Gold Buster EA

5

Gold Buster: Алгоритмическая Оптимизация Торговли Золотом (XAU/USD)

Представляем Gold Buster — инновационную экспертную систему, специально разработанную для торговли финансовым инструментом XAU/USD. Интегрируя передовые достижения в области искусственного интеллекта (ИИ), Gold Buster представляет собой не просто автоматизированное решение, а высокоинтеллектуальный комплекс, способный к круглосуточному анализу рынка и автономному принятию торговых решений в сегменте драгоценных металлов.

Gold Buster синтезирует проверенные стратегии профессиональных трейдеров с революционными методами машинного обучения и нейронных сетей. Этот синергетический подход позволяет системе осуществлять анализ рыночных данных и генерировать торговые сигналы с эффективностью, превосходящей когнитивные и вычислительные возможности человека. Полная автоматизация процессов — от сбора и интерпретации данных до идентификации паттернов и исполнения ордеров с высокой степенью точности — минимизирует психологическую нагрузку и устраняет необходимость постоянного мониторинга рынка.

Ключевые Функциональные Преимущества Gold Buster:

  • Передовая AI-Архитектура: Система способна обрабатывать и интерпретировать колоссальные объемы исторических и текущих рыночных данных для высокоточного предиктивного моделирования ценовых движений.

  • Адаптивное Обучение: Gold Buster непрерывно адаптируется к динамично меняющимся рыночным условиям, оптимизируя свои внутренние алгоритмы посредством механизмов самообучения.

  • Специализация на XAU/USD: Алгоритмическая база Gold Buster специально оптимизирована для учета уникальных характеристик и высокой волатильности рынка золота (XAU/USD).

  • Нейросетевой Анализ: Применение глубоких нейронных сетей обеспечивает выявление латентных рыночных тенденций и нелинейных зависимостей, неочевидных для традиционных методов анализа.

  • Автономная Эксплуатация 24/5: Gold Buster функционирует непрерывно в течение торговой недели, исключая пропуск потенциально прибыльных торговых возможностей.

  • Мгновенное Исполнение Ордеров: Высокоскоростное исполнение торговых приказов минимизирует эффект проскальзывания и оптимизирует ценообразование сделок.

  • Кастомизируемые Параметры Риска: Гибкие настройки управления риском позволяют пользователю тонко регулировать экспозицию к рыночным колебаниям в соответствии со своей риск-толерантностью.

  • Интуитивный Интерфейс: Несмотря на сложную внутреннюю архитектуру, пользовательский интерфейс Gold Buster разработан для обеспечения максимальной простоты освоения, делая его доступным даже для начинающих трейдеров.

Методология Торговой Логики:

Торговая логика Gold Buster базируется на алгоритмически точном определении оптимальных точек входа для позиций на покупку (Buy), используя интегрированный комплекс индикаторов и предиктивных моделей. Система избегает чрезмерной торговой активности, вместо этого проявляя терпение и ожидая формирования высоковероятных паттернов для входа в сделку.

Gold Buster как Ваш Стратегический Партнер:

  • Оптимизация Временных Ресурсов: Автоматизация торгового процесса существенно высвобождает время пользователя.

  • Элиминация Эмоционального Дисбаланса: Исключение человеческого фактора минимизирует влияние эмоций на принятие торговых решений.

  • Получение Технологического Преимущества: Использование передовых ИИ-технологий обеспечивает конкурентное превосходство на рынке.

Перестаньте упускать возможности — интегрируйте Gold Buster в свою торговую стратегию и раскройте потенциал рынка XAU/USD!

Технические Спецификации:

Параметр Значение
Торгуемый Актив Исключительно XAU/USD (Золото).
Рекомендуемый Таймфрейм H1 (возможна адаптация для других таймфреймов).
Тип Счета Hedging.
Настройки Оптимальные параметры предустановлены по умолчанию. Настоятельно рекомендуется проведение тщательного бэктестирования и демо-торговли перед началом реальной эксплуатации.
Стратегия Ориентирована исключительно на открытие позиций на покупку (Buy). Gold Buster не применяет высокорискованные методологии, такие как сеточные ордера (grid trading) или усреднение Мартингейла. Закрытие позиций осуществляется по заранее заданным сигналам, достижении уровней Stop Loss или Take Profit. Предусмотрена опция увеличения частоты сделок, что может повысить риски.
Параметры Включают "Progressive lot", "Fixed lot", "Max positions", "Time delay", "Max spread", "Stop loss", "Take profit" и другие настраиваемые переменные.


