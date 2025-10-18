Zenith FX EA MT5

3.79

Zenith FX – продвинутая механическая AI-система

Обзор
Zenith FX представляет новое поколение алгоритмической архитектуры, созданное для институционального уровня точности на инструментах XAUUSD (золото) и USDJPY (доллар/иена). Основанный на аналитической платформе, заложенной в Axon Shift и Vector Prime, данный советник объединяет усовершенствованную нейронную структуру, способную адаптироваться к реальной волатильности, изменению ликвидности и кросс-активным корреляциям между металлами и валютами.
Советник работает полностью автономно, анализируя рыночную структуру на нескольких таймфреймах и синхронизируя моменты входа с глобальными торговыми сессиями.

РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ GOLD DQS: https://www.mql5.com/en/signals/2343270

РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ USDJPY: https://www.mql5.com/en/signals/2308259

Количество копий строго ограничено — только первые 7 копий доступны по цене $399.
Следующие 5 копий будут продаваться по цене $499,
далее каждые 5 копий — повышение цены на $100.

Ранние покупатели получают пожизненный доступ по минимальной стоимости.



Основная архитектура

Neural Core (Нейронное ядро)
Центральный интеллектуальный модуль, поддерживающий внутренний баланс системы. Он обрабатывает многовременные данные ликвидности, координирует взаимодействие между сигнальным модулем, управлением рисками и логикой исполнения, обеспечивая согласованную работу на обоих инструментах.

Adaptive Signal Layer (Адаптивный сигнальный слой)
Преобразует сложные паттерны рыночных данных золота и иены в торговые сигналы. Слой фильтрует рыночный шум, выделяет статистически устойчивые структуры и подстраивает логику под текущие волатильные и импульсные условия каждого актива.

Dynamic Risk Engine (Динамический риск-модуль)
Постоянно перекалибровывает торговое воздействие в реальном времени в зависимости от распределения волатильности, уровня спреда и глубины ликвидности. Модуль динамически регулирует размер позиции, поддерживая пропорциональный риск как в спокойные, так и в турбулентные периоды рынка.

Quantum Synchronizer (Квантовый синхронизатор)
Собственный временной механизм, синхронизирующий торговые решения с глобальными циклами ликвидности. Он обеспечивает временную точность между основными торговыми сессиями — азиатской, лондонской и нью-йоркской — оптимизируя входы в периоды наибольшей активности по XAUUSD и USDJPY.

Принципы работы
Zenith FX не использует сетку, мартингейл и усреднение. Он следует модели единичного точечного входа, основанной на адаптивной калибровке волатильности и временной синхронизации.
Система открывает сделки выборочно, только при полном совпадении многослойных аналитических условий, уделяя приоритет точности, а не частоте сигналов.

Рекомендованная среда
Инструменты: XAUUSD, USDJPY
Таймфрейм: H1
Тип счёта: ECN / Raw Spread
Минимальный депозит: от 500 USD (рекомендовано)
Автоторговля: включена

Все ключевые параметры заранее оптимизированы и не требуют ручной настройки. Единственный параметр, который можно изменять, — уровень риска, позволяющий адаптировать торговую активность под ваш капитал и условия брокера.

Совместимость
Zenith FX может работать совместно с другими советниками в одном терминале. При использовании на одном счёте каждому советнику необходимо назначить уникальный Magic Number, чтобы исключить пересечение сделок.

Концепция дизайна
Zenith FX является результатом прикладных исследований в области механического торгового интеллекта. Он воплощает философию синхронизации, а не предсказания: систему, которая адаптируется к волатильности, следует за потоками ликвидности и сохраняет структурную дисциплину при любых фазах рынка, как на золоте, так и на валютных парах.

Дисклеймер
Данная система предназначена как инструмент для поддержки индивидуальных торговых решений. Все представленные результаты, моделирование и тестирование носят исключительно информационный характер и не гарантируют будущую прибыльность. Перед использованием в реальной торговле пользователь должен убедиться в корректной настройке риск-менеджмента и совместимости торговой инфраструктуры.


Отзывы
ZecoFactory
24
ZecoFactory 2025.11.21 12:45 
 

Currently, it's been great. I've been using it for a week now, and it's an excellent product. I've set my risk level to 2. Thank you, Maxim!

