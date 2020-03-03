AVWAP Sniper
- エキスパート
- Rowan Stephan Buys
- バージョン: 1.0
- アクティベーション: 5
AVWAP Sniper – EA 説明
AVWAP Sniper は、Anchored VWAP レベルと移動平均方向、MFI フィルターを組み合わせ、高確率の取引セットアップを自動的に識別する EA です。各エントリー信号では1ポジションのみを開く仕様で、リスクを管理しながら明確な市場機会を活用できます。
カスタムインジケーター: EA に完全統合されていますが、無料でダウンロード可能: https://www.mql5.com/en/market/product/156083?source=Site
リスク管理: Max Risk Percentage により口座残高に対するリスク上限を設定可能、ATR ベースの SL/TP が市場ボラティリティに応じて自動調整されます。
Magic Number: 複数 EA の同時運用でもポジションが重複しないためのユニークID。
EA は、VWAP レベル、MA 方向、MFI 条件のすべてが満たされた場合のみ取引を実行。VWAP Anchor Start Point を調整することで、分析と取引の開始点を任意のセッションや戦略に合わせられます。