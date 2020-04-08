Dragon Bands Z
- Индикаторы
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Версия: 1.0
- Активации: 16
Dragon Bands Z: Индикатор Визуального Анализа Тренда
Dragon Bands Z — это индикатор, разработанный для упрощения чтения графиков за счет визуального объединения множества технических источников. Его цель — предоставить четкое указание направления рынка и его силы без необходимости перегружать графики множеством отдельных индикаторов.
Индикатор использует гибридную цветовую заливку для преобразования ценового действия в четыре основных визуальных состояния:
-
Зеленый: Указывает на преобладающую восходящую направленную силу.
-
Красный: Подтверждает преобладающую нисходящую направленную силу.
-
Желтый: Предлагает фазу низкой волатильности или консолидации.
-
Серый: Сигнализирует о нерешительности на рынке, предполагая необходимость дождаться подтверждения направления.
Эта методология позволяет быстро оценивать текущий тренд. В отличие от анализа нескольких индикаторов по отдельности, Dragon Bands Z объединяет анализ для унифицированного представления.
Ключевые Особенности
-
Визуальная Ясность: Преобразует сложную техническую информацию в простой цветовой код.
-
Мультитаймфреймовый Анализ: Включает панель для подтверждения сигнала или тренда на других таймфреймах, что помогает согласовать сделки с более крупным трендом.
-
Универсальность: Подходит для анализа как на коротких таймфреймах (скальпинг), так и на длинных (свинг-трейдинг), поскольку его основная функция сосредоточена на подтверждении направлений.
Dragon Bands Z стремится быть вспомогательным инструментом, который усиливает вашу текущую стратегию, устраняя визуальный беспорядок, чтобы оставить только основную информацию о тренде.
DRAGON BANDS Z (Техническая Информация)
Dragon Bands Z был разработан для улучшения интерпретации рынка с помощью трехслойной гибридной архитектуры. Первый слой, Гибридные Полосы (Боллинджер + Кельтнер + Конверты), генерирует адаптивный канал, который лучше реагирует на реальную волатильность и позволяет избежать ложных пробоев, типичных для каждой системы по отдельности. Второй слой, Движок Сигналов (ADX + MACD + Стохастик), объединяет направление и силу тренда на основе трехстороннего консенсуса, уменьшая субъективность изолированных сигналов. Третий слой, Фильтр Моментума (RSI + Williams %R), подтверждает, что ускорение цены соответствует основному направлению, устраняя вводящие в заблуждение дивергенции. Вся эта информация преобразуется в упрощенный четырехцветный визуальный вывод, где каждый оттенок представляет собой прямой синтез технического консенсуса: бычий, медвежий, сжатие или конфликт. В результате получается инструмент, который конденсирует мощность семи индикаторов в одном ясном и рабочем считывании, максимизируя точность и скорость принятия решений.