Торговля на рынке Forex сопряжена с высоким уровнем риска и может привести к значительным финансовым потерям. Перед использованием Gold Buster убедитесь в полном понимании всех сопутствующих рисков.

Отзывы 2
Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.12.23 06:43 
 

It's truly worth the price — it has generated profits several times over in a short period. Thanks to the respectful author; I hope they respond more quickly to inquiries.

Рекомендуем также
Silver Buster EA
Svetlana Cherepanova
Эксперты
Silver buster: алгоритмическая оптимизация торговли серебром (XAG/USD) Представляем Silver Buster — инновационную экспертную систему, специально разработанную для работы с финансовым инструментом XAG/USD. Интегрируя передовые достижения в области искусственного интеллекта (ИИ), Silver Buster представляет собой не просто автоматизированное решение, а высокоинтеллектуальный комплекс, способный к круглосуточному анализу рынка и автономному принятию торговых решений в сегменте драгоценных металлов.
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Эксперты
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectabl
KingKong MT5
Agus Santoso
Эксперты
Версия MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/90077. Версия MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/103136 Экспертный советник (EA) «KingKong» — это сложный торговый алгоритм, разработанный для рынка Форекс и использующий стратегию прорыва, которая активируется в периоды повышенной ликвидности рынка. Этот советник создан для извлечения выгоды из значительных движений цен, которые происходят при резком росте объема торгов, гарантируя, что сделки выполняются в оптимальные моменты рын
News Advisor MT5 Pro
Zakaria Rachid
Эксперты
This Expert Advisor is designed for news trading. This version is the professional version for MT5. The price of this version is going to be 50 USD for a limited number of copies. The Final price is 99 USD. Please find below the MT4 version of the expert: News Advisor MT4 Pro. The main advantage of this expert is that it’s offering backtesting capabilities (something that is not found in most news expert advisors). This ability gives you the opportunity to optimize and test the efficacity, the s
Forex Daily Scalping EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Forex Daily Scalping EA is a professional scalping advisor for daily work on the FOREX currency market. In trading, along with experience, traders usually come to understand that the levels of accumulation of stop orders, price and time play a significant role in the market. - Recommend ECN broker with LOW SPREAD: IC Market , Exness, NordFX , FXPRIMUS , Alpari , FXTM PARAMETERS: PRICE - the price distance to be covered in the allotted time period; TIME - time allotted in seconds; HL_PERIOD - n
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Boom and Crash Indices Killer EA
Joseph Wonder Obasi
Эксперты
Introducing the Boom and Crash Indices Killer EA for MT5 Welcome to the next evolution in trading with the Boom and Crash Indices Killer EA, specifically designed for MetaTrader 5 (MT5). This expert advisor (EA) is engineered to trade Boom and Crash indices with unparalleled precision, leveraging advanced price action strategies. Here’s a comprehensive overview of what makes this EA a must-have tool for traders looking for consistent profitability and robust performance. Key Features and Benefit
Arbitrage Triangle Pro
Kuldeep Krishnat Konde
Эксперты
BLACK FRIDAY OFFER! Hello Traders!!  Unlock Risk-Free Profits with Triangular Arbitrage! The forex market is full of hidden opportunities — and most traders never see them. But you’re not “most traders.” Our Triangular Arbitrage Bot finds and executes price discrepancies across three currency pairs in milliseconds… No emotions No hesitation Just pure efficiency Ready to trade smarter, not harder? Keep these pairs in market watch while backtesting as it is multi pair EA -  E
Bot RSI and Bollinger Bands
Aurelio Miguel Machado Da Silva
Эксперты
Этот робот - автоматизированный инструмент торговли, который использует два популярных индикатора для выявления возможностей торговли на рынке Forex. Индикатор RSI (Relative Strength Index) является техническим индикатором, который измеряет относительную силу актива по сравнению с другими активами на рынке. Bollinger Bands - это индикатор, который измеряет волатильность рынка и помогает определить пределы цен для определенного актива. Робот для торговли с использованием индикаторов RSI и Bollin
Nwersiasf Forex by Gerega
Illia Hereha
Эксперты
