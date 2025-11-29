Technical Analysis Dashboard Pro
- Индикаторы
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Версия: 1.0
Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – Единая Система Технического Анализа (Unified Technical Analysis System)
TADashboard Pro – это продвинутая панель технического анализа, которая объединяет множество индикаторов и таймфреймов в едином визуальном интерфейсе. Разработанная для трейдеров, которым требуются точность и эффективность, система одновременно анализирует 7 осцилляторов и 4 скользящие средние на 8 различных таймфреймах, генерируя нормализованные баллы, которые упрощают принятие решений.
Ключевые Характеристики (Key Features):
-
Мультитаймфреймовый Анализ (Multi-Timeframe Analysis): Легко отслеживайте периоды M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 и W1 с помощью встроенного визуального селектора.
-
Продвинутая Система Оценки (Advanced Scoring System): Независимые баллы для осцилляторов, скользящих средних и общая оценка (от $-100$ до $+100$).
-
Включенные Индикаторы (Included Indicators): RSI, MACD, Stochastic, CCI, ADX, Williams %R, Momentum, EMA 10/20/50, SMA 200.
-
Таблицы Анализа (Analysis Tables): Подробная визуализация с текущими значениями, направленными сигналами и силой каждого индикатора.
-
Полная Система Пивотов (Complete Pivot System): 5 методов расчета (Классический, Фибоначчи, Камарилья, Вуди, Демарк).
-
Полная Персонализация (Total Customization): Настраивайте индивидуальные веса, интервалы обновления, цветовые схемы и размеры.
Основные Преимущества (Key Benefits):
-
Операционная Эффективность (Operational Efficiency): Сократите время технического анализа с минут до секунд.
-
Множественное Подтверждение (Multiple Confirmation): Проверяйте сигналы с помощью согласованности нескольких таймфреймов и множества индикаторов.
-
Полная Гибкость (Full Flexibility): Регулируйте влияние каждого индикатора в соответствии с вашей личной стратегией.
-
Интуитивно Понятный Интерфейс (Intuitive Interface): Чистый и профессиональный дизайн, который идеально интегрируется в ваше рабочее пространство.
-
Обновление в Реальном Времени (Real-Time Updates): Автоматические расчеты с настраиваемыми интервалами.
Для Трейдеров, Которым Необходимо (For Traders Who Need To):
-
Объединить несколько источников технической информации в едином представлении.
-
Снизить сложность анализа без ущерба для глубины.
-
Сохранять последовательность в процессе принятия решений.
TADashboard Pro представляет собой эволюцию традиционного технического анализа — превращая сложные данные в действенную аналитику, сохраняя полный контроль в руках трейдера.