Gabriel Rodrigues Chiqueti
258
Gabriel Rodrigues Chiqueti 2025.11.02 15:13 
 

Zenith has been showing strong and stable results. The strategy is smart, the execution is smooth, and it works well even in different market conditions. The developer is very professional and provides quick, helpful support whenever needed. I’m very satisfied with the EA and the service — totally worth it! ⭐⭐⭐⭐⭐

Nobu
95
Nobu 2025.10.29 05:31 
 

バックテストでは素晴らしい結果でした。実際の取引が楽しみです。全て順調にいくことを願っています。

Outro
Manuel Gonzales
5 (3)
Эксперты
" Outro " is an expert in automated " multi-symbol " trading that requires the trader to test on the pair of his choice and modify the entries according to his convenience. This Expert Advisor has been designed with non-optimized inputs, and   uses a Martingale system   for risk management. It is very important to read the   blog   post before you start. Enter to the private group .  Outro   uses two main indicators,   Relative Strength Index and Stochastic Oscillator , for input decision making
FREE
Bfg 9K Gold Killer
Eugen Funk
5 (4)
Эксперты
BFG 9000 is a unique system that trades your account 100% hands-free with   live-proven algorithms . Validated in live trading for 12 months. No Grid, no Martingale. The craziest part is however the ability to   manage your own trade decisions . The built-in AI takes your trades and manages them into profit. Safe Haven BFG includes a very stable algorithm that runs on 100% autopilot. It does not use Grid and no Martingale - thus you can be very sure, that it won't destroy your account. The syst
Xgrid Scalper MT5
Prafull Manohar Nikam
Эксперты
This trading robot is strictly made for 10K Capital Trading Account and EURUSD H1. DO NOT use it on smaller accounts, because it has minimum free margin limit i.e. Free Margin > 500 (this value is in "actual money" not in "percentage"!) This is a Simple Grid Trading System which works on ADX indicator's volatility and with High Winrate. IMPORTANT: Default input settings are the bare minimum settings (not ideal) instead use the recommended settings (OR find your own best settings) provided in th
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
Эксперты
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Эксперты
Intersection EA является полностью автоматизированной программой (торговый робот), выполняющий торговые сделки на валютном рынке в соответствии заданному алгоритму и индивидуальным, для каждого инструмента, торговым настройкам. Intersection EA прекрасно подходит как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов, которые имеют солидный опыт торговли на финансовых рынках. Трейдеры и программисты нашей компании, Kalinka Capital OU, работали над созданием и развитием форекс робота Intersection
EA Catcher of paranormal activity GBPUSD m15
Sergey Demin
Эксперты
Полностью автоматический советник, инструмент  GBPUSD . Таймфрейм  м15 . Терминал MT5 ChatGPT O1  глубоко проанализировал все загруженные мною котировки GBPUSD с высоких таймфреймов, с целью поиска безопасной стратегии; выявил паранормальную активность этого инструмента. Советник отслеживает такие нетипичные активности GBPUSD и мгновенно среагирует попыткой войти в противоположную сторону. Каждый ордер защищен стоп-лоссом. Один ордер может разбиваться максимум на три ордера. Для каждого ордера
Willain72ATM
He Ping Qing
Эксперты
This strategy is mainly suitable for audcad, audnzd, audcad, audusd (Best) and other currencies. It uses batch closing and hedging strategies, with a maximum position of 9 orders.The maximum floating loss of 10 years is about $1,000, and the average monthly return is about 5-10%.It is recommended to operate 2-3 currencies with 3000usd. Parameter description: Clots: initial single quantity; NoTrade1: No trading time 1, it is recommended to avoid the data release time at night. Except for Clots,
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
Эксперты
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
EURUSD 1min scalper
Catalin Adelin Iovan
Эксперты
Features An amazing scalper created for EURUSD 1 min time frame. Compared to the 5 min version https://www.mql5.com/en/market/product/54412#!tab=overview , this one is a higher risk/ reward . Just like the 5 min version, this one needed more than 500h of optimization . It was made in mind for IC markets MQL5 platform, an adapted for their data, but I suppose it must works on other brookers as well. I will also publish soon the MT4 version for IC markets as well. Description Strategy is made fro
Go Long Advanced
Phantom Trading Inc.
5 (7)
Эксперты
EA Go Long реализует продвинутую внутридневную торговую стратегию, основанную на принципе систематической ежедневной торговли с множественными техническими подтверждениями. В то время как многие трейдеры ищут сложные алгоритмы, этот EA сочетает простые, но эффективные концепты с продвинутым управлением рисками и множественными техническими фильтрами. EA открывает позиции в определенное время каждый день, но только когда рыночные условия соответствуют множественным техническим индикаторам. Этот
FREE
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
RoboInvest
Vasil Georgiev Todorov
Эксперты
# RoboInvest RoboInvest is a professional grid-based Expert Advisor built for XAUUSD (Gold) on the M5 timeframe. It combines moving average crossovers, ATR volatility filter, and optional RSI confirmation to deliver highly adaptive entries during trending conditions. --- ## Strategy Overview - Entry signals based on fast MA vs slow MA (3 / 20 by default) - Optional RSI filter (entry when RSI confirms trend bias) - Grid logic with lot multiplier (default: 1.12) - Works during sp
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
Эксперты
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
Эксперты
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Gold Trend Accelerator Combo
Phinnustda Warrarungruengskul
Эксперты
Smart Multi-System EA for XAUUSD (Gold) Gold Trend Accelerator Combo is a professional multi-strategy Expert Advisor designed specifically for XAUUSD (Gold) . It combines trend-following and counter-trend logic in one integrated system to adapt to different market conditions — whether gold is trending strongly or moving in volatile ranges. This EA is built for traders who want controlled risk , clear structure , and no grid or martingale . Live signal MT5 :   Click Here Instant Setup:  Get the
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
ESTARIX
326
ESTARIX 2025.12.09 07:13 
 