Эта стратегия сочетает   конверт Надарая-Уотсона ,   RSI (индекс относительной силы)   и   ATR Stop Loss Finder , чтобы находить надежные торговые сигналы и управлять стоп-лоссом на основе волатильности. Подходит для   следования за трендом и торговли на откатах . Как работает: •   Конверт Надарая-Уотсона   – индикатор, основанный на регрессионном сглаживании, определяет динамические уровни поддержки и сопротивления. •   RSI   – измеряет силу тренда и выявляет перекупленность/перепроданность.
FREE
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Price Action Master
VALU VENTURES LTD
Эксперты
Advanced Price Action Master EA - Multi-Strategy Trading System Advanced Price Action Master EA is a professional Expert Advisor that combines multiple analytical approaches, including order flow analysis and Ichimoku with Fibonacci, for automated market execution. Core Strategies: Order Flow Analysis:   Utilizes concepts including order blocks and liquidity analysis. Ichimoku Cloud System:   Multi-timeframe confluence analysis for trend confirmation. Fibonacci Analysis:   Automated detection o
Everest Gold
Juwita Sari
1 (1)
Эксперты
Limited-Time Launch Offer: Don't miss the opportunity to acquire the EVEREST GOLD EA at the lowest possible price. Our pricing model rewards the earliest adopters: Launch Price  : $99. Now  price up to $299           Next Price:  $399  :) Final Price will be   $749. Act fast to lock in your lifetime license at the best price! EVERST GOLD EA : Advanced Trading System for Gold (XAUUSD) in H1 Timeframe Are You Ready to Automate Your Gold Trading with Algorithmic Strategy? Introducing EVEREST GOLD
Violet Panther Scalper MT5
Renato Takahashi
Эксперты
Violet Panther Scalper MT5 is specially designed to work as scalper and a trend trade system. Panther strategy is based on two moving average crosses and candlestick reader relative to theses averages. A trade in filter based on ATR values can be configured to make EA works only on true trends. So, if trigger condition is true, Panther strat to trade on each new condition achieved. An aditional trend filter can be configured based on TRIX indicator , making possible to confirm such trend behavio
Simple Time range breakout
Catherine Njeri Muriithi
Эксперты
This strategy takes place in the first 20 to 60 minutes of the market opening as the markets are very volatile during this period. The currency pair price’s distance from the high or low price will indicate if you can enter a buy position or a sell position. You are advised to use this tester with caution. All the input variable are fairly simple optimize and try it out with different currency pairs and once comfortable use it in a real account. All the best.
GoldenEagle
Chantal Thys
Эксперты
GoldenEagle – Smart Trend Trading EA GoldenEagle is a powerful and intelligent Expert Advisor designed to trade trending markets with precision and consistency. Built for MetaTrader 5, this EA combines Moving Average crossovers, RSI filters, and volatility detection (ATR) to identify high-probability trading opportunities. Key Features: Trend-Based Logic – Trades only in strong, confirmed market trends RSI Filtering – Avoids overbought/oversold traps ATR Volatility Filter – Detects
Envelopes RSI Zone Scalper
Allan Munene Mutiiria
Эксперты
Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA Unleash your trading edge with the Envelopes RSI Zone Scalper MT5 EA , an Expert Advisor for MetaTrader 5, engineered to thrive in any market—forex, commodities, stocks, or indices. This dynamic EA combines the precision of Envelopes and RSI indicators with a zone-based scalping strategy, offering traders a versatile tool to capitalize on price movements across diverse instruments. Whether you’re scalping quick profits or navigating trending markets, this EA del
FREE
MSHia Multi Strategy Hedge Multi pair Retail
Roberto Tavares
Эксперты
The trading strategy is based on over 10 years of successful experience in trading based on the strength of a candle and percentage of the body in relation to the entire Candle (Strong Candle) and/or (depending on the configured parameters) on a moving average long-period triple trend (JMA) combined with the current chart's time moving average with constant bands and AWESOME oscillator or even Bollinger Bands, all of which can be combined as desired to allow a safer market entry. Combined with
Black Gold M1
Thomas Bradley Butler
Эксперты
OPTIMIZE BEFORE BACKTEST AND USE Trade crude oil with this EA.  No EA turns hundreds into millions in a year or 2, This is a lie if presented this way.  Black Gold trades Brent Crude on 1 min charts.  It uses RSI, moving averages and directional indicators.  Try it out, load it onto the tester if you have the history and ability to trade Brent crude.    Adjust and optimize to get the most out of the expert advisor
