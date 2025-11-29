Technical Analysis Dashboard Pro

Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – Единая Система Технического Анализа (Unified Technical Analysis System)

TADashboard Pro – это продвинутая панель технического анализа, которая объединяет множество индикаторов и таймфреймов в едином визуальном интерфейсе. Разработанная для трейдеров, которым требуются точность и эффективность, система одновременно анализирует 7 осцилляторов и 4 скользящие средние на 8 различных таймфреймах, генерируя нормализованные баллы, которые упрощают принятие решений.

Ключевые Характеристики (Key Features):

  • Мультитаймфреймовый Анализ (Multi-Timeframe Analysis): Легко отслеживайте периоды M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 и W1 с помощью встроенного визуального селектора.

  • Продвинутая Система Оценки (Advanced Scoring System): Независимые баллы для осцилляторов, скользящих средних и общая оценка (от $-100$ до $+100$).

  • Включенные Индикаторы (Included Indicators): RSI, MACD, Stochastic, CCI, ADX, Williams %R, Momentum, EMA 10/20/50, SMA 200.

  • Таблицы Анализа (Analysis Tables): Подробная визуализация с текущими значениями, направленными сигналами и силой каждого индикатора.

  • Полная Система Пивотов (Complete Pivot System): 5 методов расчета (Классический, Фибоначчи, Камарилья, Вуди, Демарк).

  • Полная Персонализация (Total Customization): Настраивайте индивидуальные веса, интервалы обновления, цветовые схемы и размеры.

Основные Преимущества (Key Benefits):

  • Операционная Эффективность (Operational Efficiency): Сократите время технического анализа с минут до секунд.

  • Множественное Подтверждение (Multiple Confirmation): Проверяйте сигналы с помощью согласованности нескольких таймфреймов и множества индикаторов.

  • Полная Гибкость (Full Flexibility): Регулируйте влияние каждого индикатора в соответствии с вашей личной стратегией.

  • Интуитивно Понятный Интерфейс (Intuitive Interface): Чистый и профессиональный дизайн, который идеально интегрируется в ваше рабочее пространство.

  • Обновление в Реальном Времени (Real-Time Updates): Автоматические расчеты с настраиваемыми интервалами.

Для Трейдеров, Которым Необходимо (For Traders Who Need To):

  • Объединить несколько источников технической информации в едином представлении.

  • Снизить сложность анализа без ущерба для глубины.

  • Сохранять последовательность в процессе принятия решений.

TADashboard Pro представляет собой эволюцию традиционного технического анализа — превращая сложные данные в действенную аналитику, сохраняя полный контроль в руках трейдера.


