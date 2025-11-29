Technical Analysis Dashboard Pro

Technical Analysis Dashboard Pro (TADashboard Pro) – 统一技术分析系统

TADashboard Pro 是一个先进的技术分析面板，将多个指标和时间周期整合到一个统一的视觉界面中。该系统专为追求精确性与高效率的交易者设计，能同时分析 7 个震荡指标和 4 个移动平均线，涵盖 8 个不同时间周期，生成标准化评分，从而简化决策过程。

主要特点 (Key Features)：

  • 多时间周期分析 (Multi-Timeframe Analysis)： 通过集成的可视化选择器，轻松监控 M1、M5、M15、M30、H1、H4、D1 和 W1 周期。

  • 高级评分系统 (Advanced Scoring System)： 震荡指标、移动平均线和综合评估的独立评分（$-100$$+100$）。

  • 包含的指标 (Included Indicators)： RSI、MACD、Stochastic、CCI、ADX、Williams %R、Momentum、EMA 10/20/50、SMA 200。

  • 分析表格 (Analysis Tables)： 详细可视化当前数值、方向信号和每个指标的力度。

  • 完善的枢轴系统 (Complete Pivot System)： 5 种计算方法（经典、斐波那契、卡玛利拉、伍迪、迪马克）。

  • 完全个性化设置 (Total Customization)： 配置单个权重、更新间隔、配色方案和尺寸。

核心优势 (Key Benefits)：

  • 操作效率 (Operational Efficiency)： 将技术分析时间从几分钟缩短到几秒钟。

  • 多重确认 (Multiple Confirmation)： 通过多时间周期和多指标的一致性来验证信号。

  • 完全灵活性 (Full Flexibility)： 根据您的个人策略调整每个指标的影响力。

  • 直观界面 (Intuitive Interface)： 简洁专业的布局，完美融入您的工作区。

  • 实时更新 (Real-Time Updates)： 自动计算，更新间隔可配置。

适用于需要的交易者 (For Traders Who Need To)：

  • 将多个技术信息来源整合到一个统一视图中。

  • 在不牺牲深度的前提下，降低分析的复杂性。

  • 在决策过程中保持一致性。

TADashboard Pro 代表了传统技术分析的演进——将复杂数据转化为可执行的情报，同时将完全控制权保留在交易者手中。


筛选:
Shavkat Ilhamov
66
Shavkat Ilhamov 2025.11.30 16:22 
 

用户没有留下任何评级信息

Andres Felipe Carvajal Rodriguez
7241
来自开发人员的回复 Andres Felipe Carvajal Rodriguez 2025.11.30 16:52
Спасибо за комментарий.
回复评论