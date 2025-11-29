Technical Analysis Dashboard Pro
- Indicadores
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- Versión: 1.0
Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – Sistema Unificado de Análisis Técnico
TADashboard Pro es un panel de análisis técnico avanzado que consolida múltiples indicadores y timeframes en una única interfaz visual. Diseñado para traders que requieren precisión y eficiencia, el sistema analiza simultáneamente 7 osciladores y 4 medias móviles across 8 timeframes diferentes, generando puntuaciones normalizadas que simplifican la toma de decisiones.
Características Principales:
-
Análisis Multi-Timeframe: Monitorice de forma fácil los periodos M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 y W1 con un selector visual integrado
-
Sistema de Scoring Avanzado: Puntuaciones independientes para osciladores, medias móviles y valoración general (-100 a +100)
-
Indicadores Incluidos: RSI, MACD, Stochastic, CCI, ADX, Williams %R, Momentum, EMA 10/20/50, SMA 200
-
Tablas de Análisis: Visualización detallada con valores actuales, señales direccionales y fuerza de cada indicador
-
Sistema de Pivotes Completo: 5 métodos de cálculo (Clásico, Fibonacci, Camarilla, Woodie, Demark)
-
Personalización Total: Configure pesos individuales, intervalos de actualización, esquemas de color y dimensiones
Beneficios Clave:
-
Eficiencia Operativa: Reduzca el tiempo de análisis técnico de minutos a segundos
-
Confirmación Múltiple: Valide señales con consistencia multi-timeframe e indicadores múltiples
-
Flexibilidad Total: Ajuste la influencia de cada indicador según su estrategia personal
-
Interfaz Intuitiva: Diseño limpio y profesional que se integra perfectamente en su workspace
-
Actualización en Tiempo Real: Cálculos automáticos con intervalos configurables
Para Traders que Necesitan:
-
Consolidar múltiples fuentes de información técnica en una vista unificada
-
Reducir la complejidad del análisis sin sacrificar profundidad
-
Mantener consistencia en su proceso de toma de decisiones
TADashboard Pro representa la evolución del análisis técnico tradicional - transformando datos complejos en inteligencia accionable, manteniendo el control total en manos del trader.