Рекомендуем также
Trade Manager oneclick control
Pankaj Kushwaha
Эксперты
️ Trade Manager oneclick  ( Reverse Trade,  Partial Close,  Breakeven, Close All Running Trade )   control – Smart Manual Trade Control for MT5 Trade Manager oneclick control is a powerful yet lightweight trade management utility built for manual traders who want precise control over their open positions — directly from the MT5 chart. This EA does not open or close trades automatically based on any strategy. It simply provides one-click management tools to handle your running trades efficient
FREE
ATR Scanner Pro MT5
Amir Atif
Индикаторы
40% off. Original price: $50 ATR Scanner Pro is a multi symbol multi timeframe volatility scanner that monitors and analyzes Average True Range indicator value in up to 28 symbols and 9 timeframes in 3 modes : ATR value:   As a volatility dashboard it shows the ATR indicator value in all pairs and timeframes and signals when the ATR value reaches a maximum or minimum in a given duration. Short term ATR/Long term ATR ratio:  It shows ratio of 2 ATRs with different periods. It's useful in detect
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Индикаторы
Индикатор объемного профиля рынка + умный осциллятор. Работает практически на всех инструментах-валютные пары, акции, фьючерсы, криптовалюта, на реальных объемах и на тиковых. Можно задавать как автоматическое определение диапазона построения профиля, например, за неделю или месяц и т.д. так и устанавливать диапазон вручную передвигая границы (две вертикальные линии красная и синяя). Показывается в виде гистограммы. Ширина гистограммы на данном уровне означает, условно, количество сделок, пр
Tick Flow Meter
James Andrew Flannery
Утилиты
The Tick Flow Meter, also known as Tick Density Meter or Tick Counter, is an innovative indicator designed to provide deep insights into market dynamics down to the second. It is a cutting-edge indicator crafted to measure the intensity and frequency of ticks within specific time intervals. By focusing on tick flow, this indicator offers traders a unique perspective on market liquidity, momentum, and volatility, empowering them to make informed trading decisions. Key Features: Granular Time In
FREE
Gann High Low Activator MT5
Do Kim Dang Khoi
5 (1)
Индикаторы
If you love this indicator, please leave a positive rating and comment, it will be a source of motivation to help me create more products <3 How to use Gann High-Low Activator? The Gann HiLo Activator helps the trader identify the current trend of the market. When the indicator is below the closing price, it can indicate that an uptrend is taking place. Conversely, when the indicator is above the closing price, it can indicate a downtrend. The Gann HiLo Activator also generates buy and sell sig
FREE
Integrated Dashboard Scanner
Krzysztof Janusz Stankiewic
Индикаторы
Интегрированный сканер-панель – ваш командный центр на рынке (v2.0) Краткое описание: Хватит тратить время на ручное переключение десятков графиков.   Интегрированный сканер-панель   — это мощный мультисимвольный, мультитаймфреймовый сканер, который следит за каждым выбранным вами инструментом с одной панели.   После серьезной архитектурной переработки версия 2.0 стала быстрее, стабильнее и мощнее, чем когда-либо.   Получайте мгновенные визуальные оповещения о ценовых паттернах, дивергенциях и т
Colorful MACD
Morteza Fakoorrad
Индикаторы
Colorful MACD is MT5 version of TradingView default MACD. This indicator has 4 different colors for MACD histogram, so it's so easy to detect fluctuations in histogram. Features: Colorful Histogram Bars Show/Hide Signal Line Show/Hide MACD Line Flexible price control Please call me if you need more input parameters or modified version of this indicator.
FREE
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Visual CrossPulse Dynamics: Trade with the Market's True Rhythm Unlock a new level of market insight with Visual CrossPulse Dynamics, a sophisticated trading indicator designed to adapt to ever-changing volatility and reveal the true direction of the trend. Are you tired of indicators that lag in fast-moving markets or give false signals during consolidation? The Visual CrossPulse Dynamics indicator solves this problem by using an advanced, adaptive algorithm that intelligently adjusts to the m
Trailing Stop Loss And Breakeven MT5
Thi Ngo
1 (1)
Утилиты
This tool will perform Trailing stop loss and Break even management for orders. Helps you limit or reduce the time spend watching orders on the screen, especially when you need to go to sleep. Just add this EA to 1 chart, you can manage all pairs. You can filter orders by comment, magic number, symbol and order ticket number. When Breakeven it can add shift/offset pips (to cover the commission...). You can try in strategy tester before purchase. The EA will add Buy and Sell alternately, so you
Supply and Demand MTFs
Mohammed Zakana Al Mallouk
Индикаторы
Overview Supply & Demand (MTF) v1.00 is a MetaTrader 5 indicator that automatically identifies and draws key supply and demand zones from up to three timeframes on your current chart. Supply zones mark areas where selling pressure was strong; demand zones mark areas where buying pressure was strong. Features Multi-timeframe detection Scan the current chart plus two higher timeframes for zones. Candle-strength filter Require a configurable number of strong candles to confirm each zone. Adjust