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
Эксперты
Важное примечание: Для обеспечения полной прозрачности я предоставляю доступ к реальному инвесторскому счёту, связанному с этим EA, что позволяет вам отслеживать его производительность в реальном времени без каких-либо манипуляций. Всего за 5 дней весь первоначальный капитал был полностью выведен, и с тех пор EA торгует исключительно за счёт прибыли, без какого-либо воздействия на первоначальный баланс.Текущая цена в $199 — это ограниченное предложение при запуске, и она будет увеличена после п
Pip Titan Cable Maverick Pro
Gabriel Oreoluwa James
Эксперты
Pip Titan Cable Maverick Pro 2.0 is a cutting-edge expert advisor (EA) designed specifically for GBP/USD traders operating on the H1 timeframe. This EA leverages sophisticated algorithms and a robust set of protections to deliver consistent, efficient, and secure trading experiences. Suitable for both seasoned traders and newcomers, Cable Maverick Pro 2.0 empowers users to achieve their trading objectives with precision and confidence. Key Features : Optimized for GBP/USD : Fine-tuned to identi
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Volatility Pullback
Heri Yusufu Kaniugu
Эксперты
Volatility Pullback EA is an automated trading system developed exclusively for XAUUSD (Gold) . The EA trades pullbacks during high-volatility conditions using auto-generated grid levels that dynamically adapt to current market volatility, allowing intelligent position scaling during price retracements instead of fixed grid spacing. To protect trading capital, especially on small and cent accounts , the EA includes equity protection that automatically pauses trading when predefined equity limits
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Эксперты
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Эксперты
The Keltner Grid Scalper MT5 EA is an automated trading system for MetaTrader 5 platforms. It uses the Keltner Channel indicator for entry signals in a grid-based strategy. This EA generates trades based on Keltner Channel crossovers and manages them through baskets. We designed it for forex pairs on timeframes from M5 to H1 but you can test and optimize on any other. The system organizes trades into baskets, with options for lot sizing, breakeven adjustments, and trailing stops. It includes da
FREE
Bollinger Breakout Pro
Micheal
Эксперты
Strategy Type: News-Based Trading with Technical Indicators for EURUSD Pair 15 Minute Timeframe With Darwinex Broker (Default Setting) After every 30 sales, the price for EA will increase by 20%, ensuring your EA's value grows as demand rises Key Features: News Filter Integration: The EA incorporates an advanced news filter that monitors upcoming economic events, utilizing data from a reliable news feed. This ensures your trades are aligned with market movements influenced by high-impact news r
Forex Bacteria
Kaloyan Ivanov
Эксперты
Советник Forex Bacteria для MetaTrader 5 Forex Bacteria — это автоматический экспертный советник (EA), разработанный для MetaTrader 5. Так же как полезные бактерии симбиотически сосуществуют с нами в природе, мы стремимся гармонично и симбиотически сосуществовать с рынками. Это советник типа "подключи и работай", где вам нужно только установить предпочтения управления рисками и выбрать дни недели для торговли. За последние 12 лет он был сфокусирован и оптимизирован для трех основных валютных пар
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Эксперты
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
NonSimulated Gold Scalper
Ankan Biswas
Эксперты
NonSimulated Gold Scalper is a precision-built expert advisor designed for gold trading on Exness, optimized specifically for the 30-minute timeframe (M30). It uses a dynamic price structure and trend-following logic to generate stable and reliable profits. This EA features tight risk control: Take Profit : 4444 points Stop Loss : 2222 points Trailing SL Activation : 1111 points Trailing Step : 555 points The EA intelligently avoids trading during consolidation phases using a smart swing-detecti
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.72 (36)
Эксперты
AOT MT5 - Мультивалютная система с искусственным интеллектом нового поколения Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   ВАЖНО! После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по установке и инструкции по настройке: Ресурс Описание Понимание торговой частоты AOT Почему бот не торгует каждый день Как настроить AOT Bot Пошаговое руководство по установке Set files AOT MT5 - это продвинутый Expert Advisor, работающий н
