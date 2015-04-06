XAU Sentinel Sniper MT4

XAU Sentinel — Smart-Money Institutional Engine

XAU Sentinel — это Expert Advisor для XAUUSD (Золото). Версия 3.3 добавляет опциональный фильтр Magic Box на основе дневного диапазона и переработанный drawdown guard, с тем же акцентом на защиту капитала и контролируемое исполнение, что и в предыдущих версиях.


Основная технология — SMC Multi-Strategy Engine

Структурный движок Smart Money Concepts

XAU Sentinel использует модульный фреймворк из 10 SMC-стратегий. EA анализирует структуру рынка и открывает сделку только тогда, когда совпадают несколько структурных условий:

  • S1 — Liquidity Sweep Reversal
  • S2 — Order Block Retest
  • S3 — Market Structure Shift (MSS)
  • S4 — Change of Character (CHoCH)
  • S5 — Break of Structure (BoS)
  • S6 — Fair Value Gap (FVG)
  • S7 — Inducement Sweep
  • S8 — Breaker Block Flip
  • S9 — Rejection Block (Wick Reversal)
  • S10 — Volume Imbalance Surge

Каждый модуль можно включать независимо, что позволяет проводить изолированный бэктестинг по каждой стратегии.


Торговая логика

Символ: XAUUSD (Золото). Рекомендуемый таймфрейм: M15. Ядро стратегии сочетает 10-модульный SMC-движок с мульти-таймфрейм трендовым фильтром (EMA 200) и подтверждением по объёму. Несколько структурных условий должны совпасть, прежде чем сделка будет запущена, а трендовый фильтр старшего таймфрейма направлен на снижение контр-трендовых входов.


Magic Box Range Filter (новый в v3.3, опциональный)

Опциональный фильтр дневного диапазона, отключён по умолчанию. При включении все входы фильтруются дневным боксом: BUY только выше бокса, SELL только ниже, входы блокируются внутри диапазона. Преимущества: высокий процент прибыльных сделок, малое количество сделок, очень низкая просадка — отлично подходит для челленджей проп-фирм и финансируемых счетов. GMT-смещение брокера определяется автоматически для сессионного окна (с учётом перехода на летнее время).


Adaptive Recovery Engine

Когда открытая сделка уходит в просадку выше настраиваемого порога, этот модуль открывает вторую позицию, откалиброванную для управления сделкой как частью баскета, вместо повторного масштабирования в убыточную позицию.

Ключевые механизмы:

  • Cycle Basket Management: сделки группируются в циклы recovery с общим take-profit
  • Dynamic Lot Calibration: размер лота recovery задаётся настраиваемым множителем, а не фиксированным удвоением
  • Cycle Survival Stop: настраиваемый параметр максимального убытка на цикл ограничивает риск баскета
  • Управление выходами продолжает работать во время новостных блокировок или приостановленных условий входа


Управление рисками

EA включает динамический расчёт лота на основе процента риска от баланса, с четырьмя настраиваемыми профилями риска (Conservative, Balanced, Aggressive, Turbo). Встроенный equity guard приостанавливает торговлю при достижении максимального процента просадки, с настраиваемым таймаутом авто-возобновления. В v3.3 просадка измеряется от пика эквити (соответствует Equity DD в Strategy Tester), поэтому учитываются как плавающие, так и реализованные убытки, а базовая точка автоматически переустанавливается при каждом возобновлении. Новостной фильтр замораживает новые входы вокруг событий высокой важности по USD, EUR или GBP с настраиваемым pre/post окном, при этом выходы и recovery продолжают работу без изменений. EA также включает защиту от спреда, и каждый цикл recovery ограничен в долларах через Cycle Survival Stop с момента открытия первой сделки.


Dashboard и Chart Map

Панель на графике отображает в реальном времени чистую прибыль, процент прибыльных сделок, количество сделок, и текущую просадку относительно настроенного лимита, а также обратный отсчёт до следующего запланированного новостного события высокой важности. Кнопки ручной паузы/возобновления доступны прямо на графике, вместе со структурной chart map, показывающей обнаруженные swing points, зоны структуры и активные сигналы стратегий.


Замечания по дизайну

Модуль recovery не использует классический мартингейл, неконтролируемое grid stacking или сложное хеджирование, и набор стратегий не подгоняется под конкретный период бэктеста. Позиции recovery группируются и ограничиваются описанным выше Cycle Survival Stop, а не масштабируются бесконечно.


Итог

XAU Sentinel v3.3 сохраняет 10-модульный SMC-фреймворк и basket-based recovery engine, добавляет опциональный Magic Box фильтр дневного диапазона для стабильности в стиле проп-фирм, и переделывает drawdown guard на базе peak-equity. Полные детали параметров доступны в разделе комментариев продукта.

