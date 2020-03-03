AVWAP Sniper
- Experts
- Rowan Stephan Buys
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
AVWAP Sniper – Descrição do EA
AVWAP Sniper foca estrategicamente nos níveis Anchored VWAP combinados com direção de Média Móvel e MFI para identificar setups de alta probabilidade. Abre apenas uma negociação por sinal, ajudando a gerenciar risco e aproveitar oportunidades claras de mercado.
Indicador personalizado: Integrado, mas disponível para download gratuito: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site
Gestão de risco: Max Risk Percentage limita perdas; SL/TP baseados em ATR ajustam-se à volatilidade.
Magic Number único: Evita conflitos ao rodar múltiplos EAs na mesma conta.
O EA opera apenas quando setups de alta probabilidade ocorrem, baseados em níveis VWAP, direção MA e filtro MFI. VWAP Anchor Start Point deve ser configurado para iniciar a análise e a negociação na sessão correta, alinhando-se aos objetivos da estratégia.