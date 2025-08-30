Argos Fury
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок
Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek.
В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает.
Таймфрейм: H1
Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересным. Если вы ищете свежие подходы,
не пропустите этого советника. Это первый подобный продукт здесь — и, возможно, начало совершенно нового направления в автоматической торговле.
Вместо того чтобы полагаться на шаблонные модели или фиксированные настройки, этот советник работает адаптивно. Он распознает и понимает изменения на рынке
–и соответственно адаптируется. Сосредотачиваясь на зонах разворота и анализе давления, он работает гораздо глубже, чем традиционные инструменты.
Введение в Deep SeekDeep Seek — это современная аналитическая модель, основанная на передовых структурах данных.
Она сканирует рынок в режиме реального времени, выявляет паттерны, оценивает волатильность и видит то, что остается незамеченным классическими индикаторами.
Deep Seek особенно эффективен в следующих аспектах:
оценка силы и слабости рынка
идентификация переходных зон
адаптация к меняющимся рыночным фазам
|ИИ-система
|Торговые возможности
|Анализ данных
|Скорость реакции
|Управление рисками
|Deep Seek
|Очень высокая
|Отлично
|Чрезвычайно быстро
|Превосходно
|ChatGPT-4
|Высокая
|Очень хорошо
|Быстро
|Хорошо
|ChatGPT-3.5
|Средняя
|Хорошо
|Средне
|Средне
|Google Bard
|Средняя
|Хорошо
|Быстро
|Хорошо
|Bing AI
|Средняя
|Хорошо
|Быстро
|Хорошо
(Подтвержденная статистика оценки ИИ-систем)
Стратегия Dynamic Reversal Zoning
Эта стратегия сосредоточена на так называемых зонах ликвидности — областях, где рынок часто разворачивается.
Советник определяет зоны, где накапливается ценовое давление или прерывается импульс. Вместо слепой торговли он ждет четких сигналов именно в этих местах.
Точные входы достигаются за счет следующих механизмов:
- Реальное определение зон в режиме реального времени
- Логика входа с возможностью повторного входа
Комбинация структуры свечей, объема и скорости движения
Почему это сочетание настолько эффективно
Deep Seek предоставляет контекст, стратегия задает план.
В то время как традиционные советники пытаются уловить рынок с помощью жестких правил, этот советник использует преимущества обоих подходов:
- Deep Seek определяет, когда зона действительно имеет значение
- Стратегия решает, как на нее реагировать
Результат: гибкий советник, который остается стабильным даже в нестабильные периоды и находит возможности там, где другие выходят из рынка.
Для кого этот советник?
Неважно, торгуете ли вы краткосрочно или думаете в средне- и долгосрочной перспективе — этот советник адаптируется. Он особенно подходит для:
- Трейдеров, которые ценят точные точки входа
- Фаз с повышенной волатильностью
- Рынков, часто находящихся в боковом движении
This EA although makes very less trades compared to anything, it can still be profitable with proper risk management. Although, i do not believe it should be this high of a price atleast for now. I paid more for this EA than the current price. But regardless, it can be a good investment:)