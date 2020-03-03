ISing Yury Smagin エキスパート

EAは、平均値からの最大価格偏差の原則に基づいて機能します。 価格は常にバランスを保つように努めるという考え方ですが、 そして、平均からの大きな偏差は、相互力-反作用につながります。 入り口はこれらの逸脱で実行されます。 これは、このアドバイザーのためのシグナルの一例です https://www.mql5.com/en/signals/2047087 （希望する場合は、より保守的に取引することができます）。 オプション： sigal_deviation-取引が開始された後の最大偏差。 フィルタ： closeBarOnly-バーが閉じている場合にのみ機能し、バーが閉じた後にのみ取引を開始および終了します。 waitFastMovement-急速な衰退または下降を待っています。 Nは秒数で、0は無効です。最小値または最大値の形成からN秒が経過した場合にのみ入力します。即時の価格変動中のエントリーを防ぐのに役立ちます。 oneOrderInDay-1日に1つのオープントレードのみ。日中の突然の価格変更のリスクを軽減するのに役立ちます。 onlySwapPlus-正のスワップの方向