мартингейл или усреднение . Все сделки, открываемые советником, имеют заранее опре
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.42 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Эксперты
live signal  https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site +Signals+My Public Channel  https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp ; Ultimate Pulse ***Launch price ends January 6th**** Overview Ultimate Pulse is an Expert Advisor designed to extract profit from natural market movement. It takes profit on each position individually or in grids depending on conditions. Simple, methodical, effective. Optimized for XAUUSD (Gold) on the 30-minute timeframe. How It Works The EA ident
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (8)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активов с помощью одного консультанта! Никаких обещаний,
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.64 (11)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
The Techno Deity EA MT5
Solomon Din
Эксперты
The Techno Deity — Цифровое Доминирование на XAUUSD Живой сигнал и мониторинг: Следите за результатами работы системы в реальном времени на официальном счете по ссылке: https://www.mql5.com/en/signals/2349716 Промо-акция: Вы можете получить в подарок советник Cryon X-9000. Для уточнения условий и получения доступа свяжитесь со мной напрямую. The Techno Deity — это высокотехнологичная торговая экосистема, созданная для тех, кто ценит структурный порядок в хаосе золотого рынка. В основе системы ле
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.86 (42)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Другие продукты этого автора
Gold Pivot Dominator
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
GOLD PIVOT DOMINATOR — это экспертный советник для торговли золотом (XAUUSD), разработанный по принципам институциональной логики рынка. Только 5 копий по премиум цене, далее цена будет увеличена! GOLD PIVOT DOMINATOR — экспертный советник для торговли золотом (XAUUSD), разработанный с применением принципов институциональной рыночной логики и приоритета качества торговых решений над их количеством. Стратегия ориентирована на работу от ключевых pivot-зон поддержки и сопротивления , с обязательным
Black Gold M5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT5 Forex под названием Black Gold EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Black Gold EA M5 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настрой
Golden Genie MT5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Genie MT5 — советник, предназначенный для автоматической торговли на рынке Forex, особенно популярен среди тех, кто хочет минимизировать риски и увеличить прибыль. Давайте подробнее рассмотрим особенности, преимущества и недостатки данного продукта. Только 5 копий по премиум цене, далее цена будет увеличена! Преимущества автоматического советника Golden Genie MT5: Автоматизация : Возможность торговли без постоянного наблюдения за рынком освобождает ваше время и позволяет сосредоточиться
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"M1 Gold Scalper" — это скальпер с высокой частотой сделок, торгующий исключительно золотом (XAUUSD) на таймфрейме M1, выполняющий множество сделок ежедневно. Он работает с очень разумными объемами лота, соответствующими настоящей скальпинг-стратегии. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эта стратегия разработана для извлечения прибыли из небольших колебаний цены золота, используя микро-тренды и кратковременные импульсы. Алгоритм тщательно а
Golden Impulse V
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Impulse – Эффективный Торговый Робот для XAU/USD Особенности Gold Impulse Универсальность и Адаптация Многофункциональность : Gold Impulse поддерживает различные торговые подходы и концепции. Автоматизация : Освобождает пользователей от постоянного мониторинга рынка. Настраиваемость : Может быть адаптирован под конкретные задачи и условия рынка. Анализ Рынка Технические Индикаторы : Использует скользящие средние, полосы Боллинджера и ценовые каналы для анализа. Фильтрация Колебаний : Эффек
Golden Amulet
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Golden Amulet представляет собой торговый советник, разработанный специально для работы с инструментом XAU/USD (золото против американского доллара). Советник отличается своей сложной структурой и использованием современных технологий машинного обучения и обработки больших объемов данных. Вот ключевые особенности и принципы работы данного торгового робота: Основные характеристики: Использование глубоких нейронных сетей : Это позволяет одновременно анализировать исторические ряды цен, экономичес
Gold Lady
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold Lady для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник для анализа рыночных данных в реальном времени, искусно адаптируясь к изменчивым условиям и выдавая высо
Aurus Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
"Aurus Gold" - это программа, способная автоматически анализировать и торговать на рынке валют (Forex) без участия человека. Этот инновационный инструмент  для решений о покупке или продаже валютных пар. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Основная задача Aurus Gold- максимизировать прибыль и минимизировать риски для инвесторов. Он способен работать круглосуточно, основываясь на заранее заданных параметрах и правилах торговли. Основные пр
