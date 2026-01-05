Golden Voyage
- Эксперты
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.26
- Активации: 5
Golden Voyage MT5 — экспертный советник для консервативной торговли золотом (XAUUSD), ориентированный на строгий контроль риска и работу с одной позицией. Советник не использует сетки, мартингейл, усреднение или локирование.
Торговая логика и управление рисками
-
Одна позиция (Single Position Mode)
В каждый момент времени может быть открыта только одна сделка по символу. Повторные входы и наращивание объема отсутствуют.
-
Фиксированный риск на сделку
Размер стоп-лосса рассчитывается как процент от текущего баланса. Объем лота автоматически определяется исходя из заданного риска и расстояния до Stop Loss.
-
Обязательный Stop Loss
Каждая сделка сопровождается защитным стоп-лоссом. Открытие позиций без ограничения убытка исключено.
-
Контроль соотношения риск/прибыль
Take Profit формируется с учетом заданного минимального отношения Risk/Reward (по умолчанию не ниже 1:2). Возможна работа с виртуальными уровнями фиксации прибыли.
Фильтры и сопровождение позиции
-
Многоуровневая фильтрация рынка
Направление и условия входа оцениваются с учетом волатильности и структуры рынка на старших таймфреймах (H4/D1) с подтверждением на рабочих периодах (M15/H1).
-
Trailing Stop
- Breakeven
-
Перенос Stop Loss в безубыток при достижении заданного уровня прибыли.
-
Контроль спреда
Открытие сделок блокируется при превышении допустимого значения спреда.
-
Виртуальные уровни (Invisible Mode)
Возможность внутреннего сопровождения Stop Loss и Take Profit без отправки уровней на сервер брокера.
Фильтр новостей
-
Экономический календарь
Используются данные календаря MQL5.
-
Режимы работы:
-
приостановка торговли за заданное время до и после новостей высокой важности
-
отмена активных торговых действий в период новостной волатильности
-
опциональный режим торговли после выхода новости (по настройкам)
-
Дополнительные возможности
-
Фильтр торгового времени
Гибкая настройка торговых сессий (например, Лондон / Нью-Йорк).
-
Уведомления
Push-уведомления и сообщения на email при открытии и закрытии сделок.
-
Информационная панель
Отображение ключевых параметров: текущая прибыль/убыток, дневной результат, активный риск, статус фильтров и время до ближайшей новости.
Технические особенности
-
Полная совместимость с Strategy Tester MT5
-
Корректная работа в режиме «Все тики на реальных данных»
-
Оптимизированное количество входных параметров
Важно
Торговля на финансовых рынках связана с риском. Результаты тестирования и оптимизации не гарантируют получение прибыли в будущем. Пользователь самостоятельно несёт ответственность за выбор параметров и использование советника на реальном счёте.