BEWARE!! SCAMMER & OVERFIT EAs Long story short: Maxim’s EAs are all overfit & have huge stop losses. Your account will eventually have large losses. He’s also likely scamming all of us knowing his EAs are not good. I purchased Axonshift about 3 months ago, then later on Zenith & Vectorprime. Axonshift did well for a couple months. It was trading significantly less than backtests (BT), but it still did ok. Then around mid-November, everything fell apart. Axonshift hit a stop loss (SL), and another trade went within 5 pips of SL less than a week later. Then Vectorprime hit SL, then Zenith hit SL. All of this was within 2 weeks. Mind you, that the win rates for these EAs are 99%+. These EAs are massively overfit, and have crazy reward to risk ratios, where you need 90%+ win rates usually just to break even. These 3 EAs trade VERY similarly. I see them as copies of each other with different entry times. They were all released within a week of each other. I believe this was to maximize profits. If quality was the focus, he would have continued to develop Axonshift only. After I purchased his 4th EA, ZenovaFx, I negatively reviewed it to prevent other people from losing massive amounts of money. ZenovaFx, like the others, had 99%+ win rate. Believe it or not, the very first live trade after publication was a full blown SL. Anyone running risk level 2 would have instantly lost 63% of their account. Risk level 1 would have lost 20%. A little after this point, Maxim knew the EA was a failure and removed it completely from MQL5. You can still search for the signal account, which is still live under Maxim’s profile. He abandoned the project a mere 2 weeks after release when it failed, instead of improving it or refunding customers (this would have been the ethical thing to do). Here’s where things get interesting. Another customer of Maxim reached out to me to point out something strange. Another MQL5 seller by the name “Solomon Din” published the signal for ZenovaFx (with Maxim as author) on Nov. 21, 2025. This was 1 day before Maxim released ZenovaFx (Nov. 22, 2025). How is this possible if “Solomon Din” wasn’t Maxim, or at least affiliated with Maxim? Very peculiar. Furthermore, Solomon Din also has project abandonment (Starspire Capital AI EA & Luminar AI Chat EA) issues and recently released a new EA (CryonX) that operates strikingly similar to Maxim’s EAs. Could it be just coincidence? My beliefs: Maxim has multiple accounts selling similar overfit EAs to people, he knows the EAs don’t work so his business is scamming people into buying them. Do your own research people. It’s all out there if you go and look. Don’t buy his EAs. Some stats: Axonshift Backtest win rate: 99.55% TP: 45 pips SL: 310 pips 87.34% win rate needed to stay even. 1:6.9 reward to risk that ends up being even worse than this since most trades close at breakeven. Lost 3 out of last 10 trades, which means it needs a straight 21+ trades going to full TP to breakeven. Live trading winrate: 70% Vectorprime Backtest win rate: 99.48% TP: 27 pips SL: 310 pips 1:11.6 reward to risk that ends up being even worse than this since most trades close at breakeven. 92.06% win rate needed to stay even. Lost 2 out of last 9 trades, which means it needs a straight 23+ trades going to full TP to breakeven. Live winrate: 78% Zenith Backtest winrate: 99.00% TP: 5.7 pips SL: 49.8 pips 89.69% win rate needed to stay even. 1:8.7 reward to risk that ends up being even worse than this since most trades close at breakeven. Live win rate: 95% (this is ok now, but it will fail, it’s a matter of time) **see comments for pictures