FREE
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Индикаторы
VWAP_PC_MQL5 — простой самодельный индикатор VWAP для отображения объёмно-взвешенной средней цены в MT5. TF: Работает на всех тайм фреймах. Пары: Подходит для Forex, индексов, сырьевых товаров и акций. Параметры: AppliedPrice – тип цены для расчёта LineColor / Width / Style – стиль линии VWAP SessionReset – сброс по сессии или непрерывный режим Как работает (принцип VWAP): VWAP — это объёмно-взвешенная средняя цена , рассчитываемая как: VWAP = (∑ Цена × Объём) / (∑ Объём) Она показывает средн
FREE
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
Индикаторы
The Supply and Demand Zone Indicator is a powerful and easy-to-use tool designed to help traders identify critical supply and demand zones on the chart. These zones can provide valuable insight into potential market reversals, breakouts, and important price levels where buyers or sellers are likely to take control. The best   FREE Trade Manager . If you want to create your own Hedging or Grid strategies without any coding make sure to check out the   ManHedger Key Features: Automatic Zone Detect
FREE
Basic Renko MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.63 (8)
Индикаторы
Базовый индикатор Renko - это мощный инструмент для трейдеров, которым нужна ясная и четкая перспектива рынка. Наш индикатор не только упрощает визуализацию тренда, но и предлагает точные предупреждения о разворотах, обеспечивая стратегическое преимущество в вашей торговле /   Бесплатная версия MT4 Особенности Полностью настраиваемый:   Настройте индикатор в соответствии с вашими предпочтениями с помощью расширенных возможностей настройки. Вы можете полностью контролировать отображение информ
FREE
Power of Currencies forex
Vasilii Apostolidi
Утилиты
Power of Currencies анализирует силы валют. Это позволяет входить в рынок при начале тренда. Продукт дополнит вашу торговую систему и послужит фильтром при принятии решений на покупку или продажу. Панель анализатора можно легко переместить, достаточно нажать и потянуть. Описание входных параметров:  SORT TYPE - порядок сортировки. Font Name - название шрифта. Font Size - размер шрифта. Font Interval - междустрочный интервал. Progress Bar Width - ширина прогресс-бара. Text Color - цвет текста. Ba
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.67 (24)
Индикаторы
Данный информационный индикатор будет полезен тем, кто всегда хочет быть в курсе текущей ситуации на счете. -  Больше полезных индикаторов Индикатор отображает такие данные, как прибыль в пунктах, процентах и валюте, а также спред по текущей паре и время до закрытия бара на текущем таймфрейме. Существует несколько вариантов расположения информационной строки на графике: Справа от цены (бегает за ценой); Как комментарий (в левом верхнем углу графика); В выбранном углу экрана. Так же имеется возм
FREE
Point of Control POC
Anton Polkovnikov
Индикаторы
Огромное число трейдеров пользуется таким методом анализа, как VolumeProfile/MarketProfile. И я думаю, что не стоит объяснять такие понятия как РОС и VAH/VAL. Однако стандартное представление VolumeProfile имеет недостаток - мы видим лишь текущую картину рынка. Мы видим "выпуклость" распределения объема внутри периода. Но мы не видим главного - "миграция" уровня РОС в процессе движения цены. Настоящий индикатор уникален. Он динамический. Первая особенность - пользователь самостоятельно выбирает
Advance Demand and Supply
Oyinemomoemi Emeledor
5 (1)
Индикаторы
This   Demand & Supply Zone Indicator with Volume Filtering   is a technical analysis tool for MetaTrader that identifies key price zones where buying (demand) or selling (supply) pressure is concentrated. It uses fractals, volume analysis, and price action to detect and highlight these zones on the chart. Key Features: Zone Detection Based on Fractals Identifies demand (support) and supply (resistance) zones using   fractal patterns   (local highs/lows). Zones are formed from   open prices   ar
FREE
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Индикаторы
Техническое описание индикатора – Delta Profile для MetaTrader 5 Delta Profile – это индикатор, разработанный для MetaTrader 5, предназначенный для детального анализа потока объёмов в пределах заданного диапазона свечей. Он структурирует и отображает информацию о дисбалансе положительных объёмов (связанных с движением вверх) и отрицательных объёмов (связанных с движением вниз) на различных ценовых уровнях. В результате пользователь получает чёткое представление о тех участках графика, где сосред
MultiFrame Volume Trend MT5
Quang Huy Quach
5 (1)
Индикаторы
MultiFrame Volume Trend (MFVI) is a powerful VWAP-based indicator that displays volume trends across multiple timeframes in a clean, easy-to-read dashboard directly on your chart. Instantly capture the overall market direction in just seconds. Features Multi-timeframe VWAP analysis from M1 to MN1. Dashboard panel shows the trend state of each timeframe at a glance. Plots VWAP line and buy/sell arrows directly on the chart. Fully customizable: colors, line width, panel position, arrow symbols. Bu
FREE
Detect Trend and Consolidation Push Notification
Syamsurizal Dimjati
Индикаторы