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold Angel MT4 предназначен для автоматизированной торговли золотом на платформе MetaTrader 4, обеспечивая трейдерам уникальные инструменты и стратегии для достижения максимальной прибыли. Используя сложные алгоритмы анализа рыночных данных, данный советник способен выявлять выгодные точки входа и выхода, что значительно снижает риски и увеличивает возможности успешной торговли. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 пр
Golden Fairy
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
GOLDEN FAIRY  – платформа для торговли золотом на MetaTrader 4 (MT4) (XAU/USD) Погрузитесь в захватывающий мир трейдинга, где технологии становятся вашими верными союзниками! GOLDEN FAIRY — это новаторский торговый советник, созданный для надежного и эффективного взаимодействия с рынком золота. В его основе лежат мощные алгоритмы искусственного интеллекта, которые в сочетании с глубоким анализом рыночных трендов и строгими принципами риск-менеджмента позволяют извлекать максимальную выгоду из
Gold Fish Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold Fish Scalper, для торговли золотом на платформе MetaTrader 4 (MT4) представляет собой автоматизированную торговую систему, созданную специально для торговли золотыми активами (XAU/USD). Обычно такие роботы применяют алгоритмические методы для выполнения сделок, основываясь на техническом анализе и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Данная программа использует встроенные фрмулы для обработки данных в ре
Golden AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
1 (1)
Эксперты
Советник Gold AI EA для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Его возможность заразительно взаимодействовать с волатильностью рынка придаёт уверенность даже самым осторожным
Black Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT4 Forex под названием Black Gold EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Black Gold EA MT4 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настро
Alive Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Alive Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Работая круглосуточно и без выходных, он анализирует данные, совершает сделки на основе запрограммированных стратегий и управляет несколькими счетами. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для
Golden Raider
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Golden Raider для торговли золотом MT4 – это автоматизированный торговый робот, разработанный для получения прибыли на рынке золота (XAU/USD). Он использует сложные алгоритмы и технические индикаторы для анализа ценовых графиков и выявления потенциальных возможностей для входа и выхода из сделок. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Golden Raider анализирует волатильность, тренды и уровни поддержки/сопротивления, адаптируясь к меняю
Gold Axis
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Axis Gold Trend для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex, особое внимание уделяется XAUUSD, оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Работая круглосуточно и без выходных, он анализирует данные, совершает сделки на основе запрограммированных стратегий и управляет несколькими счетами. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный спис
Gold X5
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник MT4 Forex под названием Gold X5 EA — это передовое решение для автоматизированной торговли на валютной паре XAUUSD (золото к доллару США). полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества Gold X5 EA MT4 включают круглосуточную торговлю без эмоционального фактора, быстрое принятие решений и возможность тестирования на исторических данных. Однако, как и любой торговый робот, он не гарантирует прибыль и требует тщательной настройки и
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold of the Incas - это высокоэффективный торговый советник, созданный специально для платформы MT4 и ориентированный на рынок золота и мажорные валютные пары. Используя комплексные алгоритмы, он анализирует рыночные тренды и колебания цен в реальном времени, обеспечивая максимальную прибыль при минимальных рисках. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эффективность Gold of the Incas подтверждается длительными периодами тестирования, где он
Smart Gold EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Smart Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества советника Smart Gold EA «Smart Gold EA» — это инновационное
Gold Emperor EA
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
С оветник MT4 для торговли золотом  Gold Emperor EA полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller   Gold Emperor EA  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. Ключевые особенности: Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфически
