XAU Sentinel Sniper MT4
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- Версия: 3.51
- Обновлено: 4 августа 2026
- Активации: 10
XAU Sentinel — Smart-Money Institutional Engine
XAU Sentinel — это Expert Advisor для XAUUSD (Золото). Версия 3.3 добавляет опциональный фильтр Magic Box на основе дневного диапазона и переработанный drawdown guard, с тем же акцентом на защиту капитала и контролируемое исполнение, что и в предыдущих версиях.
Основная технология — SMC Multi-Strategy Engine
Структурный движок Smart Money Concepts
XAU Sentinel использует модульный фреймворк из 10 SMC-стратегий. EA анализирует структуру рынка и открывает сделку только тогда, когда совпадают несколько структурных условий:
- S1 — Liquidity Sweep Reversal
- S2 — Order Block Retest
- S3 — Market Structure Shift (MSS)
- S4 — Change of Character (CHoCH)
- S5 — Break of Structure (BoS)
- S6 — Fair Value Gap (FVG)
- S7 — Inducement Sweep
- S8 — Breaker Block Flip
- S9 — Rejection Block (Wick Reversal)
- S10 — Volume Imbalance Surge
Каждый модуль можно включать независимо, что позволяет проводить изолированный бэктестинг по каждой стратегии.
Торговая логика
Символ: XAUUSD (Золото). Рекомендуемый таймфрейм: M15. Ядро стратегии сочетает 10-модульный SMC-движок с мульти-таймфрейм трендовым фильтром (EMA 200) и подтверждением по объёму. Несколько структурных условий должны совпасть, прежде чем сделка будет запущена, а трендовый фильтр старшего таймфрейма направлен на снижение контр-трендовых входов.
Magic Box Range Filter (новый в v3.3, опциональный)
Опциональный фильтр дневного диапазона, отключён по умолчанию. При включении все входы фильтруются дневным боксом: BUY только выше бокса, SELL только ниже, входы блокируются внутри диапазона. Преимущества: высокий процент прибыльных сделок, малое количество сделок, очень низкая просадка — отлично подходит для челленджей проп-фирм и финансируемых счетов. GMT-смещение брокера определяется автоматически для сессионного окна (с учётом перехода на летнее время).
Adaptive Recovery Engine
Когда открытая сделка уходит в просадку выше настраиваемого порога, этот модуль открывает вторую позицию, откалиброванную для управления сделкой как частью баскета, вместо повторного масштабирования в убыточную позицию.
Ключевые механизмы:
- Cycle Basket Management: сделки группируются в циклы recovery с общим take-profit
- Dynamic Lot Calibration: размер лота recovery задаётся настраиваемым множителем, а не фиксированным удвоением
- Cycle Survival Stop: настраиваемый параметр максимального убытка на цикл ограничивает риск баскета
- Управление выходами продолжает работать во время новостных блокировок или приостановленных условий входа
Управление рисками
EA включает динамический расчёт лота на основе процента риска от баланса, с четырьмя настраиваемыми профилями риска (Conservative, Balanced, Aggressive, Turbo). Встроенный equity guard приостанавливает торговлю при достижении максимального процента просадки, с настраиваемым таймаутом авто-возобновления. В v3.3 просадка измеряется от пика эквити (соответствует Equity DD в Strategy Tester), поэтому учитываются как плавающие, так и реализованные убытки, а базовая точка автоматически переустанавливается при каждом возобновлении. Новостной фильтр замораживает новые входы вокруг событий высокой важности по USD, EUR или GBP с настраиваемым pre/post окном, при этом выходы и recovery продолжают работу без изменений. EA также включает защиту от спреда, и каждый цикл recovery ограничен в долларах через Cycle Survival Stop с момента открытия первой сделки.
Dashboard и Chart Map
Панель на графике отображает в реальном времени чистую прибыль, процент прибыльных сделок, количество сделок, и текущую просадку относительно настроенного лимита, а также обратный отсчёт до следующего запланированного новостного события высокой важности. Кнопки ручной паузы/возобновления доступны прямо на графике, вместе со структурной chart map, показывающей обнаруженные swing points, зоны структуры и активные сигналы стратегий.
Замечания по дизайну
Модуль recovery не использует классический мартингейл, неконтролируемое grid stacking или сложное хеджирование, и набор стратегий не подгоняется под конкретный период бэктеста. Позиции recovery группируются и ограничиваются описанным выше Cycle Survival Stop, а не масштабируются бесконечно.
Итог
XAU Sentinel v3.3 сохраняет 10-модульный SMC-фреймворк и basket-based recovery engine, добавляет опциональный Magic Box фильтр дневного диапазона для стабильности в стиле проп-фирм, и переделывает drawdown guard на базе peak-equity. Полные детали параметров доступны в разделе комментариев продукта.