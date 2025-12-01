AVWAP Sniper

Questo EA mira strategicamente ai livelli di Anchored VWAP, combinati con la direzione della media mobile e il controllo del Money Flow Index (MFI), per identificare setup di trading ad alta probabilità.

Progettato per un’esecuzione precisa: questa versione apre una sola operazione per segnale di ingresso, aiutando i trader a gestire l’esposizione e sfruttare le opportunità di mercato chiare.

Utilizza un indicatore Anchored VWAP personalizzato, scaricabile gratuitamente (non obbligatorio, completamente integrato nell’EA): Scarica qui

Panoramica sulla gestione del rischio:

Percentuale di rischio massima: limita l’esposizione totale assicurando che le perdite combinate di posizioni aperte e chiuse non superino mai una percentuale definita dall’utente del saldo del conto.

Stop Loss e Take Profit basati su ATR: i livelli dinamici di SL e TP sono calcolati utilizzando l’Average True Range (ATR) moltiplicato per fattori configurabili. Si adatta alla volatilità attuale del mercato, dando ai trade lo spazio necessario pur mantenendo un controllo disciplinato del rischio.

Nota sull’attività di trading:

Questo EA esegue operazioni solo quando si verificano setup ad alta probabilità basati sui livelli di Anchored VWAP, la direzione della media mobile e i filtri MFI. Durante i periodi in cui le condizioni di mercato non soddisfano questi criteri, l’EA può rimanere inattivo.

Punto di inizio VWAP Anchor:

L’utente deve regolare il punto di inizio del VWAP Anchor alla data e ora desiderate da cui l’EA deve iniziare ad analizzare e operare. La scelta di un ancoraggio appropriato assicura che il calcolo AVWAP sia allineato con la sessione di trading e gli obiettivi strategici.

Numero Magico Unico: un identificatore unico per le operazioni di questo EA. Utile quando si eseguono più EA sullo stesso account per evitare conflitti tra trade.