AVWAP Sniper

AVWAP Sniper
Bu EA, yüksek olasılıklı işlem fırsatlarını belirlemek için Anchored VWAP seviyelerini, Hareketli Ortalama yönünü ve Para Akışı Endeksi (MFI) kontrolünü stratejik olarak hedefler.

Hassas yürütme için tasarlanmıştır: Bu sürüm, giriş sinyali başına yalnızca bir işlem açar, böylece trader’lar risklerini yönetirken açık piyasa fırsatlarından yararlanabilir.

Özel Anchored VWAP göstergesi kullanır, ücretsiz indirilebilir (zorunlu değil, EA’ya tamamen entegre): Buradan İndir

Risk Yönetimi Genel Bakış:

  • Maksimum Risk Yüzdesi: Açık ve kapalı pozisyonlardan kaynaklanan toplam kaybın, kullanıcı tarafından tanımlanan hesap bakiyesi yüzdesini aşmamasını sağlayarak toplam riski sınırlar.

  • ATR tabanlı Stop Loss & Take Profit: Dinamik SL ve TP seviyeleri, Ortalama Gerçek Aralık (ATR) ile çarpılan yapılandırılabilir faktörler kullanılarak hesaplanır. Bu, mevcut piyasa volatilitesine uyum sağlar ve işlemlere yeterli alan tanırken disiplinli risk kontrolünü sürdürür.

İşlem Aktivitesi Notu:
Bu EA, yalnızca Anchored VWAP seviyeleri, Hareketli Ortalama yönü ve MFI filtrelerine dayalı yüksek olasılıklı setup’lar oluştuğunda işlem yapar. Piyasa koşulları bu giriş kriterlerini karşılamadığında EA pasif kalabilir.

VWAP Anchor Başlangıç Noktası:
Kullanıcı, EA’nın analiz ve işlem yapmaya başlayacağı tarih ve saati ayarlamalıdır. Uygun bir ankraj seçmek, AVWAP hesaplamasının planlanan işlem seansı ve strateji hedefleriyle uyumlu olmasını sağlar.

Benzersiz Magic Number: Bu EA’nın işlemleri için benzersiz bir kimlik. Aynı hesapta birden fazla EA çalıştırılırken işlem çakışmalarını önler.

Yazarın diğer ürünleri
Anchored VWAP with STD Deviation Bands
Rowan Stephan Buys
Göstergeler
Anchored VWAP (AVWAP) ve Standart Sapma Bantları – MT5 Hassas Anchored VWAP’ler ve dinamik standart sapma bantları ile ticaretinizi bir üst seviyeye taşıyın. Hız, netlik ve uygulanabilir piyasa analizleri isteyen traderlar için tasarlanmıştır. Temel Özellikler: Çoklu Ankraj: Özelleştirilmiş başlangıç tarih ve saatleriyle sınırsız VWAP ekleyin. Gelişmiş Std Dev Bantları: VWAP başına 3’e kadar bant ekleyebilir, volatiliteyi hassas analiz etmek için çarpanları tamamen ayarlayabilirsiniz. Anında Piy
FREE
Anchored VWAP for MT5
Rowan Stephan Buys
Göstergeler
Anchored VWAP (AVWAP) for MT5 Easily add multiple Anchored VWAP lines on a single chart with precise date & time anchors . Designed for traders who want fast, clear, and flexible analysis of key price levels. Highlights: Anchor multiple VWAPs per chart Set custom start date and time for each line Intuitive and user-friendly interface Ideal for intraday and swing trading Analyze trends, identify dynamic support/resistance, and make informed trading decisions— without complexity .
FREE
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Uzman Danışmanlar
"Ticareti Hassasiyet ve Sadelik ile Değiştirin" RSI ile Hareketli Ortalama Kesişim EA, ticaret kararlarınızdaki belirsizliği ortadan kaldırmak için tasarlanmış, güçlü ve kullanımı kolay bir otomatik ticaret aracıdır. Bu Uzman Danışman (EA), hareketli ortalama kesişimlerinin hassasiyetini ve Göreceli Güç Endeksi'nin (RSI) onayını birleştirerek her işlemin güvenle ve doğrulukla gerçekleştirilmesini sağlar. Ana Özellikler: Dinamik Hareketli Ortalama Kesişimleri: Özelleştirilebilir hızlı ve yavaş ha
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt