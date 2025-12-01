AVWAP Sniper

AVWAP Sniper
Cet EA cible stratégiquement les niveaux de VWAP ancrés, combinés à la direction de la moyenne mobile et au contrôle de l’indice de flux monétaire (MFI), pour identifier des configurations de trading à haute probabilité.

Conçu pour une exécution précise : cette version ouvre une seule transaction par signal d’entrée, aidant les traders à gérer leur exposition tout en profitant d’opportunités claires sur le marché.

Utilise un indicateur Anchored VWAP personnalisé pouvant être téléchargé gratuitement (non obligatoire, entièrement intégré à l’EA) : Télécharger ici

Aperçu de la gestion des risques :

  • Pourcentage de risque maximal : limite l’exposition totale en veillant à ce que les pertes combinées des positions ouvertes et fermées ne dépassent jamais un pourcentage défini par l’utilisateur du solde du compte.

  • Stop Loss & Take Profit basés sur l’ATR : les niveaux dynamiques de SL et TP sont calculés en utilisant l’Average True Range (ATR) multiplié par des facteurs configurables. Cela s’adapte à la volatilité actuelle du marché, donnant aux trades suffisamment de marge tout en maintenant un contrôle strict des risques.

Note sur l’activité de trading :
Cet EA exécute des trades uniquement lorsque des configurations à haute probabilité se produisent, basées sur les niveaux d’Anchored VWAP, la direction de la moyenne mobile et les filtres MFI. Lorsque les conditions du marché ne répondent pas à ces critères, l’EA peut rester inactif.

Point de départ de l’ancrage VWAP :
L’utilisateur doit ajuster le point de départ de l’ancrage VWAP à la date et l’heure souhaitées à partir desquelles l’EA doit commencer à analyser et à trader. La sélection d’un ancrage approprié garantit que le calcul AVWAP est aligné avec la session de trading et les objectifs stratégiques.

Magic Number unique : un identifiant unique pour les trades de cet EA. Utile lors de l’exécution de plusieurs EA sur le même compte pour éviter les conflits.

Plus de l'auteur
Anchored VWAP with STD Deviation Bands
Rowan Stephan Buys
Indicateurs
VWAP Ancré (AVWAP) avec Bandes d’Écart-Type – MT5 Élevez votre trading avec des VWAPs ancrés précis, enrichis de bandes dynamiques d’écart-type. Conçu pour les traders qui exigent rapidité, clarté et informations exploitables. Fonctionnalités clés : Multiples ancres : Ajoutez un nombre illimité de VWAPs avec des dates et heures de début personnalisées. Bandes Std Dev avancées : Jusqu’à 3 bandes par VWAP avec multiplicateurs entièrement ajustables pour une analyse précise de la volatilité. Inform
FREE
Anchored VWAP for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicateurs
Anchored VWAP (AVWAP) for MT5 Easily add multiple Anchored VWAP lines on a single chart with precise date & time anchors . Designed for traders who want fast, clear, and flexible analysis of key price levels. Highlights: Anchor multiple VWAPs per chart Set custom start date and time for each line Intuitive and user-friendly interface Ideal for intraday and swing trading Analyze trends, identify dynamic support/resistance, and make informed trading decisions— without complexity .
FREE
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Experts
"Révolutionnez votre trading avec précision et simplicité" Le Moving Average Crossover avec RSI EA est un outil puissant et facile à utiliser pour le trading automatisé, conçu pour éliminer les incertitudes dans vos décisions de trading. Ce Expert Advisor combine la précision des croisements de moyennes mobiles avec la confirmation de l’indicateur Relative Strength Index (RSI), garantissant que chaque trade est exécuté avec confiance et précision. Caractéristiques clés : Croisements dynamiques d
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis