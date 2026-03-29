King of Gold Ucb Agent
- Эксперты
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Florin TudorI'm m a Forex en stocks trader en software developer
- Версия: 1.9
- Обновлено: 6 августа 2026
- Активации: 15
Король Золота AI UCB Агент — это продвинутый алгоритм машинного обучения, предназначенный для оптимизации торговых решений через адаптивное обучение и вероятностный выбор.
Основные функции:
- UCB-бандит для принятия решений с контекстной фильтрацией и оптимизацией сигналов
- Архитектура с тройным бандитом (слои: решение, исполнение, профиль)
- Динамический размер лота с адаптивным управлением рисками
- Постоянное хранение контекста и инициализация истории сделок
- Встроенная телеметрия обучения и отслеживание производительности
- Адаптивная торговля в нескольких режимах
- Самообучающееся исполнение с динамическим контролем рисков
Отказ от ответственности по рискам:
Торговля на финансовых рынках связана с риском и может не подходить для всех инвесторов. Прошлые результаты не гарантируют будущие.
Рекомендуется тщательно оценивать систему и всегда применять правильное управление рисками.
Торгуй структурировано.
Торгуй адаптивно.
Торгуй с институциональной логикой.
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