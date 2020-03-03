AVWAP Sniper – EA Beschreibung

AVWAP Sniper richtet sich strategisch auf Anchored VWAP-Level in Kombination mit MA-Richtung und MFI-Kontrolle, um hochwahrscheinliche Trade-Setups zu identifizieren. Öffnet nur einen Trade pro Signal, um Risiko zu steuern und Chancen gezielt zu nutzen.

Indikator: Vollständig integriert, kostenlos verfügbar: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site

Risikomanagement: Max Risk Percentage begrenzt Verluste, ATR-basierte SL/TP passen sich der Volatilität an.

Magic Number: Eindeutige Kennung, verhindert Konflikte bei mehreren EAs.

Trades werden nur ausgeführt, wenn VWAP-Level, MA-Richtung und MFI übereinstimmen. VWAP Anchor Start Point definiert Startdatum und -zeit für die Analyse, sodass die Berechnung der AVWAP mit der gewählten Strategie und Handels-Session übereinstimmt.