Detect Trend and Consolidation :  Push Notif for Mobile Trading  Overview Push Notif for Mobile Trading: Detect Trend and Consolidation is a custom MetaTrader 5 (MT5) indicator developed by Ritz_EANEHA that intelligently detects whether the market is in a trend (bullish/bearish) or in consolidation (sideways) . It uses a proprietary comparison of Standard Deviation (StdDev) and Average True Range (ATR) to assess volatility and market structure, and sends mobile push notifications to alert trade
FREE
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Индикаторы
Advanced Volume Profile Analysis Tool for MetaTrader 5 The Kecia Volume Profile Order Finder provides traders with volume profile analysis capabilities. This MT5 indicator combines volume profile visualization with statistical calculations to help identify potential trading opportunities and suggests entry, stop loss, and take profit levels based on market structure. Market Profile Visualization Transform your chart with customizable volume profile visualizations: Multiple visualization options
Global Market Sentiment
Raka
5 (1)
Индикаторы
Global Market Risk Sentiment Meter 1. Abstraction The   Global Market Risk Sentiment Meter   is a sophisticated analytical tool designed for the MetaTrader 5 (MQL5) platform. Unlike traditional indicators that analyze a single asset in isolation, this utility employs an   Inter-Market Analysis   approach to reconstruct the psychological state of the global financial markets. By aggregating real-time data from US Indices, Global Equities, Cryptocurrencies, and Safe Haven assets (Gold and the US
FREE
WaCandleTimerMT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Индикаторы
Wa Candle Timer MT5 показывает живой обратный отсчёт до закрытия текущей свечи прямо на основном графике. По мере приближения конца бара таймер меняет цвет (по умолчанию — когда прошло ~95% длительности свечи, т.е. осталось ~5% времени). Индикатор лёгкий, наглядный и подходит трейдерам, синхронизирующим входы/выходы по закрытию свечи. Ключевые возможности Реальный обратный отсчёт до закрытия бара для любого инструмента и тайм-фрейма. Смена цвета, когда свеча почти завершилась (порог по умолчанию
FREE
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Индикаторы
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
ChangePeriod MT5
Kazuya Yamaoka
Индикаторы
You can change the time period of the chart at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button. You can also change multiple charts at the touch of a button,   saving you the trouble of changing time periods. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We do not guarantee your investment results. Investments should be made at you
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Индикаторы
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
Symbol1 2Changer MT5
JIHUN NAM
Индикаторы
Hello, This is an easy symbol change panel. This is a full version of Symbol1 2Changer Symbols must be active on your Market Watch list. Parameters: SymbolList - you can add more symbols with a comma(,) ratio - change the size LineNumber - you can set that how many symbols are displayed per line. button_width - modify the button size button_height - modify the button size Thank you.
Primal Edge Trading
Thomas Bradley Butler
Индикаторы
Primal Edge — это трендовый индикатор, основанный на импульсе, предназначенный для отображения смены рыночного тренда с покупки на продажу и обратно. Он сочетает в себе логику скользящей средней, отслеживание пунктов и панель статистики на графике, которая мгновенно отображает динамику в режиме реального времени. Как работает Индикатор использует расчёт тренда и импульс Когда гистограмма становится синей, это указывает на бычье давление. Когда гистограмма опускается ниже, она становится золот
Harmonic Patterns of Tony
Jhon Michael Antony Florez Roa
5 (1)
Индикаторы
Discover the power of harmony in the markets with this advanced harmonic pattern indicator. Designed for demanding technical traders, this indicator automatically detects 11 of the most popular harmonic patterns, including the Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Shark, Cypher, and many more. Thanks to its dynamic dashboard, you can easily manage the visibility of patterns on the chart, activating or deactivating the ones you want in real time without overloading your platform. This flexibility allo
FREE
Martingale panel MT5
Mohammadbagher Ramezan Akbari
Утилиты
In this article, we would like to introduce the trade panel product with the Martingale panel. This panel is made in such a way that it can meet the needs of traders to a great extent. This trade panel actually consists of two trade panels at the same time, with the first one you can take positions with certain profit and loss limits, and with the second one, you can have positions with profit limits but without loss limits. When positions lose, a new position will be added based on the settings
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (1)
Индикаторы
Power Candles – Входные сигналы на основе силы для любого рынка Power Candles переносит проверенный анализ силы Stein Investments прямо на ценовой график. Вместо реакции только на цену каждая свеча окрашивается на основе реальной рыночной силы, позволяя мгновенно распознавать накопление импульса, ускорение силы и четкие смены тренда. Одна логика для всех рынков Power Candles автоматически работает со всеми торговыми инструментами . Индикатор определяет, является ли текущий символ валютной парой
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Индикаторы
