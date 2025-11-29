Technical Analysis Dashboard Pro
- Andres Felipe Carvajal Rodriguez
- 版本: 1.0
Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – 统一技术分析系统
TADashboard Pro 是一个先进的技术分析面板，将多个指标和时间周期整合到一个统一的视觉界面中。该系统专为追求精确性与高效率的交易者设计，能同时分析 7 个震荡指标和 4 个移动平均线，涵盖 8 个不同时间周期，生成标准化评分，从而简化决策过程。
主要特点 (Key Features)：
多时间周期分析 (Multi-Timeframe Analysis)： 通过集成的可视化选择器，轻松监控 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1 和 W1 周期。
高级评分系统 (Advanced Scoring System)： 震荡指标、移动平均线和综合评估的独立评分（$-100$ 至 $+100$）。
包含的指标 (Included Indicators)： RSI、MACD、Stochastic、CCI、ADX、Williams %R、Momentum、EMA 10/20/50、SMA 200。
分析表格 (Analysis Tables)： 详细可视化当前数值、方向信号和每个指标的力度。
完善的枢轴系统 (Complete Pivot System)： 5 种计算方法（经典、斐波那契、卡玛利拉、伍迪、迪马克）。
完全个性化设置 (Total Customization)： 配置单个权重、更新间隔、配色方案和尺寸。
核心优势 (Key Benefits)：
操作效率 (Operational Efficiency)： 将技术分析时间从几分钟缩短到几秒钟。
多重确认 (Multiple Confirmation)： 通过多时间周期和多指标的一致性来验证信号。
完全灵活性 (Full Flexibility)： 根据您的个人策略调整每个指标的影响力。
直观界面 (Intuitive Interface)： 简洁专业的布局，完美融入您的工作区。
实时更新 (Real-Time Updates)： 自动计算，更新间隔可配置。
适用于需要的交易者 (For Traders Who Need To)：
将多个技术信息来源整合到一个统一视图中。
在不牺牲深度的前提下，降低分析的复杂性。
在决策过程中保持一致性。
TADashboard Pro 代表了传统技术分析的演进——将复杂数据转化为可执行的情报，同时将完全控制权保留在交易者手中。
