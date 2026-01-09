XAU AI Volatility Control EA — это интеллектуальный торговый робот для MT5, разработанный специально для рынка золота (XAUUSD).

Советник использует мульти-таймфреймовую AI-оценку сигналов, адаптивное управление рисками и умный ATR-трейлинг для стабильной и контролируемой торговли.

XAU AI Volatility Control EA — профессиональная автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, ориентированная на торговлю золотом (XAUUSD) и другими ликвидными инструментами.

Советник анализирует рынок одновременно на нескольких таймфреймах (H4, H1 и M15), формируя AI-оценку качества сигнала по шкале от 0 до 10.

Сделки открываются только при достижении достаточного уровня уверенности, что позволяет фильтровать шум и избегать слабых входов.

Интеллектуальная AI-оценка

Мульти-таймфреймовый анализ (H4 / H1 / M15)

Взвешенная оценка тренда, импульса и структуры

Независимая логика BUY и SELL (без предвзятости)

Адаптивные пороги входа в зависимости от режима торговли

Торговля только при высокой вероятности сигнала

Управление рисками

Динамический расчет лота от процента баланса

Stop Loss и Take Profit на основе ATR

Дневной лимит убытков

Проверка спреда перед входом

Максимум одна позиция на символ

Защита минимального баланса

Умный ATR-трейлинг

Адаптация к текущей волатильности рынка

Двухэтапная логика: сначала перевод в безубыток затем фиксация прибыли по ATR

Работает как в трендовых, так и в импульсных движениях

Режимы торговли

Scalping — быстрые сделки с повышенными требованиями к сигналу

Intraday (рекомендуется) — сбалансированный режим для стабильной торговли

Swing — удержание позиций на сильных движениях рынка

Каждый режим использует собственные параметры риска и AI-порогов.

Технические особенности

Полная совместимость с MetaTrader 5

Работает в тестере стратегий и в реальной торговле

Не использует сетки, мартингейл или усреднение

Соответствует требованиям модерации MQL5 Market

Дисклеймер

Торговля на финансовых рынках связана с рисками.

Результаты в прошлом не гарантируют прибыли в будущем.

Рекомендуется тестирование на демо-счёте перед использованием на реальных средствах.