Game Changer — это революционный трендовый индикатор, разработанный для использования с любым финансовым инструментом, который превратит ваш MetaTrader в мощный анализатор трендов. Индикатор не перерисовывается и не запаздывает. Он работает на любом таймфрейме и помогает определять тренд, сигнализирует о потенциальных разворотах, служит механизмом трейлинг-стопа и выдает оповещения в режиме реального времени для оперативной реакции рынка. Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером, пр
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Индикаторы
Раскройте силу торговли трендами с помощью индикатора Trend Screener: вашего идеального решения для торговли трендами, основанного на нечеткой логике и мультивалютной системе! Повысьте уровень своей торговли по тренду с помощью Trend Screener, революционного индикатора тренда, основанного на нечеткой логике. Это мощный индикатор отслеживания тренда, который сочетает в себе более 13 инструментов и функций премиум-класса и 3 торговые стратегии, что делает его универсальным выбором для превращения
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Индикаторы
Smart Stop Indicator – Интеллектуальная точность стоп лоссов прямо на графике Обзор Smart Stop Indicator это специализированное решение для трейдеров, которые хотят устанавливать стоп лоссы чётко и методично, а не на интуитивной основе. Индикатор объединяет классическую логику прайс экшн (higher highs, lower lows) с современной системой распознавания пробоев, чтобы определить действительно логичный уровень стопа. В трендах, диапазонах или фазах резких движений он показывает оптимальные зоны SL
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Индикаторы
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Индикаторы
IX Power: Получите рыночные инсайты для индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс Обзор IX Power — это универсальный инструмент для анализа силы индексов, сырьевых товаров, криптовалют и форекс. В то время как FX Power предлагает наивысшую точность для валютных пар, используя данные всех доступных пар, IX Power фокусируется исключительно на данных рынка базового символа. Это делает IX Power отличным выбором для некорреляционных рынков и надежным инструментом для форекса, если вам не нуж
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Индикаторы
Скринер поддержки и сопротивления находится в одном индикаторе уровня для MetaTrader, который предоставляет несколько инструментов внутри одного индикатора. Доступные инструменты: 1. Скринер структуры рынка. 2. Зона бычьего отката. 3. Зона медвежьего отката. 4. Ежедневные опорные точки 5. еженедельные опорные точки 6. ежемесячные опорные точки 7. Сильные поддержка и сопротивление, основанные на гармоническом паттерне и объеме. 8. Зоны уровня берега. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОЕ ВРЕМЯ: Индикатор подд
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Индикаторы
Easy Buy Sell is a market indicator for opening and closing positions. It becomes easy to track market entries with alerts. It indicates trend reversal points when a price reaches extreme values ​​and the most favorable time to enter the market. it is as effective as a Fibonacci to find a level but it uses different tools such as an algorithm based on ATR indicators and Stochastic Oscillator. You can modify these two parameters as you wish to adapt the settings to the desired period. It cannot
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Индикаторы
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 — это индикатор для MetaTrader 5, который автоматизирует анализ рыночной структуры и концепций ICT / Smart Money . Он не открывает и не управляет сделками : это инструмент визуального анализа , а не торговый робот. Что показывает индикатор Индикатор сканирует график и выделяет следующие элементы: Рыночная структура: значимые свинги, HH, HL, LH, LL Пробой структуры: Break of Structure (BOS) и Change of Characte
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Другие продукты этого автора
Trend BB MACD
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend BB MACD с ADX-фильтром Trend BB MACD с ADX-фильтром — это продвинутый технический инструмент, который объединяет в себе полосы Боллинджера (BB) , MACD и индекс направленного движения (ADX) . Теперь он включает в себя полноценную систему направленного анализа с +DI и -DI , а также опции перекрестного подтверждения с MACD. Индикатор разработан для предоставления точных и отфильтрованных торговых сигналов, оптимизированных для скальпинга , внутридневной и свинговой торговли. Он помо
FREE
Projective SR
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Projective SR – Прогнозируемые Уровни Поддержки и Сопротивления в Реальном Времени Projective SR — это продвинутый индикатор, который автоматически определяет ключевые точки поддержки и сопротивления на графике и прогнозирует их диагонально и динамически на будущее, предвосхищая потенциальные зоны, где цена может отреагировать. В отличие от традиционных индикаторов, которые показывают только фиксированные уровни, Projective SR анализирует геометрию цены , выявляет наиболее значимые пивоты и черт
FREE
Advanced ADX Pro
