AVWAP Sniper

Cet EA cible stratégiquement les niveaux de VWAP ancrés, combinés à la direction de la moyenne mobile et au contrôle de l’indice de flux monétaire (MFI), pour identifier des configurations de trading à haute probabilité.

Conçu pour une exécution précise : cette version ouvre une seule transaction par signal d’entrée, aidant les traders à gérer leur exposition tout en profitant d’opportunités claires sur le marché.

Utilise un indicateur Anchored VWAP personnalisé pouvant être téléchargé gratuitement (non obligatoire, entièrement intégré à l’EA) : Télécharger ici

Aperçu de la gestion des risques :

Pourcentage de risque maximal : limite l’exposition totale en veillant à ce que les pertes combinées des positions ouvertes et fermées ne dépassent jamais un pourcentage défini par l’utilisateur du solde du compte.

Stop Loss & Take Profit basés sur l’ATR : les niveaux dynamiques de SL et TP sont calculés en utilisant l’Average True Range (ATR) multiplié par des facteurs configurables. Cela s’adapte à la volatilité actuelle du marché, donnant aux trades suffisamment de marge tout en maintenant un contrôle strict des risques.

Note sur l’activité de trading :

Cet EA exécute des trades uniquement lorsque des configurations à haute probabilité se produisent, basées sur les niveaux d’Anchored VWAP, la direction de la moyenne mobile et les filtres MFI. Lorsque les conditions du marché ne répondent pas à ces critères, l’EA peut rester inactif.

Point de départ de l’ancrage VWAP :

L’utilisateur doit ajuster le point de départ de l’ancrage VWAP à la date et l’heure souhaitées à partir desquelles l’EA doit commencer à analyser et à trader. La sélection d’un ancrage approprié garantit que le calcul AVWAP est aligné avec la session de trading et les objectifs stratégiques.

Magic Number unique : un identifiant unique pour les trades de cet EA. Utile lors de l’exécution de plusieurs EA sur le même compte pour éviter les conflits.