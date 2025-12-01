AVWAP Sniper

Bu EA, yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirlemek için Anchored VWAP seviyelerini, Hareketli Ortalama yönünü ve Para Akışı Endeksi (MFI) kontrolünü stratejik olarak hedefler.

Hassas yürütme için tasarlanmıştır: Bu sürüm, giriş sinyali başına yalnızca bir işlem açar, böylece trader’lar risklerini yönetirken açık piyasa fırsatlarından yararlanabilir.

Özel Anchored VWAP göstergesi kullanır, ücretsiz indirilebilir (zorunlu değil, EA’ya tamamen entegre): Buradan İndir

Risk Yönetimi Genel Bakış:

Maksimum Risk Yüzdesi: Açık ve kapalı pozisyonlardan kaynaklanan toplam kaybın, kullanıcı tarafından tanımlanan hesap bakiyesi yüzdesini aşmamasını sağlayarak toplam riski sınırlar.

ATR tabanlı Stop Loss & Take Profit: Dinamik SL ve TP seviyeleri, Ortalama Gerçek Aralık (ATR) ile çarpılan yapılandırılabilir faktörler kullanılarak hesaplanır. Bu, mevcut piyasa volatilitesine uyum sağlar ve işlemlere yeterli alan tanırken disiplinli risk kontrolünü sürdürür.

İşlem Aktivitesi Notu:

Bu EA, yalnızca Anchored VWAP seviyeleri, Hareketli Ortalama yönü ve MFI filtrelerine dayalı yüksek olasılıklı setup’lar oluştuğunda işlem yapar. Piyasa koşulları bu giriş kriterlerini karşılamadığında EA pasif kalabilir.

VWAP Anchor Başlangıç Noktası:

Kullanıcı, EA’nın analiz ve işlem yapmaya başlayacağı tarih ve saati ayarlamalıdır. Uygun bir ankraj seçmek, AVWAP hesaplamasının planlanan işlem seansı ve strateji hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar.

Benzersiz Magic Number: Bu EA’nın işlemleri için benzersiz bir kimlik. Aynı hesapta birden fazla EA çalıştırılırken işlem çakışmalarını önler.