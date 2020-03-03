AVWAP Sniper

AVWAP Sniper – Descripción del EA

AVWAP Sniper apunta estratégicamente a los niveles Anchored VWAP combinados con dirección de Media Móvil y MFI para identificar setups de alta probabilidad. Este EA abre solo una operación por señal, permitiendo controlar exposición y aprovechar oportunidades claras del mercado.

  • Indicador personalizado: Integrado en el EA, opcional descargar gratis: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site

  • Gestión de riesgo: Max Risk Percentage limita pérdidas, SL/TP dinámicos calculados con ATR, adaptándose a la volatilidad actual.

  • Magic Number único: Evita conflictos al ejecutar múltiples EAs en la misma cuenta.

Las operaciones se ejecutan únicamente cuando se cumplen criterios de alta probabilidad basados en niveles VWAP, dirección MA y filtro MFI. VWAP Anchor Start Point ajusta la fecha y hora de inicio del análisis para alinear la estrategia con la sesión de trading deseada.