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Advanced ADX Pro: Поднимите анализ ADX на новый уровень  Advanced ADX Pro — это продвинутый торговый инструмент, разработанный для того, чтобы изменить ваш опыт работы с традиционным индикатором Average Directional Index (ADX) . Созданный для обеспечения большего удобства, контроля и визуальной и звуковой ясности , этот индикатор выходит далеко за рамки возможностей встроенного ADX в MetaTrader 5 (MT5).  Что такое ADX и почему он важен?  ADX — это жизненно важный технический индикатор, который и
StochWpR Momentum Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
5 (1)
Индикаторы
StochW%R Momentum Oscillator – Ваш Умный Гибридный Индикатор Импульса Точность. Фильтрация Шума. Большая Надежность. Устали от традиционных осцилляторов, генерирующих ложные сигналы на волатильных рынках? StochW%R Momentum Oscillator – это эволюция в анализе импульса, объединяющая лучшее от Стохастического осциллятора и Williams %R в одном мощном и настраиваемом индикаторе. Ключевое преимущество: Он уменьшает рыночный шум и предлагает более чистые сигналы благодаря своему интеллектуальному алгор
FREE
Elliott Wave Radar
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Что делает этот индикатор? Он автоматически анализирует график, чтобы определить паттерны волн Эллиотта (импульсы и коррекции), и показывает, где находятся волны 1, 2, 3, 4 и 5 в реальном времени. Кроме того, он включает ценовые проекции , проверку объёмов и определение треугольников . В чем эта версия «Радар» лучше? Проекция целей: Подсказывает, куда может двигаться цена в волне 5. Проверка объёмов: Подтверждает, поддерживают ли объёмы обнаруженный паттерн. Определение треугольников: Идентифици
FREE
Virtual Candle Blocks
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Virtual Candle Blocks – Визуализируйте рынок без ограничений Virtual Candle Blocks — это продвинутый индикатор для MetaTrader 5, который позволяет создавать и отображать свечи любого пользовательского таймфрейма, включая те, что недоступны на платформе изначально. Основные особенности: Пользовательские таймфреймы: Индикатор группирует базовые свечи графика в блоки любой желаемой продолжительности (например, 5ч, 14ч, 28ч, 72ч и т.д.), чтобы создать новую виртуальную свечу. Это дает вам доступ к у
FREE
Theme Switcher
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Утилиты
Переключатель тем — персонализируйте свой торговый терминал Описание Переключатель тем — это интерактивная панель, позволяющая быстро менять цветовую схему вашего графика в MetaTrader 5. Разработанный для трейдеров, которым нужна комфортная и персонализированная визуальная среда, этот индикатор предлагает разнообразные тематические стили, вдохновленные брендами, фильмами и профессиональным дизайном. Как использовать Открыть панель: Просто добавьте индикатор на ваш график, и появится окно с кнопк
FREE
Pi Cycle Projections
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Что такое Pi Cycle Projections? Pi Cycle Projections — это комплексная торговая система для MetaTrader 5, которая дает вам двойное преимущество: она не только определяет высоковероятные точки входа (пересечение скользящих средних) в настоящем, но и наносит на график визуальную карту возможных будущих сценариев рынка. Думайте об этом как о системе «два в одном»: Интеллектуальный генератор сигналов , который говорит вам, когда действовать (пересечения скользящих средних Pi). Стратегический проекто
FREE
LCD Laguerre Convergence Divergence
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
LCD Laguerre Convergence Divergence: Усовершенствованный MACD LCD Laguerre Convergence Divergence — это продвинутый технический индикатор, разработанный для улучшения классического MACD, который обеспечивает более быстрое, чувствительное и адаптивное обнаружение импульса. Его основное преимущество — использование фильтров Лагерра , которые реагируют на изменения цены более точно, чем традиционные скользящие средние. Ключевые преимущества Более высокая чувствительность и меньшая задержка: Фильтры
FREE
Scalping Timer
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Scalping Timer – Точность в реальном времени для требовательных скальперов Scalping Timer — это компактный визуальный индикатор, разработанный специально для скальперов и внутридневных трейдеров, которые полагаются на идеальное время и минимальные транзакционные издержки . Эта панель в реальном времени отображает две основные метрики для скальпинга: Точный обратный отсчет времени , оставшегося до закрытия свечи, установленной на графике. Мгновенное отображение текущего спреда символа. Благодаря
FREE
MarketCrack Whale Detector
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
MarketCrack – Whale Detector: Взаимодействие с умными деньгами MarketCrack – Whale Detector — это профессиональный индикатор, разработанный для визуального и заблаговременного обнаружения активности крупных участников рынка, известных как «киты». Его цель — выявлять ключевые моменты значительного институционального давления, позволяя трейдеру следовать направлению «умных денег» и принимать стратегические решения с большей уверенностью. Функциональность и цель MarketCrack – Whale Detector анализи
Trading Exporter for AI Assistant
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Индикатор Trading Exporter for AI Assistant для MetaTrader 5 создан для экспорта полных и структурированных торговых данных в формате JSON. Он позволяет любому бесплатному или платному ИИ-помощнику, такому как ChatGPT, Gemini, Copilot, Claude или DeepSeek, анализировать информацию и предоставлять персональные рекомендации, стратегии и объяснения. Особая рекомендация: DeepSeek Хотя этот экспортер работает с любым ИИ, особо рекомендуется использовать DeepSeek по нескольким причинам: Расширенный ко
