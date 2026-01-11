Black Cat AI

"BlackCat Grid" — автоматизированный торговый советник (эксперт-советник), разработанный для платформы MetaTrader 4, специализирующийся на использовании стратегии сетки ордеров (Grid Trading). Он предназначен для автоматической торговли на валютном рынке Forex, минимизируя необходимость постоянного ручного вмешательства трейдера.

Принцип работы

Советник открывает серию ордеров в соответствии с заданным шагом и размером лота. Когда цена движется в одном направлении, советник открывает новые ордера в этом направлении, увеличивая общую позицию. Когда цена разворачивается, советник закрывает всю сетку ордеров с прибылью. Это создает сетку ордеров, которая позволяет усреднить цену входа и закрыть все позиции с прибылью при откате цены в нужном направлении. Этот советник — алхимическое сочетание трендового фильтра, выверенной сетки усреднения и гибкого мани-менеджмента, открывающее двери как для стремительного скальпинга, так и для неспешного свинг-трейдинга на широком спектре инструментов, от валютных пар Forex до благородного золота (XAUUSD) и динамичных индексов.

Благодаря интеллектуальной адаптации к рыночной волатильности, советник демонстрирует устойчивость к внезапным колебаниям и непредсказуемым новостным событиям. Его алгоритмы тщательно анализируют текущие рыночные условия, динамически корректируя параметры торговли для оптимизации прибыльности и минимизации рисков. В арсенале советника – набор продвинутых индикаторов, которые позволяют выявлять скрытые тренды и точки разворота, предоставляя трейдеру ценные сигналы для принятия взвешенных решений.



Ключевые особенности и преимущества

Гибкие настройки: Пользователи могут настраивать шаг сетки, размер лота, максимальное количество ордеров, уровни тейк-профита и стоп-лосса для каждой серии.

Автоматическое управление капиталом: Советник позволяет использовать различные методы управления капиталом, включая фиксированный размер лота, процент от депозита или динамический расчет лота на основе волатильности.

Защита от убытков: Интегрированные механизмы стоп-лосса и трейлинг-стопа помогают ограничить потенциальные убытки и зафиксировать прибыль.

Простота использования: Интуитивно понятный интерфейс облегчает настройку и запуск советника даже для начинающих трейдеров.

Интуитивно понятный интерфейс облегчает настройку и запуск советника даже для начинающих трейдеров. Мультивалютность: BlackCat Grid может использоваться на различных валютных парах и таймфреймах, предоставляя трейдерам широкие возможности для диверсификации.