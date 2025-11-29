Technical Analysis Dashboard Pro

Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – Sistema Unificado de Análisis Técnico

TADashboard Pro es un panel de análisis técnico avanzado que consolida múltiples indicadores y timeframes en una única interfaz visual. Diseñado para traders que requieren precisión y eficiencia, el sistema analiza simultáneamente 7 osciladores y 4 medias móviles across 8 timeframes diferentes, generando puntuaciones normalizadas que simplifican la toma de decisiones.

Características Principales:

  • Análisis Multi-Timeframe: Monitorice de forma fácil los periodos  M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1 y W1 con un selector visual integrado

  • Sistema de Scoring Avanzado: Puntuaciones independientes para osciladores, medias móviles y valoración general (-100 a +100)

  • Indicadores Incluidos: RSI, MACD, Stochastic, CCI, ADX, Williams %R, Momentum, EMA 10/20/50, SMA 200

  • Tablas de Análisis: Visualización detallada con valores actuales, señales direccionales y fuerza de cada indicador

  • Sistema de Pivotes Completo: 5 métodos de cálculo (Clásico, Fibonacci, Camarilla, Woodie, Demark)

  • Personalización Total: Configure pesos individuales, intervalos de actualización, esquemas de color y dimensiones

Beneficios Clave:

  • Eficiencia Operativa: Reduzca el tiempo de análisis técnico de minutos a segundos

  • Confirmación Múltiple: Valide señales con consistencia multi-timeframe e indicadores múltiples

  • Flexibilidad Total: Ajuste la influencia de cada indicador según su estrategia personal

  • Interfaz Intuitiva: Diseño limpio y profesional que se integra perfectamente en su workspace

  • Actualización en Tiempo Real: Cálculos automáticos con intervalos configurables

Para Traders que Necesitan:

  • Consolidar múltiples fuentes de información técnica en una vista unificada

  • Reducir la complejidad del análisis sin sacrificar profundidad

  • Mantener consistencia en su proceso de toma de decisiones


TADashboard Pro representa la evolución del análisis técnico tradicional - transformando datos complejos en inteligencia accionable, manteniendo el control total en manos del trader.


Filtro:
Shavkat Ilhamov
66
Shavkat Ilhamov 2025.11.30 16:22 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Andres Felipe Carvajal Rodriguez
7273
Respuesta del desarrollador Andres Felipe Carvajal Rodriguez 2025.11.30 16:52
Спасибо за комментарий.
Respuesta al comentario