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ORIX System — торговый робот разработанный специально для валютной пары GBPUSD на таймфрейме M5 . Советник основан на анализе поведения цены и элементов рыночной структуры и не использует стандартные технические индикаторы. Советник не использует мартингейл, торговые сетки, усреднение против рынка, локирование, открытие сделок без стоп-лосса, а также высокочастотную или хаотичную торговлю. Live signals Основные требования и рекомендации Валютная пара: GBPUSD Таймфрейм: M5 Минимальный депозит: о
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gold Zilla AI MT4
Christophe Pa Trouillas
5 (2)
Эксперты
Генерируйте контролируемую прибыль с помощью Grok AI , диверсифицированным по рискам и оптимизированным для золота советником . GoldZILLA AI — это многостратегический алгоритм, определяющий рыночные режимы для динамического выбора из пяти различных стратегий, оптимизируя доходность при минимизации просадки по XAUUSD. [   Live Signal   ] - [  Dedicated group   | Version   MT5   -   MT4   ] После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство пользователя и инструкции по настро
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Эксперты
Скачать пробную версию Канал EA Budak Ubat Цена ограничена! Цена увеличится на 10 долларов после каждых 10 покупок! Как это работает Когда EA активен, он будет анализировать график на основе параметра Режим выполнения. Если на графике нет существующих позиций, EA откроет сделку на основе параметра. Если тренд восходящий, он откроет покупку, а если нисходящий - продажу. Также будет установлен ордер на стоп-лосс на определенном расстоянии от цены открытой сделки, если переменная стоп-лосса больш
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индекс
Trust EA MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
Эксперты
Trust EA   - это настоящий инструмент трейдера, работающий по понятному принципу, со своими достоинствами и недостатками, поэтому подойдёт не всем, но для некоторых пользователей может стать лучшим торговым роботом. * Ограниченное специальное предложение - скидка  50% от полной стоимости продукта. Только 5 копий по этой цене. Финальная цена 997$ * Обсудить сложности торговли на Форекс здесь:   чат "Age of Expert Advisors" . Логика Я занимаюсь алгоритмическими системами торговли с 2015 года, и,
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
Эксперты
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
Эксперты
Полностью автоматизированный ЭА, основанный на принципах спроса и предложения . Первый , кто предложил полностью автоматизированный советник спроса и предложения. Теперь торговля стала проще: возьмите под полный контроль свои торговые стратегии с помощью удобной графической торговой панели. Вы получаете высококачественное программное обеспечение для алгоритмической торговли, охватывающее все стили торговли: ручной, полуавтоматический и полностью автоматический. Благодаря широкому спектру настрое
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
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XAU Sentinel Sniper
Nadjib Amari
5 (4)
Эксперты
XAU Sentinel — Smart-Money Institutional Engine XAU Sentinel — это Expert Advisor для XAUUSD (Золото). Версия 3.3 добавляет опциональный фильтр Magic Box на основе дневного диапазона и переработанный drawdown guard, с тем же акцентом на защиту капитала и контролируемое исполнение, что и в предыдущих версиях. Основная технология — SMC Multi-Strategy Engine Структурный движок Smart Money Concepts XAU Sentinel использует модульный фреймворк из 10 SMC-стратегий. EA анализирует структуру рынка и отк
TradeSync Local Trade Copier MT4
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Утилиты
Описание TradeSync Pro — это техническая утилита, предназначенная для локальной синхронизации сделок между терминалами MetaTrader, работающими на одном компьютере. Она оптимизирована для управления счетами, сравнения исполнения у разных брокеров и стратегической репликации сделок. Лицензирование и Кроссплатформенная Совместимость Программа поддерживает различные сценарии синхронизации в зависимости от используемых платформ. Обратите внимание на следующие требования: Одна платформа: Для копирован
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Описание TradeSync Pro — это техническая утилита, предназначенная для локальной синхронизации сделок между терминалами MetaTrader, работающими на одном компьютере. Она оптимизирована для управления счетами, сравнения исполнения у разных брокеров и стратегической репликации сделок. Лицензирование и Кроссплатформенная Совместимость Программа поддерживает различные сценарии синхронизации в зависимости от используемых платформ. Обратите внимание на следующие требования: Одна платформа: Для копирован
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Magic Box Indicator
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Magic Box — Сигналы пробоя диапазона сессии Magic Box определяет дневной диапазон-ориентир — «Box» — и отмечает пробойные входы, когда цена закрывается за пределами этого диапазона. Сигналы рассчитываются только по закрытым свечам, без перерисовки. Что отображается на графике: Box — закрашенный диапазон-ориентир, отрисовывается один раз в день и показывает ключевой уровень для наблюдения Стрелки BUY — появляются, когда бычья свеча полностью закрывается выше Box Стрелки SELL — появляются, когда м
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