FREE
SOS Trader
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Этот индикатор — продвинутый монитор убыточных позиций , разработанный, чтобы помочь вам своевременно реагировать и защищать ваш капитал. Он в реальном времени анализирует все открытые сделки по текущему символу, рассчитывает волатильность с использованием ATR на нескольких таймфреймах и определяет, насколько близко цена находится к вашему стоп-лоссу (Stop Loss). Он отображает визуальные линии ( динамический стоп-лосс и точку безубыточности ) и панель в стиле Bloomberg с ключевой информацией по
FREE
Trading Advisor a Helping Hand
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Торговый Советник - Рука Помощи Этот индикатор разработан для консультирования и сопровождения трейдера в его работе, предлагая количественный анализ рынка в режиме реального времени. Это не инструмент для автоматического принятия решений, а интеллектуальный помощник , который предоставляет: Диагностику рынка (восходящий/нисходящий тренд, диапазон, волатильность) Общие рекомендации (когда покупать, продавать или ждать) Предлагаемое управление рисками (Stop Loss и Take Profit на основе ATR) Психо
FREE
Adaptive Fibonacci Zones
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Adaptive Fibonacci Zones — это улучшенная и динамичная версия классического инструмента «Коррекция по Фибоначчи» в MetaTrader 5. Его главное отличие от стандартного Фибоначчи в том, что вам не нужно вручную наносить уровни или определять на глаз, от какой до какой точки измерять коррекцию. Индикатор делает эту работу за вас: он автоматически определяет свинги (значимые максимумы и минимумы) на рынке, используя фракталы и фильтр волатильности на основе ATR. Таким образом, инструмент Фибоначчи ада
FREE
Laguerre RSI Classic
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Осциллятор Laguerre RSI: Расширенный Инструмент для Анализа Рынка Laguerre RSI — это продвинутый осциллятор, основанный на цифровых фильтрах, разработанный Джоном Элерсом. Этот индикатор сглаживает ценовые колебания, используя технику, называемую фильтром Лагерра , что позволяет более точно определять зоны перекупленности и перепроданности , а также уменьшает рыночный шум. Laguerre RSI колеблется между 0 и 1 , а его стандартные уровни следующие: Перекупленность: выше 0.75 Перепроданность: ниже 0
FREE
GoGo Breaker The Master Candle Signal
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
GoGo Breaker – The Master Candle Signal Умные сигналы, основанные на ценовом действии, с продвинутыми фильтрами GoGo Breaker — это мощный торговый индикатор, который использует паттерн "Master Candle" для выявления высоковероятных возможностей в режиме реального времени. Разработанный для трейдеров, которые ищут быстрые и точные входы , он идеально подходит для скальпинга, внутридневной и свинговой торговли . Автоматически обнаруживает сигналы покупки/продажи с помощью четких стрелок. Работает н
Correlation Nexus
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Correlation Nexus Correlation Nexus: Управляйте взаимосвязью между парами напрямую или инверсно Correlation Nexus — это продвинутый технический индикатор для MetaTrader 5, который находит торговые возможности, основанные на статистической корреляции между двумя финансовыми инструментами. Эта система позволяет трейдеру получать выгоду как от положительных (прямых) корреляций , так и от отрицательных (обратных) корреляций , динамически адаптируясь к различным валютным парам, индексам или сырьевым
FREE
Smart Volume Flow
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Smart Volume Flow Smart Volume Flow — это профессиональный инструмент для анализа объемов, который выводит интерпретацию потока ордеров на новый уровень. Он был разработан, чтобы выйти за рамки простого подсчета баров, сочетая в себе гибридный объем , контекст тренда , мультитаймфреймовые фильтры и подтверждение с помощью силы направления (ADX и +DI/-DI) . Его цель — декомпозировать, взвесить и контекстуализировать рыночную активность, превращая необработанные данные в тактическую информацию для
Alert Signal Chess King Trading Opening
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
"Стратегия шахмат, применяемая в торговле на Форекс" Представьте себе рынок как шахматную доску. Каждый технический индикатор — это уникальная и мощная фигура с особой функцией. Эта интеллектуальная система объединяет шесть ключевых "фигур", которые работают в гармонии, чтобы обнаруживать высоковероятные сигналы для входа: Пешка (EMA 50): Ваш быстрый разведчик, обнаруживающий стремительные изменения в краткосрочном тренде. Ладья (EMA 200): Несокрушимая крепость, подтверждающая основной рыночный
DominoSync DoubleSix
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
DominoSync DoubleSix: Продвинутый индикатор для уверенной торговли DominoSync DoubleSix — это продвинутый индикатор, который помогает трейдерам находить более надёжные точки входа , анализируя несколько таймфреймов и отфильтровывая свечи с низким объёмом или аномальными диапазонами. Сигналы на вход отображаются на гистограмме индикатора , что делает анализ более наглядным и менее навязчивым на ценовом графике. Что делает DominoSync DoubleSix уникальным? Мульти-таймфреймовый анализ Оценивает до 2