Gold Fox MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Gold AI EA для торговли золотом в платформе MetaTrader 4 (MT4) — это автоматизированная торговая система, специально разработанная для торговли золом (XAU/USD). Такие советники обычно используют алгоритмы для выполнения сделок на основании технического анализа и других рыночных данных. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Его возможность заразительно взаимодействовать с волатильностью рынка придаёт уверенность даже самым осторожным
Smart Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Советник Smart Gold для MT4 — это автоматизированный торговый инструмент, разработанный для Forex,  особое внимание уделяется XAUUSD , оптимизирующий прибыль при минимизации риска. Основные характеристики включают автоматизацию торговли, объективность и быструю реакцию рынка. Для оптимального использования требуются знания рынка. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Преимущества советника Smart Gold EA «Smart Gold EA» — это инновационное
Gold Aliance AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Валютный рынок (Форекс) является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире, на котором валюты торгуются 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Торговля валютой предлагает огромные возможности как опытным трейдерам, так и новичкам получить прибыль от колебаний обменных курсов. Однако успешная навигация на рынке Форекс требует глубокого понимания факторов, влияющих на движение валют, навыков технического анализа и стратегий управления рисками. полный список для Вашего удобства доступе
Gold Ai Ea
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold Ai Ea – это не просто советник, это виртуоз краткосрочной торговли, рожденный для покорения высоковолатильных рынков с минимальными спредами. В его основе – пульсирующее сердце уникального многокомпонентного алгоритма, молниеносно обрабатывающего рыночные данные в режиме реального времени. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller  Следующая цена 1499 : Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий  Этот мастер скальпинга
Merlin Scalp
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Merlin Scalp EA – эксперт-советник для MT4, специализирующийся на золоте  Merlin Scalp EA – это автоматизированный торговый робот, разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Его цель – максимизировать прибыль и свести к минимуму риски при работе с этим изменчивым активом. Ключевые особенности:  Специализация на XAU/USD: Советник разработан с учетом уникальных особенностей ценового поведения золота, таких как его волатильность и восприимчивость к
Aurum Master
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Эксперт  Aurum Master    разработан для эффективной торговли золотоми а также любыми валютными активами, минимизируя риски и максимизируя потенциал прибыли.  Советник активно приспосабливается к изменчивой динамике рынка, выявляя статистически значимые ценовые паттерны с высокой степенью прогностической точности. Это позволяет определять оптимальные точки для открытия и закрытия позиций, стремясь к максимальной потенциальной прибыли. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql
Pharaoh Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Pharaoh Gold  тщательно разработан для эффективной торговли золотом и любыми валютными активами с упором на снижение рисков и увеличение потенциальной прибыли.Торговля ведётся отложенными ордерами по направлению тренда. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Советник умеет адаптироваться к постоянно меняющейся динамике рынка, выявляя статистически значимые ценовые закономерности с высокой степенью точности прогнозирования. Это позволяет опреде
Falcon Gold
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Falcon Gold — это высокочастотный советник с относительно низким риском. Алгоритм скальпинга создан для обнаружения высоковероятностных точек входа и выхода, гарантируя, что каждая сделка будет выполнена с наивысшим шансом на успех. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Оптимальной валютной парой для работы с этим скальпинг-роботом является XAUUSD (золото к доллару США). Идеально подходит для трейдеров, предпочитающих активную торговую среду.
Apex Gold MT4
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Apex Gold Advisor: Точность и Эффективность для MT4 полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller В динамичном мире форекс торговли, где каждая секунда и каждый пипс имеют значение, Apex Gold Advisor выделяется как инструмент, разработанный для обеспечения высокой точности входов в рынок. Этот советник, созданный специально для платформы MetaTrader 4 (MT4), представляет собой мощное решение для трейдеров, стремящихся максимизировать свою прибыльность
Advanced Gold Sniper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Advanced Gold Sniper  – это автоматизированный торговый советник (эксперт), разработанный специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе MetaTrader 4 (MT4). Он предназначен для максимизации прибыли и минимизации рисков при торговле этим волатильным активом. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Ключевые особенности:  Специализация на золоте: Советник разработан с учетом специфических характеристик движения цены золота, включая его в
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв