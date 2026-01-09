XAU AI Volatility
- Dmitriq Evgenoeviz Ko
- Версия: 1.0
- Активации: 5
XAU AI Volatility Control EA — это интеллектуальный торговый робот для MT5, разработанный специально для рынка золота (XAUUSD).
Советник использует мульти-таймфреймовую AI-оценку сигналов, адаптивное управление рисками и умный ATR-трейлинг для стабильной и контролируемой торговли.
XAU AI Volatility Control EA — профессиональная автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, ориентированная на торговлю золотом (XAUUSD) и другими ликвидными инструментами.
Советник анализирует рынок одновременно на нескольких таймфреймах (H4, H1 и M15), формируя AI-оценку качества сигнала по шкале от 0 до 10.
Сделки открываются только при достижении достаточного уровня уверенности, что позволяет фильтровать шум и избегать слабых входов.
Интеллектуальная AI-оценка
-
Мульти-таймфреймовый анализ (H4 / H1 / M15)
-
Взвешенная оценка тренда, импульса и структуры
-
Независимая логика BUY и SELL (без предвзятости)
-
Адаптивные пороги входа в зависимости от режима торговли
-
Торговля только при высокой вероятности сигнала
Управление рисками
-
Динамический расчет лота от процента баланса
-
Stop Loss и Take Profit на основе ATR
-
Дневной лимит убытков
-
Проверка спреда перед входом
-
Максимум одна позиция на символ
-
Защита минимального баланса
Умный ATR-трейлинг
-
Адаптация к текущей волатильности рынка
-
Двухэтапная логика:
-
сначала перевод в безубыток
-
затем фиксация прибыли по ATR
-
-
Работает как в трендовых, так и в импульсных движениях
Режимы торговли
-
Scalping — быстрые сделки с повышенными требованиями к сигналу
-
Intraday (рекомендуется) — сбалансированный режим для стабильной торговли
-
Swing — удержание позиций на сильных движениях рынка
Каждый режим использует собственные параметры риска и AI-порогов.
Технические особенности
-
Полная совместимость с MetaTrader 5
-
Работает в тестере стратегий и в реальной торговле
-
Не использует сетки, мартингейл или усреднение
-
Соответствует требованиям модерации MQL5 Market
Дисклеймер
Торговля на финансовых рынках связана с рисками.
Результаты в прошлом не гарантируют прибыли в будущем.
Рекомендуется тестирование на демо-счёте перед использованием на реальных средствах.