Pro MA 5
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Pro MA 5 – Профессиональный Комплекс Скользящих Средних  Самая полная система скользящих средних в MetaTrader 5 Pro MA 5 совершает революцию в техническом анализе, предлагая мощный, настраиваемый и эффективный интерфейс для определения тенденций с хирургической точностью.  Что такое Pro MA 5? Это продвинутый индикатор, который объединяет до 5 настраиваемых скользящих средних с интеллектуальными оповещениями, интерактивной панелью и оптимизированным дизайном для торговли на любом инструменте или
AUI Eagle Duel
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Эксперты
AUI Бот - Искусственный Ультра Инстинкт ВНИМАНИЕ: Этот бот НЕ для вас, если вы ищете ежедневную, еженедельную или ежемесячную прибыль. Этот бот разработан исключительно для ГОДОВОЙ доходности. Поэтому, если вы не готовы позволить ему спокойно работать целый год без вмешательства, он не для вас. Как Работает Этот Бот? Бот анализирует множество рыночных факторов на разных таймфреймах для принятия очень строгих решений. Он входит в операцию только тогда, когда обнаруживает идеальное совпадение благ
TDI Laguerre
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
TDI Laguerre TDI Laguerre — это усовершенствованная версия популярного индикатора Traders Dynamic Index (TDI) , в которой классический RSI заменён на фильтр Лагерра . Это обеспечивает более плавное, чувствительное и точное считывание ценового движения. Эта продвинутая версия сочетает в себе элементы волатильности, скользящих средних и визуального обнаружения сигналов с настраиваемыми оповещениями.  Что делает этот индикатор? Этот индикатор отображает: Сглаженную линию Лагерра , основанную на це
BB KC Hybrid Squeeze Band
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
BB KC Hybrid Squeeze Band – Усовершенствованный индикатор волатильности и сжатия BB KC Hybrid Squeeze Band — это технический индикатор нового поколения, который intelligently combines Полосы Боллинджера (BB) и Канал Келтнера (KC) в единую гибридную структуру. Разработанный для более точного определения рыночной волатильности, сжатия и расширения, этот индикатор позволяет выявлять ключевые зоны возможностей с большим опережением и меньшим количеством шума. Что он делает? Динамический расчет гибри
MultiFrame Momentum
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Индикатор MultiFrame Momentum MultiFrame Momentum — это продвинутый индикатор, который одновременно анализирует несколько таймфреймов рынка для выявления моментов направленной конвергенции . Его уникальная конструкция ищет совпадения в импульсе (моментуме) между различными таймфреймами, генерируя четкие визуальные сигналы с помощью линии, которая меняет цвет между зеленым (бычий) , красным (медвежий) и серым (нейтральный) . Основная Настройка и Тестирование Эффективность индикатора полностью зав
Legion of Soldiers
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Legion of Soldiers – Руководство пользователя Основная цель Индикатор Legion of Soldiers создан для поиска повторных входов в уже установленные трендовые стратегии. Этот индикатор сам по себе не определяет тренд, а используется для сопровождения и усиления уже идентифицированной трендовой системы . Направление тренда должно быть подтверждено заранее с помощью таких инструментов, как: MarketCrack – Whale Detector (рекомендуется). Или любая другая стратегия определения тренда на высоких таймфрейма
Oracle Oscillator
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Осциллятор Oracle — это настоящая революция в техническом анализе. Вместо того чтобы заставлять трейдера следить за несколькими осцилляторами одновременно — такими как RSI, Stochastic, Williams %R, DeMarker и фильтр Лагерра — этот индикатор объединяет лучшее от каждого из них в единую гибридную линию (цвета DodgerBlue), идеально откалиброванную, чтобы реагировать на реальные движения , отфильтровывая при этом рыночный шум и избегая ложных импульсов, которые вводят в заблуждение многих трейдеров.
Dragon Bands Z
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Dragon Bands Z: Индикатор Визуального Анализа Тренда Dragon Bands Z — это индикатор, разработанный для упрощения чтения графиков за счет визуального объединения множества технических источников. Его цель — предоставить четкое указание направления рынка и его силы без необходимости перегружать графики множеством отдельных индикаторов. Индикатор использует гибридную цветовую заливку для преобразования ценового действия в четыре основных визуальных состояния: Зеленый: Указывает на преобладающую вос
Hourly Bias Scanner
Andres Felipe Carvajal Rodriguez
Индикаторы
Раскройте секреты, которые крупные игроки не хотят, чтобы вы видели. Вы когда-нибудь задумывались, всегда ли рыночные «киты» входят в рынок в одно и то же время и в одном и том же направлении? Этот индикатор покажет вам. Он не даёт сигналов на вход, но раскрывает исторические закономерности движения по часам или дням , которые обычно остаются незамеченными. Например, вы можете обнаружить, что по четвергам в 15:00 у пары EURUSD есть 80% вероятность движения вверх. Идеально подходит для трейдеров,
Фильтр:
Shavkat Ilhamov
66
Shavkat Ilhamov 2025.11.30 16:22 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Andres Felipe Carvajal Rodriguez
7217
Ответ разработчика Andres Felipe Carvajal Rodriguez 2025.11.30 16:52
Спасибо за комментарий.
Ответ на отзыв