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (13)
Эксперты
С пециальная цена  $109  (обычная цена: $365) . Руководство по настройке и использованию :  ABS Channel . Мониторинг в реальном времени:   ABS Signal .  Файл настроек от реального сигнала Базовый файл настроек Что такое ABS EA? ABS EA — это профессиональный торговый робот, разработанный специально для XAUUSD (золото) на таймфрейме H1. Он основан на системе Мартингейл с встроенным контролем рисков . Разработанный как для начинающих, так и для опытных трейдеров, ABS EA прост в настройке, по
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (4)
Эксперты
X Fusion AI — Нейро-адаптивная гибридная торговая система Скидка на ограниченное время. Осталось всего 7 из 20 — почти распродано. Текущая цена по акции — 149 долларов, скоро вернётся к 999 долларам. Демонстрация работы Реальная торговая производительность После покупки, пожалуйста, не забудьте написать нам в личные сообщения, чтобы получить рекомендуемые параметры, инструкции, меры предосторожности, советы по использованию и другую информацию. Большое спасибо за вашу поддержку. 1. Обзор X Fus
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (1)
Эксперты
Cryon X-9000 — автономная торговая система с квантовым аналитическим ядром РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ: https://www.mql5.com/en/signals/2347543  Пока многие трейдеры манипулируют результатами, используя советники на центовых счетах или на минимальных балансах , — тем самым фактически показывая, что они не доверяют собственным системам , — данный сигнал работает на реальном счёте в $20 000 . Это отражает реальную инвестицию капитала и обеспечивает прозрачную работу без искусственного завышения показателей
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Эксперты
How To Trade Pro (HTTP) EA — профессиональный торговый советник для торговли любыми активами без мартингейла и сеток от автора с 25+ годами опыта. Большинство топовых советников работают с растущим золотом. Они блестяще выглядят в тесте… пока золото растёт. Но что будет, когда тренд исчерпает себя? Кто защитит ваш депозит? HTTP EA не верит в вечный рост — он адаптируется под меняющийся рынок и создан, чтобы широко диверсифицировать ваш инвестиционный портфель и защитить ваш депозит. Он — дисципл
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
Эксперты
Первый в мире публичный алгоритм Арбитража между Gold и Bitcoin! Сделки открываются каждый день! Live Signal -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Рекомендуемые брокеры со временем как:  IC Markets Торгуемые пары:  XAUUSD, BTCUSD Символ для прикрепления:  XAUUSD H1 Обязательно проверьте, чтобы в окне  «Обзор Рынка » были добавлены торгуемые валютные пары! Тип счета: ECN/Raw Spread Настройки Префикса: Если у вашего брокера валютная пара имеет префикс у символа, например - XAUUSD _i То
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.67 (51)
Эксперты
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Другие продукты этого автора
Silver Buster EA
Svetlana Cherepanova
Эксперты
Silver buster: алгоритмическая оптимизация торговли серебром (XAG/USD) Представляем Silver Buster — инновационную экспертную систему, специально разработанную для работы с финансовым инструментом XAG/USD. Интегрируя передовые достижения в области искусственного интеллекта (ИИ), Silver Buster представляет собой не просто автоматизированное решение, а высокоинтеллектуальный комплекс, способный к круглосуточному анализу рынка и автономному принятию торговых решений в сегменте драгоценных металлов.
Flatera
Svetlana Cherepanova
Эксперты
Представляем Flatera – высокоинтеллектуального Форекс бота, чья прибыльность и стабильность построены на фундаменте одной из самых надёжных и проверенных временем торговых стратегий: возврате к среднему (Mean Reversion) . Flatera разработан для того, чтобы систематически извлекать прибыль из естественной тенденции рынка возвращаться к своей статистической норме. Форекс бот с предустановленным сетом для торговли на тайм-фрейме H1 и ниже для валютной пары AUDUSD. Обладает хорошей стабильностью и
Фильтр:
Mohsen Moshiri
267
Mohsen Moshiri 2025.12.23 06:43 
 

It's truly worth the price — it has generated profits several times over in a short period. Thanks to the respectful author; I hope they respond more quickly to inquiries.

Krzysztof Sitko
817
Krzysztof Sitko 2025.12.18 15:28 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Ответ на отзыв