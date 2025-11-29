Technical Analysis Dashboard Pro

Hourly Bias Scanner Andres Felipe Carvajal Rodriguez 指标

揭示那些大玩家不愿让你看到的秘密。 你是否曾好奇，市场中的**“巨鲸” 是否总在同一时间、朝着同一方向入场？这个指标会向你展示。它不提供具体的入场信号，但它揭示了通常会被忽视的 按小时或按天划分的历史价格波动模式**。 例如，你可能会发现每周四下午 3:00 ， 欧元/美元（EURUSD） 有 80% 的概率上涨。它非常适合希望 确认时间偏差 或为其策略 识别高概率时间点 的交易者。 通过它，你可以一目了然地看到：看涨/看跌蜡烛图的百分比、主要方向以及平均波动幅度。因此，你能理解 机构历史上是如何运作的 ，从而快速而简单地完善你的分析。 注意：M30（30分钟图） 数据按小时整合：每小时的数据显示了构成该小时的两根 30 分钟蜡烛图的行为。 注意：针对金属、股票和指数 对于某些资产， 00:00 （午夜）可能不会显示数据，因为市场和经纪商并非总是在这个确切时间开盘。这是正常的，反映了该资产的实际开盘时间。 该指标已在 外汇（Forex） 、股指（SP500, NDX）和贵金属上 开发并测试 。从理论上讲，它的逻辑 也适用于包括加密货币在内的其他资产 ，但 尚未在该市场进行直接验证 。