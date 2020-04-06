Gold Impulse Lab — профессиональный торговый советник для XAUUSD, построенный на институциональной логике рынка. Использует импульсную структуру, price action паттерны и scoring-движок вместо бинарных сигналов.

Gold Impulse Lab — это не скальпер и не индикаторный робот.

Советник анализирует рынок золота через комбинацию:

импульсного движения от якорной цены

подтверждённых price action паттернов

системы оценки силы сигнала (scoring)

фильтрации по рыночному режиму (trend / range)

Каждая сделка открывается только при совпадении структуры свечей и импульса, что позволяет снизить количество случайных входов и повысить качество сделок.

Ключевые особенности

Импульс + паттерны (continuation, expansion, stop-hunt)

Scoring-движок вместо if/else логики

Адаптация под волатильность (ATR)

Фильтр рыночного режима (анти-флет без блокировки)

Работа по рыночной структуре, а не индикаторам

Подходит для M5–H1 (оптимально M5–M15)

Для кого этот советник

трейдеры, работающие с XAUUSD

те, кто ценит редкие, но осмысленные сделки

пользователи, ищущие институциональный подход, а не «пипсовку»

Важно

Советник не предназначен для агрессивного мартингейла или сеток.

Рекомендуется использовать фиксированный риск и тестировать параметры под свой брокер.