Maxim Kurochkin
2299
Ответ разработчика Maxim Kurochkin 2025.12.14 14:42
Thank you for taking the time to share your opinion. I will respond calmly and respectfully, so that other readers can clearly understand my position. First of all, it is important to note that this user has purchased all of my Expert Advisors over time — AxonShift, VectorPrime, Zenith, and later ZenovaFX — despite being dissatisfied with each of them. Everyone is free to make their own purchasing decisions, but this fact alone suggests that the situation is more complex than it is being presented. I would also like to remind readers that when ZenovaFX was released, this same user was among the very first buyers and left a negative comment within minutes of purchase, before any meaningful trading activity could even occur. This does not invalidate his right to express an opinion, but it does raise questions about the intent and timing of the feedback. Regarding the claims about “overfitting,” “copies,” or “scamming”:
All of my EAs are developed independently, though they may share a similar risk-control philosophy, which is completely normal for products created by the same developer. Similarities in structure do not mean identical logic or hidden intent. Losses and stop-loss events are an unavoidable part of real trading. High historical win rates do not mean that losses will never happen in live market conditions — especially during periods of changing volatility. I have never denied this, and I have never promised or guaranteed profits. No such guarantees are given anywhere in my descriptions. As for speculation about other sellers or accounts, I have no control over what other users publish on the platform. Anyone can create signals or products under their own name. Drawing conclusions or accusations from that is not based on verifiable facts. Developing and maintaining trading strategies is not easy. If it were, anyone could release profitable EAs every week. In reality, finding robust logic, adapting to market changes, and continuously improving systems is difficult and time-consuming — and this is exactly what I continue to work on. I respect the right of every user to share their experience, positive or negative. At the same time, I encourage all traders to make decisions based on their own testing, realistic expectations, and proper risk management. I wish everyone the best in their trading journey.
amtf123451
34
amtf123451 2025.12.02 12:01 
 

Its trading frequency is very low, and its recent performance has been poor. It's not worth selling for such a high price.

Maxim Kurochkin
2299
Ответ разработчика Maxim Kurochkin 2025.12.04 08:40
Thank you for sharing your opinion. I’m genuinely sorry that your experience didn’t meet your expectations — disappointing results are frustrating for any trader, and I fully respect your viewpoint. However, I would like to clarify a few points for transparency, especially for other users reading this: 1️⃣ “Overfitted” does not mean “non-functional.”
Every algorithm on the market — including the top-rated ones — is built and optimized on past data.
This is standard practice in quantitative trading.
But calling the EA “overfitted” simply because recent market conditions were abnormal is not an objective assessment. 2️⃣ Backtesting after the publication date can differ.
This is not unique to my EA.
MT5 Strategy Tester relies on tick-history that updates with a delay and varies by broker.
Periods of extreme volatility (like in the past weeks) often appear after the event in historical data, so real-time losses may not immediately show up in the tester.
This is a limitation of MT5, not an attempt to mislead anyone. 3️⃣ Live and demo conditions never match ideal backtests.
Spread changes, slippage, liquidity gaps, execution delays — none of these are reflected perfectly in a historical test.
Any EA can show differences between simulated and real-time results. 4️⃣ Calling the purchase a “terrible mistake” is understandable emotionally, but not technically fair.
Many users run the EA successfully with appropriate risk settings.
The recent market environment on XAUUSD has been unusually violent and has affected countless systems, not just mine. 5️⃣ I continuously update and improve all my EAs.
Whenever the market exposes weaknesses, I work on refining filters and strengthening risk handling.
This is an ongoing process — not a finished product dumped on users. I respect your feedback, even if it is harsh, and I will use it to improve the system further.
But I also want to reassure others reading this that the EA is not a “scam” nor intentionally designed to fail — it simply encountered extremely atypical market conditions, as many strategies did. Thank you for taking the time to share your experience.
Anas Ajnan
23
Anas Ajnan 2025.11.26 22:49 
 

