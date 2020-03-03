AVWAP Sniper – EA 설명

AVWAP Sniper는 Anchored VWAP 수준, 이동평균(MA) 방향, MFI 필터를 조합하여 고확률 거래 기회를 자동으로 식별하는 EA입니다. 각 진입 신호당 단일 거래만 열리므로 위험을 관리하면서 명확한 시장 기회를 활용할 수 있습니다.

사용자 정의 지표: EA에 완전히 통합되어 있으며, 무료 다운로드 가능: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site

리스크 관리: Max Risk Percentage로 계좌 손실을 제한하며, ATR 기반 SL/TP가 시장 변동성에 따라 자동 조정됩니다.

Magic Number: 여러 EA 동시 운용 시 거래 충돌 방지용 고유 식별자.

EA는 VWAP 레벨, MA 방향, MFI 조건이 모두 충족될 때만 거래하며, VWAP Anchor Start Point를 설정하여 분석 및 거래 시작 시점을 세션과 전략에 맞게 조정할 수 있습니다.