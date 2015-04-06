XAU Sentinel Sniper MT4

XAU Sentinel — Smart-Money Institutional Engine

XAU Sentinel — это Expert Advisor для XAUUSD (Золото). Версия 3.3 добавляет опциональный фильтр Magic Box на основе дневного диапазона и переработанный drawdown guard, с тем же акцентом на защиту капитала и контролируемое исполнение, что и в предыдущих версиях.





Основная технология — SMC Multi-Strategy Engine

Структурный движок Smart Money Concepts

XAU Sentinel использует модульный фреймворк из 10 SMC-стратегий. EA анализирует структуру рынка и открывает сделку только тогда, когда совпадают несколько структурных условий:

S1 — Liquidity Sweep Reversal

S2 — Order Block Retest

S3 — Market Structure Shift (MSS)

S4 — Change of Character (CHoCH)

S5 — Break of Structure (BoS)

S6 — Fair Value Gap (FVG)

S7 — Inducement Sweep

S8 — Breaker Block Flip

S9 — Rejection Block (Wick Reversal)

S10 — Volume Imbalance Surge

Каждый модуль можно включать независимо, что позволяет проводить изолированный бэктестинг по каждой стратегии.





Торговая логика

Символ: XAUUSD (Золото). Рекомендуемый таймфрейм: M15. Ядро стратегии сочетает 10-модульный SMC-движок с мульти-таймфрейм трендовым фильтром (EMA 200) и подтверждением по объёму. Несколько структурных условий должны совпасть, прежде чем сделка будет запущена, а трендовый фильтр старшего таймфрейма направлен на снижение контр-трендовых входов.





Magic Box Range Filter (новый в v3.3, опциональный)

Опциональный фильтр дневного диапазона, отключён по умолчанию. При включении все входы фильтруются дневным боксом: BUY только выше бокса, SELL только ниже, входы блокируются внутри диапазона. Преимущества: высокий процент прибыльных сделок, малое количество сделок, очень низкая просадка — отлично подходит для челленджей проп-фирм и финансируемых счетов. GMT-смещение брокера определяется автоматически для сессионного окна (с учётом перехода на летнее время).





Adaptive Recovery Engine

Когда открытая сделка уходит в просадку выше настраиваемого порога, этот модуль открывает вторую позицию, откалиброванную для управления сделкой как частью баскета, вместо повторного масштабирования в убыточную позицию.

Ключевые механизмы:

Cycle Basket Management: сделки группируются в циклы recovery с общим take-profit

Dynamic Lot Calibration: размер лота recovery задаётся настраиваемым множителем, а не фиксированным удвоением

Cycle Survival Stop: настраиваемый параметр максимального убытка на цикл ограничивает риск баскета

Управление выходами продолжает работать во время новостных блокировок или приостановленных условий входа





Управление рисками

EA включает динамический расчёт лота на основе процента риска от баланса, с четырьмя настраиваемыми профилями риска (Conservative, Balanced, Aggressive, Turbo). Встроенный equity guard приостанавливает торговлю при достижении максимального процента просадки, с настраиваемым таймаутом авто-возобновления. В v3.3 просадка измеряется от пика эквити (соответствует Equity DD в Strategy Tester), поэтому учитываются как плавающие, так и реализованные убытки, а базовая точка автоматически переустанавливается при каждом возобновлении. Новостной фильтр замораживает новые входы вокруг событий высокой важности по USD, EUR или GBP с настраиваемым pre/post окном, при этом выходы и recovery продолжают работу без изменений. EA также включает защиту от спреда, и каждый цикл recovery ограничен в долларах через Cycle Survival Stop с момента открытия первой сделки.





Dashboard и Chart Map

Панель на графике отображает в реальном времени чистую прибыль, процент прибыльных сделок, количество сделок, и текущую просадку относительно настроенного лимита, а также обратный отсчёт до следующего запланированного новостного события высокой важности. Кнопки ручной паузы/возобновления доступны прямо на графике, вместе со структурной chart map, показывающей обнаруженные swing points, зоны структуры и активные сигналы стратегий.





Замечания по дизайну

Модуль recovery не использует классический мартингейл, неконтролируемое grid stacking или сложное хеджирование, и набор стратегий не подгоняется под конкретный период бэктеста. Позиции recovery группируются и ограничиваются описанным выше Cycle Survival Stop, а не масштабируются бесконечно.





Итог

XAU Sentinel v3.3 сохраняет 10-модульный SMC-фреймворк и basket-based recovery engine, добавляет опциональный Magic Box фильтр дневного диапазона для стабильности в стиле проп-фирм, и переделывает drawdown guard на базе peak-equity. Полные детали параметров доступны в разделе комментариев продукта.