Completely terrible. The bot was well over fitted for the past data, but once you backtest it on the periods after the date of publishing or even test it on a live or demo account, the bot crashes. So yeah, i did a terrible mistake buying this bot, but lesson learned

Maxim Kurochkin
2299
Ответ разработчика Maxim Kurochkin 2025.12.04 08:40
Thank you for sharing your opinion. I’m genuinely sorry that your experience didn’t meet your expectations — disappointing results are frustrating for any trader, and I fully respect your viewpoint. However, I would like to clarify a few points for transparency, especially for other users reading this: 1️⃣ “Overfitted” does not mean “non-functional.”
Every algorithm on the market — including the top-rated ones — is built and optimized on past data.
This is standard practice in quantitative trading.
But calling the EA “overfitted” simply because recent market conditions were abnormal is not an objective assessment. 2️⃣ Backtesting after the publication date can differ.
This is not unique to my EA.
MT5 Strategy Tester relies on tick-history that updates with a delay and varies by broker.
Periods of extreme volatility (like in the past weeks) often appear after the event in historical data, so real-time losses may not immediately show up in the tester.
This is a limitation of MT5, not an attempt to mislead anyone. 3️⃣ Live and demo conditions never match ideal backtests.
Spread changes, slippage, liquidity gaps, execution delays — none of these are reflected perfectly in a historical test.
Any EA can show differences between simulated and real-time results. 4️⃣ Calling the purchase a “terrible mistake” is understandable emotionally, but not technically fair.
Many users run the EA successfully with appropriate risk settings.
The recent market environment on XAUUSD has been unusually violent and has affected countless systems, not just mine. 5️⃣ I continuously update and improve all my EAs.
Whenever the market exposes weaknesses, I work on refining filters and strengthening risk handling.
This is an ongoing process — not a finished product dumped on users. I respect your feedback, even if it is harsh, and I will use it to improve the system further.
But I also want to reassure others reading this that the EA is not a “scam” nor intentionally designed to fail — it simply encountered extremely atypical market conditions, as many strategies did. Thank you for taking the time to share your experience.
ZecoFactory
24
ZecoFactory 2025.11.21 12:45 
 

Currently, it's been great. I've been using it for a week now, and it's an excellent product. I've set my risk level to 2. Thank you, Maxim!

smp1990
449
smp1990 2025.11.11 08:09 
 

I have been using this EA for more than one week and so far all trades have been profitable in demoa ccounts. In theory the EA paid by itself. Also Maxim has been supportive. Many thanks Maxim!

Update 24/11/2025: unfortunately I have to revisit this review due to the bad performance of this EA.

First of all, and with all respect to Maxim who has been responsive, I have to explain what happened in my case and why I?m reviewing this. Few times I write a review of an EA, despite I'm using many, some good, some so-so and some bad. But this is a special case.

1- back test for 2024 and 2025 data looks really good: 91% won trades. Largest loss (from a deposit of 5,000) 941. Net results 512k profit vs 26k of losses. Not bad!

2- My experience using it for 2 weeks in a live account, and sadly I cannot paste screenshots: 8 trades

Trade 1: 73 profit

Trade 2: 15 profit

Trade 3: -1018 loss!!!! This loss doesnt appear in the signal and Maxim apologizes in one of the comments and says that in his broker that trade didn't happen. In my case that losing trade happened in 5 different brokers (fortunately in 3 of them that was demo account). Ok I give another chance, maybe I was unlucky and got one of the few big losses. I set the lot size to 0.05 to mitigate the risk of future losses

Trade 4: 24 profit

Trade 5: 30 profit

Trade 6: 0.12 profit

Trade 7: 12 profit

Trade 8: -444 loss... come on...

I have been using the EA in another account different broker and got the same trades than above...

I will stop using the EA in live accounts. Will give a 3rd chance with an udate of the EA but on demo accounts and if I see that performance is positive, then I will revisit this review.

Note that few days laters I had another HUGE loss for another of his EAs, Axoshift.

Gabriel Rodrigues Chiqueti
258
Gabriel Rodrigues Chiqueti 2025.11.02 15:13 
 

Zenith has been showing strong and stable results. The strategy is smart, the execution is smooth, and it works well even in different market conditions. The developer is very professional and provides quick, helpful support whenever needed. I’m very satisfied with the EA and the service — totally worth it! ⭐⭐⭐⭐⭐

liu000202
848
liu000202 2025.10.31 00:41 
 

Three stop losses per month, that's too bad

Nobu
95
Nobu 2025.10.29 05:31 
 

バックテストでは素晴らしい結果でした。実際の取引が楽しみです。全て順調にいくことを願っています。

gotothemoon
115
gotothemoon 2025.10.26 22:01 
 

Trading with confident using intelligent trading automation is my choice. I am individual trader and happy found this Expert Adviser. I set this EA for long term and thanks to author to keep update and maintain for future consistency.

marcuster
34
marcuster 2025.10.25 07:09 
 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ I’ve been using Zenith FX for a while now, and this is actually the second EA I’ve purchased from the same developer — I also own AxonShift, and together they complement each other perfectly. Each system has its own internal logic and timing structure, and when used correctly, they create a very balanced and powerful combination. What I appreciate most about the author is his transparency and professionalism. He always replies clearly, never hides behind marketing talk, and actually listens to users’ feedback. Every time I had a question, I received a well-reasoned answer, not a generic response. People often forget that losses are part of any real trading system. There’s no EA in the world that wins 100% of the time. The difference here is that this developer keeps the system adaptive, updates it responsibly, and explains every change. If you treat it as a serious tool and not as a “magic money machine,” you’ll see how consistent it can be over time. Overall, I’m very satisfied with both EAs. The performance, risk control, and author support are all top-tier. I’ll definitely continue to follow his future work.

Meysam Khoobyari
350
Meysam Khoobyari 2025.10.22 23:33 
 

backtest was good

cyberhiga
1098
cyberhiga 2025.10.22 11:37 
 

The backtest results were promising, so I decided to purchase it. The developer is also very kind and responds to questions thoughtfully. I plan to run it for a while and report the results.

chak8x8
433
chak8x8 2025.10.21 13:00 
 

two TP in a row today. I also received other two EAs for free. Five stars for now. Will update in a month.

Update 22/10: One big SL, AUD$2000 was gone. I have to stop using it and decrease the stars.

Update 23/10: The author updated the EA after a big SL, I will give user support higher stars, but the author also took down his original signal which had 60% loss, so for other areas, I will just keep the low stars and see if it can make AUD$2000 back. If yes, I will give the stars back. I will keep this rating for a month as the developer promised that he would improve it. I will monitor the performance and update here in a month.

Update 3/11: This EA and other EAs created by author have recovered all the losses. After the last big SL, the EA hasn't encountered any losses. There was big DD last Friday which made me kind of scared, but the trend finally went back and it hit TP. I will give five stars and hope the author can improve the EA to reduce DD.

teedeebee
258
teedeebee 2025.10.19 11:37 
 

Update 24/11: Where Zenith FX at first showed to be one of Maxim's better EA's, with good wins and small losses (the moment that you really fee it's a winning EA and you feel comfortable putting the risk level a bit higher...) it blew 3 live accounts and 1 demo account yesterday (on VTMarkets and Headway brokers). Looking forward to an update that hopefully makes it more reliable again...

Update 25/10: This EA has already proven to be very worthy. Lightning fast trades on both XAUUSD and USDJPY with nice results. Lucky for me I didn't suffer from the bug that caused some of the users a nasty SL on 22/10 but Maxim responded as fast as his EA's by fixing the issue and providing an update in the blink of an eye. That's a true example to many other sellers. And it works great together with his other gems: Axonshift and Vectorprime.

19/10: After my very positive personal experiences with the Axonshift and Vectorprime EA's and Maxim's support, I'm very curious to see what this baby can do...bring it on!

